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HTC yılın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yılın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı

Uzun süredir mali sıkıntılar ile boğuşan ve akıllı telefon pazarında kan kaybına uğrayan HTC, One modeli ile bu yıl itibariyle çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. 

Firmanın kamuoyu ile paylaştığı yılın ilk çeyrek raporlarına göre HTC beklendiği gibi 1.45 milyar dolar gelir elde ederken, 2.88 milyon dolar da kar elde etti. Bu çeyrekte Windows Phone 8 cihaz satışları firmayı kara götürdü. Elde edilen kar miktarı düşük görünse de HTC için güçlü bir ikinci çeyreğin işareti olarak kabul ediliyor. 

Firma yılın ikinci çeyreği için HTC One satışları ile birlikte yüzde 63 artışla 2.5 milyar dolar gelir bekliyor. Kar marjı yüzde 22-24 aralığında, faaliyet marjı ise yüzde 1-3 aralığında olacak. 

HTC nakit akışı anlamında da iyi yolda olduklarını belirtiyor. Firma yükselişi sürdürmek için Android ve Windows Phone ekosistemine bağlılığını devam ettirmeyi planlıyor. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-reiterates-commitment-to-Windows-Phone-issues-strong-Q2-revenue-guidance-on-HTC-One-sales_id42554 Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl en beğenilen
Bebek'te daire bile alamaz Htc bu parayla ..Bu nasil bi kâr
1 Yanıt Yanıtla +19
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ozancn 6 yıl
1.45 gelire göre 2.88 milyon kar nedir yahu. faize versen daha fazla kazanırsın ;)
1 Yanıt Yanıtla +14
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kucukyenici 6 yıl
Vatan yine yaptı yapacağını... 2.665 TL. gibi Kainatta olmayan bir fiyat verip, %25 indirimle ancak piyasa rakamlarına düşebiliyor! Tebrikler Vatan... Ta ta ta tannnn...
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wolf silver 6 yıl
Bizim milli gurur sirketimiz turkcell!!!! Bile bundan 200 kat daha fazla kâr elde etmişti. .
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y3k 6 yıl
Htc boyle dogru yolda ilerlemeye devam etsin benim gibi samsung'dan agzi yanmis ama android hayrani yuzlerce insan rotasini Htc' ye cevirecektir eminim.
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PlayerX 6 yıl
HTC One firma için devrim niteliğinde,ilerde daha da büyük işler yapabilir
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DH Misafiri 6 yıl
RVoyager
intikam dizisinde herkesin elinde Htc One vardı.. reklemın doğru yerini bulmuşlar.. doğru yoldalar bence hedef kadınlar..

O tarz reklamlar çokta etkili değil bence...Yalandünyada da herkeste sony var,intikamda Vaio duo 11 var sürekli göz önünde patlayacakmı yani satışları?
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General. 6 yıl
Kasadan malzemeden Samsung gibi çalsaydı lokmayı götürürdü daha acemi zamanla alışır işin şeyini
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RVoyager 6 yıl
intikam dizisinde herkesin elinde Htc One vardı.. reklemın doğru yerini bulmuşlar.. doğru yoldalar bence hedef kadınlar..
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colourofthelife 6 yıl
Daha ayrıntılı bilgi burada mevcut :

gsmarena.com/...

Özetle, Htc bütün kalemlerde büyük düşüş yaşamış, tek olumlu yanı harcamaları kısması olmuş ki bu da daha az pazarlama-reklam harcamaları manasına geldiği kadar, kullanıcılara da daha az yazılım desteği demektir. Faaliyet karı geçen yıl %7.5 iken, bu yılın ilk çeyreğinde %0.1 gibi en düşük rakama ulaşmış. İşi çok zor açıkçası.

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Guest-F8946C419 6 yıl
Gelir çok ciddi fakat gider kalemlerinde sıkıntı yaşıyor.

Bütün parçaları diğer firmalardan tedarik ettiği için olması muhtemel.. Ama one modeli ile çok iyi iş yapacaklar, bu gidişle.
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Dreamparks 6 yıl
Bence 2013 yılı htc firması için çıkış yılı olacak. Bu saatten sonra geçen yıllar da yaptığı hatalı yapmaz. Bir de cihazlarına yüksek batarya ve çıkarılabilen kapak yaptımı bak sen o zaman kara...
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hollowman_ 6 yıl
Eğer yüklü reklam giderleri nedeniyle karlılık bu kadar düşükse, htc bunun geri dönüşünü yaşayacaktır. yılın kalanında bu reklamların etkisiyle eskisine oranla satışlarını artıracaktır. tabi htc one ve htc one mini nin yazılımsal anlamda kullanıcılarını memnun ederse gelecek yıllar için iyi bir firma bağımlılığı yaratabilir.
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N. Chomsky 6 yıl
Neyseki zarar etmemiş.
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