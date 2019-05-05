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HTC yakında Helio P35 işlemci ile güçlendirilmiş orta sınıf bir telefon çıkaracak

HTC önümüzdeki günlerde yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkarma hazırlığı yapıyor. Helio P35 yonga setiyle güçlendirilecek cihazın bazı teknik özellikleri açığa çıktı.
2 hf.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC'nin yeni bir orta sınıf akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Cihazın hangi isimle piyasaya sürüleceği bilinmiyor ancak model numarası 2Q741. Geekbench'te görünmesiyle birlikte bazı teknik özellikleri de açığa çıktı.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 3a XL'in kutusu ve özellikleri sızdı"
Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışan HTC 2Q741, 6 GB RAM'e sahip. Gücünü ise MediaTek Helio P35 işlemcisinden alıyor. Yani cihazda Mi Play ve Honor 8A Pro'ya güç veren yonga seti var. Ancak bahsi geçen bu modellere kıyasla avantajı 2 GB daha fazla RAM ile donatılması.

HTC Desire 12 serisinin devamı olabilir

Akıllı telefonun geçen yılki HTC Desire 12 veya Desire 12+ modellerinin devamı niteliğinde piyasaya sürülebileceği düşünülüyor. Desire 12, 28 nm MT6739 ile güçlendirilirken Desire 12+, 14 nm Snapdragon 450'den güç alıyor. Verimliliğin artırılması için 12 nm Helio P35'e geçmek son derece mantılı bir hamle gibi görünüyor.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12998790 Yorum Yaz
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expressimo 1 hf.
Bunlar hala batmadı mı yaa ???
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BRNSpawn 2 hf.
HTC'de gram akıl vizyon kalmamış. Ucuz telefon yapamıyorsun, bari adam akıllı telefon yap.
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Darknesia 2 hf.
Başlıkta HTC yazınca haberi okuyasım bile kaçıyor. Keşke eski günlerine geri dönebilse.
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Beckonn 2 hf.
Bu HTC adam olmaz
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Whippoorwill 2 hf.
500$ etiket koyar sonra.
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