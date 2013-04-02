HTC, yeni modeli Desire P'ye resmiyet kazandırdı

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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, yeni modeli Desire P'ye Tayvan'da resmiyet kazandırdı. Akıllı telefonun, beraberinde getirdiği teknik özellikler bakımından orta segment bir tablo çizdiğini söylemek mümkün.
129.74 mm uzunluğunda, 67.9 mm genişliğinde, 10.7 mm kalınlığında ve 136 gram ağırlığında sade tasarımıyla ön plana çıkan Desire P'de, Qualcomm firmasının 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MSM8225 Snapdragon S4 Play platformu tercih edilmiş. Bilindiği üzere 45 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM'ın Cortex-A5 mimarisini temel alan bu platform, Adreno 203 grafik işlem birimine sahip.
4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD II ekrana ve 4 GB'lık dahili depolama alanına (microSD kartlarla arttırılabilir) yer verilen akıllı telefonun Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemini kullandığı ve işletim sistemine HTC Sense 4.1 arayüzünün eşlik ettiği belirtiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, GPS / GLONASS ve Bluetooth 4.0 üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefon, 8 megapiksel çözünürlüğünde BSI-CMOS sensörlü bir kamerayla donatılmış. Kamera, 28 mm objektif, f/2.2 diyafram açıklığı, loş mekanlarda çekim için LED flaş, otomatik odaklama ve WVGA çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı gibi özellikler sunuyor.
Son olarak 1.620 mAh kapasiteli bir bataryayla gelen Desire P'nin 280 Euro'dan fiyatlandırılması planlanıyor. Akıllı telefonun Tayvan sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-p/#overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
One modelide geleydide alaydik
HTC orta seviye telefon duyurunca " bu haftaki telefonu buymuş".
1 yıl içinde giriş, orta ve üst olarak her segmentte max 3, 3x3=9 + 1 amiral = 10 tane adam gibi model yap hem ne alacağımızı biliriz hem de güncellemeler düzenli olur...
amiral gemisi çıkmıcak hocam bu amiral gemisi değil sanırım
one üretimi zor bi telefon normalde şuan teknoloji marketlerden gidip almamız gerekirken piyasaya giremedi üretim zorlukları nedeniyle
Tamam biz beklemeye razıyız !! böyle fasülyeden model çıkaracagına gayret etsin öyle modeller çıkarsın htc ....
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