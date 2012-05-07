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HTC, yeni akıllı telefonu Droid Incredible 4G LTE'yi tanıttı

7 yıl
7,7b
1
66
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, yeni akıllı telefonu Droid Incredible 4G LTE'yi tanıttı
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin ''Fireball'' kod adlı akıllı telefonu Droid Incredible 4G LTE, Verizon Wireless işbirliğiyle tanıtıldı. 121.9 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 11.7 mm kalınlığında ve 132 gram ağırlığında dizayn edilen Droid Incredible 4G LTE, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 platformu (MSM8960 olduğu tahmin ediliyor), Adreno 225 grafik birimi ve 1 GB RAM desteğini arkasına almış durumda.
Google'ın Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini ve HTC'nin Sense 4.0 arayüzünü kullanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD ekran bulunuyor. 8 GB'lık dahili depolama kapasitesi, microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabilen akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 28 mm f/2.2 objektifli 8 megapiksel kamera yer alıyor. BSI sensörlü ana kameraya otomatik odaklama, LED flaş ve 1080p (Full HD) video kayıt özellikleri eşlik ediyor.
Son olarak 1700 mAh'lik bataryayla gelen ve 10 farklı cihaza kadar mobil hotspot desteği sunan Droid Incredible 4G LTE'nin sözleşmeli olarak hangi fiyatla satışa sunulacağı veya akıllı telefonun uluslararası versiyonunun hazırlanıp hazırlanmayacağı açıklanmadı. Ancak sözleşmeli fiyatın 299.99$ olacağı öngörülüyor.
HTC, yeni akıllı telefonu Droid Incredible 4G LTE'yi tanıttı
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http://news.verizonwireless.com/news/2012/05/pr2012-05-04d.html Yorum Yaz
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Firaristt 7 yıl en beğenilen
Sonra vay efendim bizim cihazlar neden satılmıyor? Dur daha One X çıkalı 1ay yeni oluyor yenisi çıkıyor hemen. Merak ediyorum bu kadar çok cihaza güncelleme nasıl gelecek? Bence alt seviye cihazlar çıktığından sonra bir iki adım atıp yığılıp kalacak bu gidişle...HTC fena gaza gelmiş anlaşılan sürekli aynı donanımı farklı kasalarda farklı cihaz deyip satmaya çalışıyor...Nokia da zamanında aynısını yapıyordu gördük Nokia'yı da...
Sonra vay efendim bizim cihazlar neden satılmıyor? Dur daha One X çıkalı 1ay yeni oluyor yenisi çıkıyor hemen. Merak ediyorum bu kadar çok cihaza güncelleme nas...
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DH Misafiri 7 yıl
Gaara34
Bu HTC akıllanmaz, daha One serisi yeni çıktı yahu,sonra mali raporlar yayınlanınca ağlarlar satışlarda düşme var diye. Çok çabuk eskitiyon HTC telefonlarını !

Amerika pazarı için tasarlanmış bir model. Amerika'da malesef her operatöre ayrı cihaz tanıtması gerekiyor. AT&T için LTE destekli One XL, Sprint için Evo'yu çıkarmıştı entegre ayağı olan. Verizon için tasarlamış bunu da. Abarttığınız kadar büyük bir sorun teşkil ettiğini sanmıyorum. Hala global pazardaki amiral gemisi One serisi..
Gaara34Bu HTC akıllanmaz, daha One serisi yeni çıktı yahu,sonra mali raporlar yayınlanınca ağlarlar satışlarda düşme var diye. Çok çabuk eskiti...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Lord Nelson 7 yıl
1 sene durun da telefonum son model diyeyim
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EuroAsia 7 yıl
Gelsin hemen one x i satip bu son modeli alacagim, kafa kafaya takasada girebilirim bana uyar
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linger 7 yıl
Çok model çıktığı yok yaa.. Bu telefonlar genelde Amerika dışı piyasaya pek çıkmıyor bile. Adama verizon wirelessa ayrı, sprinte ayrı, att ve tmobile ayrı ayrı cihazlar çıkartıyor. aynı donanım farklı kasalar olmasının sebebi de bu zaten. hepsi kendi ozel telefon ürettiriyor bi yerde prestij meselesi. genelde en iyi cihazlar da verizon, att ve tmobile a çıkar zaten.
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Mr. Jingles 7 yıl
HTC'nin bu haftaki telefonu da buymuş.
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DH Misafiri 7 yıl
HTC Incredible S alacağım bir türlü alamadım hala 1000 tl üstü yeni modelde fiyat düştüğü yok keşke düşse de alsam
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upower 7 yıl
Htc gemi filosu kurcak bu telefonlarla.
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Amedra 7 yıl
Htc resmen kendi telefonlarıyla atışıyor.
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lamerim 7 yıl
Amerikada yasayan biri olarak , verizon kullanicilari icin dusunulmus bir htc telefonu , verizon kullanicilarina android 4 platformunu tanitmak icin yapilmis , gayet de burada satacak bi telefon , bu modelllerin tr pazarina girecegini sanmiyorum..telefon 299 dolar diyorlar , bu retail fiyati deiL , retail fiyati en az 649 olur gibime geliyor..
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DarkEnergy 7 yıl
Yav ne kadar saçma yorumlar var. Neymiş çok model çıkınca satış olmazmış. Neden olmasın bana mantıklı bir sebep söyleyin? Şimdi ben piyasadaki aynı segmentte 3 HTC cihaz arasında kalıdım diye gidip Samsung mu alıcam yani bu mudur :)
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-Pisagor- 7 yıl
Eveet HTC den yeni bir telefon daha para basar gibi telefon yapıyorlar yahu. Bir apple'cı değilim ama adamların en sevdiğim huyu bir telefon çıktığında hiç değilse 1-2 sene bekliyorlar. Bu kadarda olmaz ama ya Ben Desire HD kullancısıyım çıkalı neredeyse 1.5 sende oldu üstüne kaç tane telefon çıkardırlar. Ondan sonrada gelde isyan etme
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free4200 7 yıl
Golf kod adlı modeli ne zaman gelecek acaba ?
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murat5555 7 yıl
one x ve s modelleri hala lider hala global pazarda tek. sonuçta sadece amerika da satılan türkiye ye hiç gelmeyen nokia modellerini bir hatırlayın. ülkemizde satılmayacaksa sadece amerikan pazarında operatöre özel çıkacaksa bu hengame niye sonuçta amerika için düşünülmüş bir cihaz. asıl mesele one modelinden sonra htc nin yeni amiral gemisi diye falan filan diye bir haber çıkarsa daha 6 ay geçmeden önce problem o zaman başlar
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E_Aydin35 7 yıl
4G desteği olamsı çok güzel bir özelliği, bunun yanında teknik özellikler gayet başarılı hitap ettiği segmente göre bunun yanında tasarımı fazlasıyla dikkat çekici güzel :)
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enes5000 7 yıl
telefon bence tam olarak istenen özellikleri tam sağlamıyor daha iyi şeyler yapabilirlerdi.
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Jacobıan 7 yıl
htc adam olmaz
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