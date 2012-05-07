HTC, yeni akıllı telefonu Droid Incredible 4G LTE'yi tanıttı

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin ''Fireball'' kod adlı akıllı telefonu Droid Incredible 4G LTE, Verizon Wireless işbirliğiyle tanıtıldı. 121.9 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 11.7 mm kalınlığında ve 132 gram ağırlığında dizayn edilen Droid Incredible 4G LTE, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 platformu (MSM8960 olduğu tahmin ediliyor), Adreno 225 grafik birimi ve 1 GB RAM desteğini arkasına almış durumda.

Google'ın Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini ve HTC'nin Sense 4.0 arayüzünü kullanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD ekran bulunuyor. 8 GB'lık dahili depolama kapasitesi, microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabilen akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 28 mm f/2.2 objektifli 8 megapiksel kamera yer alıyor. BSI sensörlü ana kameraya otomatik odaklama, LED flaş ve 1080p (Full HD) video kayıt özellikleri eşlik ediyor.



Son olarak 1700 mAh'lik bataryayla gelen ve 10 farklı cihaza kadar mobil hotspot desteği sunan Droid Incredible 4G LTE'nin sözleşmeli olarak hangi fiyatla satışa sunulacağı veya akıllı telefonun uluslararası versiyonunun hazırlanıp hazırlanmayacağı açıklanmadı. Ancak sözleşmeli fiyatın 299.99$ olacağı öngörülüyor.

http://news.verizonwireless.com/news/2012/05/pr2012-05-04d.html