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Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber

Samsung'un Galaxy Note 10 serisini Ağustos'ta tanıtması bekleniyor. Daha önce Note 10 Pro'nun 45 W hızlı şarj teknolojisi ile geleceği söyleniyordu ancak bu beklentiler gerçeğe dönüşmeyecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
13,8b
2
30
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Note 10'un 10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Yani amiral gemisi ile tanışabilmemiz için önümüzde birkaç ay daha var. Bu arada cihazla ilgili söylentiler de gelmeye devam ediyor.
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Son olarak Galaxy Note 10 Pro'nun 25 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı öne sürüldü. XDA yazarı Max Weinbach'tan gelen bu bilgi daha önceki iddiaları da çürütüyor. Zira önceki raporlarda akıllı telefonun 45 W hızlı şarj teknolojisi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.

İlk olarak Galaxy A90'a gelecek

Samsung'un 45 W hızlı şarj teknolojisini Galaxy A90 modelinde kullanmaya başlayacağı söyleniyor. Yani şirket en son hızlı şarj teknolojisini ilk olarak orta sınıf bir cihazda karşımıza çıkacak. Samsung zaten en yeni özellikleri ilk önce Galaxy A serisinde sunuyordu. Bu gelenek devam edecek gibi görünüyor.

https://twitter.com/mweinbachXDA/status/1137433085606268928 Yorum Yaz
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TearsForFears 1 hf. en beğenilen
Gerçekten çok üzücü. Yeni ayforlarda büyük ihtimalle 65w hızlı şarj olacak. Note 10 falan alınmaz artık
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dt1907 1 hf.
şu eksikleri tamamlaması lazım note 10
hızlı şarj en yüksek olmasad olur idare etcek kadar.
5 optik zzomm olması lazım en az.huawei p30 pro kalitesinde olmalı.
selfi kamerarasını googpixel 3 xl cekecek kalitede olmalı.
arka ve ön kamerasında gece cekimlerinde fotoğraf olarak pixel 3 xl ve huawei p30 pro gibi iyi olmalı.
ekran kalitesi one plus 7 pro kalitesinde olmalı .bugün inceledim mesela beyaz renk one plus 7 proda beyaz tam beyaz.ama s10 plus ta sarımtırak bir beyaz renk var.
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Virtual Reality 1 hf.
"45 W hızlı şarj teknolojisi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti."
Bu tür iddiaları teknoloji basını olarak sizler çıkarıyorsunuz. Sonrada kendiniz yalanlıyorsunuz. Aklı başında kullanıcı, şirketlerin resmi ağızlarından gelmeyen açıklamarı zaten ciddiye almıyor. Basın tarafından clickbait amaçlı ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
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Mhirsax 1 hf. yeni yorumcu
Bu sızan son görseller doğru çıkarsa, o zaman Samsung'un seri üretimine geçtiği 5x optik zoomlu periskop kamera bunda yok demek. Umarım öyle olmaz.
Note serisinin, S serisinin biraz farklı dizaynlı ve kalemli versiyonu olmasına alışmıştık ama burada ön kamera ikiden teke inmiş, 3.5mm kulaklık portu gitmiş, ve kalem eklenmiş olacak. Bir de 15w yerine 25w hızlı şarj. Bence bir takım ekstralar daha olmalıydı. Böyle olursa, fiyatı düşmüş S10 plus ile aradaki fiyat farkına değer mi çok tartışılır.
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smart1978 1 hf.
Pixel 4 lere radar teknolojisi ile temassiz ozel karmasik el hareketlerine gore gore gelismis gesture destegi geliyor
youtu.be/...
xda-developers.com/...
Suan icin cihaz elimizde degil ama anlasilan Google bu sensoru kullanacak gibi...
Note10 un kaleminde veya telefonun kendisinde bu radar sensoru de olursa fena olmaz derim :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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cumur 1 hf. smart1978
2016 yılından beri geliştiriyor hala ben sanmıyorum kullanacağını
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Sharparrow 1 hf.
Oooooffff çook üzüldüm... Nereden bildin üzüleceğimi onur?
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Led Zeppelin 1 hf.
25 30 watt ın üstü zaten bayağı sıkıntılı güvenlik vs. açısından. Hem yüksek hızda şarj olabilen batarya aynı hacimde daha az kapasiteye sahip oluyor yapısı gereği. O yüzden giriş seviyesi cihazlarda hızlı şarj şarjı abartı olmayan yüksek kapasiteli piller koyabiliyorlar. Demem o ki 25w hızda şarj olabilen 4500mAh bataryayı 4000mAh lık 45w a tercih ederim. Hızlı şarjın negatif etkilerini gösteren bir video örneğini de aşağı bıraktım

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dodofran 1 hf.
çinliler aldı başını gitti hızlı şarjda. ne apple ne samsung yetişemez daha. oppo yarım saatte fulledi telefonunu.xiaomi 100 watt üzerinde çalışıyor kim bilir kaç dakikaya inecek.
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kreat 1 hf.
Samsung'un işi bu, ucundan ucundan vermek. Note 5 gibi bir telefona hafıza kartı koymayan bi firma. Ayrıca Exynos çöpüne para verecek değilim.
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ataince 1 hf. kreat
Siz hala Note5te mi kaldınız hocam...
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Archi33tect 1 hf. kreat
Note 5 e koymayan neden Note 4 e koymuş peki?
Ucundan ucundan azıcık vermek bence başka bir firmanın işi, Samsungun değil..
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Burkiling 1 hf.
adamları gaza getiriyorsunuz ondan sonra evinizde yangın çıkınca ağlıyorsunuz. 25W yeter beğenmiyorsan elindeki telefonu 1 sene daha kullan :)
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Das Boot 1 hf.
S10 konusu ağlama duvarina donmus durumda. Kimse 9820 den memnun degil. Hem.batarya hem oyun performansi olarak. Umarim note 10 da bir revizyona giderler.
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