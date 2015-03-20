HTC'de kadın hakimiyeti

Geçen yıl akıllı telefon pazarındaki kötü gidişe dur diyen ve az da olsa kara geçmeyi başaran HTC, bu yıldan itibaren önemli bir yönetim değişikliğine imza atıyor. Firmada kadın hakimiyetinin yaşandığını söyleyebiliriz.

Firmada normalde eş kurucular Peter Chou patronluk, Cher Wang ise yönetim kurulu başkanlığı yapmaktaydı. 2013 yılında yeniden yapılanmaya giden şirket satış, pazarlama ve tedarik desteği konularını Chou'dan alarak Cher Wang'a vermişti. Şimdi ise daha büyük bir değişim yaşandı.

Bundan sonra firmanın patronluk ve yönetim kurulu başkanlığı görevleri Cher Wang'a ait olacak. Peter Chou ise internet bağlantılı yeni ürünler ve hizmetler için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek.

HTC geçen yıl sonlarına kadar akıllı telefonları ile pazarda çıkış arayan bir firmaydı. Ancak RE kamera ürünü ile başlayan genişleme tablet, fitness takip cihazı ve sanal gerçeklik gözlüğü ile devam ediyor. Bu bakımdan Ar-Ge çalışmalarının da büyütülmesi ve detaylandırılması gerekiyor. Firmanın bugünlere gelmesine sebep olan yılların tecrübesi Peter Chou bu bakımdan projelere yöneldi. Chou takıntı derecesinde detaylara önem vermesi ile biliniyor. Yeni projelere gösterdiği önem sayesinde HTC gelecekte ilgi çekici cihazlar piyasaya sürebilir.









http://www.phonearena.com/news/Peter-Chou-steps-down-as-HTC-CEO-to-handle-product-innovation-hands-over-duty-to-Cher-Wang_id67421