HTC yeni amiral gemi modelini 25 Mart'ta tanıtıyor





HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang'ın söz verdiği gibi nihayet yeni amiral gemi modeli için resmi etkinlik davetiyeleri teknoloji yayıncılarına dağıtılmaya başlandı.





HTC iddiaları boş çıkarmadı ve 25 Mart tarihinde eş zamanlı olarak New York ve Londra'da yapılacak etkinlikle yeni amiral gemi modelini teknoloji dünyasına tanıtacak. İddialar Mart ayı sonunda ABD'de bir lansmana işaret ediyordu.





Geçen yıl One ile piyasada çıkışa geçme arayışlarında olan HTC, üretim sıkıntıları nedeniyle ürün gecikince beklediği çıkışı yapamamış ve düşüşe devam etmişti. Bu bakımdan yeni amiral gemi modeli firma açısından büyük önem taşıyor.





Lansman ve satış arasındaki tarihi çok fazla açmak istemeyen firma Mart sonunu tanıtım için uygun görmüş. Bu sayede Nisan ayının sonu veya Mayıs ayının başında ürünün raflara çıkması sorun teşkil etmeyecektir. Bununla birlikte Qualcomm'un Snapdragon 805 yongasetini kullanabilmek için de bir fırsat doğmuş oluyor.





Resmi olarak teyit edilmemekle birlikte HTC One 2 adını alacağı tahmin edilen modelde 5 inçlik Super LCD3 Full HD ekran, 3GB RAM, Toshiba imzalı çift sensörlü arka kamera, alüminyum kasa alaşımı gibi özelliklerin yer alacağı belirtiliyor.