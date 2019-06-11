Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber

Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Note 10'un 10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Yani amiral gemisi ile tanışabilmemiz için önümüzde birkaç ay daha var. Bu arada cihazla ilgili söylentiler de gelmeye devam ediyor.

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Son olarak Galaxy Note 10 Pro'nun 25 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı öne sürüldü. XDA yazarı Max Weinbach'tan gelen bu bilgi daha önceki iddiaları da çürütüyor. Zira önceki raporlarda akıllı telefonun 45 W hızlı şarj teknolojisi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.

İlk olarak Galaxy A90'a gelecek

Samsung'un 45 W hızlı şarj teknolojisini Galaxy A90 modelinde kullanmaya başlayacağı söyleniyor. Yani şirket en son hızlı şarj teknolojisini ilk olarak orta sınıf bir cihazda karşımıza çıkacak. Samsung zaten en yeni özellikleri ilk önce Galaxy A serisinde sunuyordu. Bu gelenek devam edecek gibi görünüyor.

https://twitter.com/mweinbachXDA/status/1137433085606268928