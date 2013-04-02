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HTC, yeni modeli Desire P'ye resmiyet kazandırdı

6 yıl
1,1b
1
33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, yeni modeli Desire P'ye resmiyet kazandırdı
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, yeni modeli Desire P'ye Tayvan'da resmiyet kazandırdı. Akıllı telefonun, beraberinde getirdiği teknik özellikler bakımından orta segment bir tablo çizdiğini söylemek mümkün.
129.74 mm uzunluğunda, 67.9 mm genişliğinde, 10.7 mm kalınlığında ve 136 gram ağırlığında sade tasarımıyla ön plana çıkan Desire P'de, Qualcomm firmasının 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MSM8225 Snapdragon S4 Play platformu tercih edilmiş. Bilindiği üzere 45 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A5 mimarisini temel alan bu platform, Adreno 203 grafik işlem birimine sahip.
4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD II ekrana ve 4 GB'lık dahili depolama alanına (microSD kartlarla arttırılabilir) yer verilen akıllı telefonun Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemini kullandığı ve işletim sistemine HTC Sense 4.1 arayüzünün eşlik ettiği belirtiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, GPS / GLONASS ve Bluetooth 4.0 üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefon, 8 megapiksel çözünürlüğünde BSI-CMOS sensörlü bir kamerayla donatılmış. Kamera, 28 mm objektif, f/2.2 diyafram açıklığı, loş mekanlarda çekim için LED flaş, otomatik odaklama ve WVGA çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı gibi özellikler sunuyor. 
Son olarak 1.620 mAh kapasiteli bir bataryayla gelen Desire P'nin 280 Euro'dan fiyatlandırılması planlanıyor. Akıllı telefonun Tayvan sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
HTC, yeni modeli Desire P'ye resmiyet kazandırdı

http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-p/#overview Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl en beğenilen
HTC'nin bu haftaki telefonu buymuş.
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DH Misafiri 6 yıl
HTC saçma sapan stratejilerle devam ediyor. Şu anki telefonum HTC ama bir sonraki HTC olmayacak.
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sinyorahıskalı 6 yıl
Desire SV ile birebir aynı gibi geldi bana. Hatta 8 mp kamera koyup VGA video kaydı yapma özelliği bile aynı.
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Escapetolife 6 yıl
Desire X gibi bunda da ön kamera yok gibi görünüyor, artık standart hale gelen bu özelliği HTC neden 800-900 tl verdiğimiz telefonlara koymuyorda 1500 lük cihazlara koyuyor ! bu kamerayı istiyorsanız 1500 lük modelimizi alın efendim !
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asdemre 6 yıl
Htc ONE modelini cikarmis, demiski uzerine model cikarmayacagiz siz hala gelmis hTCye guven olmaz falan filan basladiniz. Htcde samsungun yaptigini yapiyor iste, araya boyle modeller serpistiriyor adamlar. Galaxy premier galaxy mini 2 galaxy bilmemne. Aynisini samsung da yapiyor yani sakin olun.
One modelide geleydide alaydik
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yaman06 6 yıl
Samsung hergün yeni model duyurunca "büyüksün Samsung",

HTC orta seviye telefon duyurunca " bu haftaki telefonu buymuş".



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foz54 6 yıl
insanlar benim gibi htc sevse bile hangisini alacağına karar veremiyor üst seviyede sadece ''one'' var ama diğer seviyeler birbirinin benzeri telefonlarla dolu.
1 yıl içinde giriş, orta ve üst olarak her segmentte max 3, 3x3=9 + 1 amiral = 10 tane adam gibi model yap hem ne alacağımızı biliriz hem de güncellemeler düzenli olur...
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famouse 6 yıl
kırmızı renk çok can alıyor ama özellikleri de bi okadar dışlıyor
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Bukalemun 6 yıl
4 " de bile daha yüksek çözünürlük var ! kamera video çekim 8 mp ye göre çokkkk kötü..... çok ağır...... ve RAM bilgisi yok.....
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dockhanger 6 yıl
bidaki ay başka model piyasaya sürecekler ekmek peynir gibi bildiğin one modelinden sonra piyasaya bişi sürmüceklerdi tabi bu yalana kim inanırki
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Leetnock 6 yıl dockhanger
dockhanger
bidaki ay başka model piyasaya sürecekler ekmek peynir gibi bildiğin one modelinden sonra piyasaya bişi sürmüceklerdi tabi bu yalana kim inanırki

amiral gemisi çıkmıcak hocam bu amiral gemisi değil sanırım
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yc#1 6 yıl
Çözünürlük düşük, grafik birimi iş yapmaz.
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orain 6 yıl
mcebi001
şimdi buna ne gerek var one modelini aynı kasa aynı tasarım 4 inç boyuna düşür htc one mini de çatır çatır sat arkadaş nasıl düşünemiyorlar anlamıyorumki..

one üretimi zor bi telefon normalde şuan teknoloji marketlerden gidip almamız gerekirken piyasaya giremedi üretim zorlukları nedeniyle
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mcebi001 6 yıl orain
orain

mcebi001

şimdi buna ne gerek var one modelini aynı kasa aynı tasarım 4 inç boyuna düşür htc one mini de çatır çatır sat arkadaş nasıl düşünemiyorlar anlamıyorumki..


one üretimi zor bi telefon normalde şuan teknoloji marketlerden gidip almamız gerekirken piyasaya giremedi üretim zorlukları nedeniyle

Tamam biz beklemeye razıyız !! böyle fasülyeden model çıkaracagına gayret etsin öyle modeller çıkarsın htc ....
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