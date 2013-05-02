HTC yılın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı

Haber Editörü
Uzun süredir mali sıkıntılar ile boğuşan ve akıllı telefon pazarında kan kaybına uğrayan HTC, One modeli ile bu yıl itibariyle çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Firmanın kamuoyu ile paylaştığı yılın ilk çeyrek raporlarına göre HTC beklendiği gibi 1.45 milyar dolar gelir elde ederken, 2.88 milyon dolar da kar elde etti. Bu çeyrekte Windows Phone 8 cihaz satışları firmayı kara götürdü. Elde edilen kar miktarı düşük görünse de HTC için güçlü bir ikinci çeyreğin işareti olarak kabul ediliyor.
Firma yılın ikinci çeyreği için HTC One satışları ile birlikte yüzde 63 artışla 2.5 milyar dolar gelir bekliyor. Kar marjı yüzde 22-24 aralığında, faaliyet marjı ise yüzde 1-3 aralığında olacak.
HTC nakit akışı anlamında da iyi yolda olduklarını belirtiyor. Firma yükselişi sürdürmek için Android ve Windows Phone ekosistemine bağlılığını devam ettirmeyi planlıyor.
http://www.phonearena.com/news/HTC-reiterates-commitment-to-Windows-Phone-issues-strong-Q2-revenue-guidance-on-HTC-One-sales_id42554 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O tarz reklamlar çokta etkili değil bence...Yalandünyada da herkeste sony var,intikamda Vaio duo 11 var sürekli göz önünde patlayacakmı yani satışları?
gsmarena.com/...
Özetle, Htc bütün kalemlerde büyük düşüş yaşamış, tek olumlu yanı harcamaları kısması olmuş ki bu da daha az pazarlama-reklam harcamaları manasına geldiği kadar, kullanıcılara da daha az yazılım desteği demektir. Faaliyet karı geçen yıl %7.5 iken, bu yılın ilk çeyreğinde %0.1 gibi en düşük rakama ulaşmış. İşi çok zor açıkçası.
Bütün parçaları diğer firmalardan tedarik ettiği için olması muhtemel.. Ama one modeli ile çok iyi iş yapacaklar, bu gidişle.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1024 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, peter chou ve