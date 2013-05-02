HTC yılın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı





Uzun süredir mali sıkıntılar ile boğuşan ve akıllı telefon pazarında kan kaybına uğrayan HTC, One modeli ile bu yıl itibariyle çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.





Firmanın kamuoyu ile paylaştığı yılın ilk çeyrek raporlarına göre HTC beklendiği gibi 1.45 milyar dolar gelir elde ederken, 2.88 milyon dolar da kar elde etti. Bu çeyrekte Windows Phone 8 cihaz satışları firmayı kara götürdü. Elde edilen kar miktarı düşük görünse de HTC için güçlü bir ikinci çeyreğin işareti olarak kabul ediliyor.





Firma yılın ikinci çeyreği için HTC One satışları ile birlikte yüzde 63 artışla 2.5 milyar dolar gelir bekliyor. Kar marjı yüzde 22-24 aralığında, faaliyet marjı ise yüzde 1-3 aralığında olacak.





HTC nakit akışı anlamında da iyi yolda olduklarını belirtiyor. Firma yükselişi sürdürmek için Android ve Windows Phone ekosistemine bağlılığını devam ettirmeyi planlıyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-reiterates-commitment-to-Windows-Phone-issues-strong-Q2-revenue-guidance-on-HTC-One-sales_id42554