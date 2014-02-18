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HTC yeni amiral gemi modelini 25 Mart'ta tanıtıyor

5 yıl
6,9b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yeni amiral gemi modelini 25 Mart'ta tanıtıyor

HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang'ın söz verdiği gibi nihayet yeni amiral gemi modeli için resmi etkinlik davetiyeleri teknoloji yayıncılarına dağıtılmaya başlandı.

HTC iddiaları boş çıkarmadı ve 25 Mart tarihinde eş zamanlı olarak New York ve Londra'da yapılacak etkinlikle yeni amiral gemi modelini teknoloji dünyasına tanıtacak. İddialar Mart ayı sonunda ABD'de bir lansmana işaret ediyordu. 

Geçen yıl One ile piyasada çıkışa geçme arayışlarında olan HTC, üretim sıkıntıları nedeniyle ürün gecikince beklediği çıkışı yapamamış ve düşüşe devam etmişti. Bu bakımdan yeni amiral gemi modeli firma açısından büyük önem taşıyor.

Lansman ve satış arasındaki tarihi çok fazla açmak istemeyen firma Mart sonunu tanıtım için uygun görmüş. Bu sayede Nisan ayının sonu veya Mayıs ayının başında ürünün raflara çıkması sorun teşkil etmeyecektir. Bununla birlikte Qualcomm'un Snapdragon 805 yongasetini kullanabilmek için de bir fırsat doğmuş oluyor.

Resmi olarak teyit edilmemekle birlikte HTC One 2 adını alacağı tahmin edilen modelde 5 inçlik Super LCD3 Full HD ekran, 3GB RAM, Toshiba imzalı çift sensörlü arka kamera, alüminyum kasa alaşımı gibi özelliklerin yer alacağı belirtiliyor. 

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Schnitter 5 yıl en beğenilen seven44
seven44

ne gemiymiş arkadaş yat yokmu


Anlayamazsınız
2 Yanıt Yanıtla +29
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1 Avatar
aga61 5 yıl
youtube.com/...

4k mA batarya mı ?
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xconnect 5 yıl aga61
aga61

youtube.com/...

4k mA batarya mı ?

Bu şekilde gelsin çıktığı ilk gün dükkan açılmadan beklerim önünde...
Ama konsept diyor...
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emre4335 5 yıl
Gözünüzü seveyim s805 ve 3gb ram koyun suna.Gecen senede s600 koydular.Birazda gec geldi telefon s800 tanitildi.Satamadi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
İyi bari söylentiler son bulurda artik dedikodu haberi duymaktan kurtuluruz
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system electronıc 5 yıl
HTC den bahsediyoruz..bırakın mayıs ayını aralık da bile çıksa bunlar 805 kullanmazlar... HTC 805 degilde 800 ile devam eder yoluna...
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kule_genclik 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
İyi bari söylentiler son bulurda artik dedikodu haberi duymaktan kurtuluruz

Dedikodu bitmaz ki hocam bu bitse mini max iddalari baslicak
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General. 5 yıl
Donanım ve malzeme kalitesine söylenecek laf yok ama bence tasarım olarak One'dan geriye gitmişler.
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SERDARbdrm 5 yıl
mart sonu geç ya! neden s5 ile aynı anda tanıtmıyorlar ki mobil dünya kongresinde? ozaman daha net bir karşılaştırma olur, ak kara belli olur. böyle öteleyerek s805 beklemek neden? biraz daha öteleyin s810 koyun, biraz daha bekleyin ne çıkarsa... gerçi geçen sene erken çıkarıp s600 le çıkmıştı, sonra diğerleri s800 patlatınca yarışta geri kalmıştı. karışık işler bunlar, vardır bir bildikleri diyelim ozaman. beklemeye devam :)
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acura07 5 yıl
sıkıntılı bır telefon daha yolda....

bu arada htc one 2 de yakısmıs

van tu tiri forroooo
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assasin34 5 yıl
mart sonu mu.?o cihaz pazara gelene kadar millet coktan s5 veya diger cihazlari almis olur.htc adam olmaz..
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Barbaroscakir 5 yıl
Neden iki kamera?
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QART 5 yıl
alalhım yarabbim hala niye super lcd kullanıyorsun diyenler varya sasıyorum.. ips in ne kadar şarz harcadığından bi habersiniz sanırım? ki super lcd 3 bence mükemmel seviyelerde bir ekran ben htc one kullanıyorum ve ekran konusunda daha telefonuma rakip bir ekranla karsılasmadım... herseyi cok iyi biliyormussunuz gibi burada ceo culuk oynuyorsunuz o nieye böyle o niye söyle bu firma salak.. zaten bi dünya adam orada oturdular dogruyu bulamadılar ama sen buldun.. kameraları süper olmayabilir ama adamlar yenilikçi şeyler deniyorlar farklı soluklar katıp farklı teknoloji geliştirmeye çalısıyorlar kısacası ÜRETİYORLAR sizin gibi oturup yerinden laf atmıyorlar saga sola.az düşünerek az mantıgınızı kullanarak yazın bu insanların hepsi belli seyleri asmıs belli kıstaslara uygun insanlar ama siz daha hiçbirşey değilken ona buna laf yapıyorsunuz acınası bir hal...
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AppleFans 5 yıl QART
QART
alalhım yarabbim hala niye super lcd kullanıyorsun diyenler varya sasıyorum.. ips in ne kadar şarz harcadığından bi habersiniz sanırım? ki super lcd 3 bence mükemmel seviyelerde bir ekran ben htc one kullanıyorum ve ekran konusunda daha telefonuma rakip bir ekranla karsılasmadım... herseyi cok iyi biliyormussunuz gibi burada ceo culuk oynuyorsunuz o nieye böyle o niye söyle bu firma salak.. zaten bi dünya adam orada oturdular dogruyu bulamadılar ama sen buldun.. kameraları süper olmayabilir ama adamlar yenilikçi şeyler deniyorlar farklı soluklar katıp farklı teknoloji geliştirmeye çalısıyorlar kısacası ÜRETİYORLAR sizin gibi oturup yerinden laf atmıyorlar saga sola.az düşünerek az mantıgınızı kullanarak yazın bu insanların hepsi belli seyleri asmıs belli kıstaslara uygun insanlar ama siz daha hiçbirşey değilken ona buna laf yapıyorsunuz acınası bir hal...

Ips ekran daha cok pil tuketiyormus
Hadi koy onumuze kanit. Ips ekran ile super lcd farkini bile bilmiyorsun. Temelde ikisi de ayni sistemle calisir. Arka isiklandirma sayesinde piksellerin verdigi renkler ile goruntu saglaniyor. Ips daha genis gorus acisi sunar diger lcd panellere gore (super lcd 3 de dahil). Amoled ekranlar ise arka aydinlatmaya ihtiyac duymaz. Her piksel kendi isigini yayar ve bu sayede en genis aciyi sunar. Simdi sana bir tavsiye. Git bir teknoloji magazasina. Cikar telefonunu. Karsilastir ekranlari detayina kadar g2 ile. Sonra gel tekrar konusalim. Ayrica ips daha cok harcar dedin. Ispatla. Yoksa sana yalanci demekten kendimi alikoyamam.
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BeYaBaN. 5 yıl
Elalemin tek akıllısı HTC zaten. Kamera da ki ısrarları neden anlamak mümkün değil. Bu farklılığı yapsa yapsa Apple veya Samsung yapabilir. HTC neyine güveniyorsa.
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Limon- 5 yıl
Toshiba imzalı kamera
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