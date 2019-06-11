Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber

Haber Editörü
Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Note 10'un 10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Yani amiral gemisi ile tanışabilmemiz için önümüzde birkaç ay daha var. Bu arada cihazla ilgili söylentiler de gelmeye devam ediyor.Ayrıca Bkz. "Şakaydı gerçek oldu: Razer enerji içeceği çıkardı"
Son olarak Galaxy Note 10 Pro'nun 25 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı öne sürüldü. XDA yazarı Max Weinbach'tan gelen bu bilgi daha önceki iddiaları da çürütüyor. Zira önceki raporlarda akıllı telefonun 45 W hızlı şarj teknolojisi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.
İlk olarak Galaxy A90'a gelecek
Samsung'un 45 W hızlı şarj teknolojisini Galaxy A90 modelinde kullanmaya başlayacağı söyleniyor. Yani şirket en son hızlı şarj teknolojisini ilk olarak orta sınıf bir cihazda karşımıza çıkacak. Samsung zaten en yeni özellikleri ilk önce Galaxy A serisinde sunuyordu. Bu gelenek devam edecek gibi görünüyor.
https://twitter.com/mweinbachXDA/status/1137433085606268928 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hızlı şarj en yüksek olmasad olur idare etcek kadar.
5 optik zzomm olması lazım en az.huawei p30 pro kalitesinde olmalı.
selfi kamerarasını googpixel 3 xl cekecek kalitede olmalı.
arka ve ön kamerasında gece cekimlerinde fotoğraf olarak pixel 3 xl ve huawei p30 pro gibi iyi olmalı.
ekran kalitesi one plus 7 pro kalitesinde olmalı .bugün inceledim mesela beyaz renk one plus 7 proda beyaz tam beyaz.ama s10 plus ta sarımtırak bir beyaz renk var.
Bu tür iddiaları teknoloji basını olarak sizler çıkarıyorsunuz. Sonrada kendiniz yalanlıyorsunuz. Aklı başında kullanıcı, şirketlerin resmi ağızlarından gelmeyen açıklamarı zaten ciddiye almıyor. Basın tarafından clickbait amaçlı ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Note serisinin, S serisinin biraz farklı dizaynlı ve kalemli versiyonu olmasına alışmıştık ama burada ön kamera ikiden teke inmiş, 3.5mm kulaklık portu gitmiş, ve kalem eklenmiş olacak. Bir de 15w yerine 25w hızlı şarj. Bence bir takım ekstralar daha olmalıydı. Böyle olursa, fiyatı düşmüş S10 plus ile aradaki fiyat farkına değer mi çok tartışılır.
youtu.be/...
xda-developers.com/...
Suan icin cihaz elimizde degil ama anlasilan Google bu sensoru kullanacak gibi...
Note10 un kaleminde veya telefonun kendisinde bu radar sensoru de olursa fena olmaz derim :)
Ucundan ucundan azıcık vermek bence başka bir firmanın işi, Samsungun değil..
2 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13812 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve