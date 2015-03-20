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HTC'de kadın hakimiyeti

4 yıl
2,3b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'de kadın hakimiyeti

Geçen yıl akıllı telefon pazarındaki kötü gidişe dur diyen ve az da olsa kara geçmeyi başaran HTC, bu yıldan itibaren önemli bir yönetim değişikliğine imza atıyor. Firmada kadın hakimiyetinin yaşandığını söyleyebiliriz.
Firmada normalde eş kurucular Peter Chou patronluk, Cher Wang ise yönetim kurulu başkanlığı yapmaktaydı. 2013 yılında yeniden yapılanmaya giden şirket satış, pazarlama ve tedarik desteği konularını Chou'dan alarak Cher Wang'a vermişti. Şimdi ise daha büyük bir değişim yaşandı.
Bundan sonra firmanın patronluk ve yönetim kurulu başkanlığı görevleri Cher Wang'a ait olacak. Peter Chou ise internet bağlantılı yeni ürünler ve hizmetler için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek.
HTC geçen yıl sonlarına kadar akıllı telefonları ile pazarda çıkış arayan bir firmaydı. Ancak RE kamera ürünü ile başlayan genişleme tablet, fitness takip cihazı ve sanal gerçeklik gözlüğü ile devam ediyor. Bu bakımdan Ar-Ge çalışmalarının da büyütülmesi ve detaylandırılması gerekiyor. Firmanın bugünlere gelmesine sebep olan yılların tecrübesi Peter Chou bu bakımdan projelere yöneldi. Chou takıntı derecesinde detaylara önem vermesi ile biliniyor. Yeni projelere gösterdiği önem sayesinde HTC gelecekte ilgi çekici cihazlar piyasaya sürebilir. 



http://www.phonearena.com/news/Peter-Chou-steps-down-as-HTC-CEO-to-handle-product-innovation-hands-over-duty-to-Cher-Wang_id67421 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tolgatelli 4 yıl en beğenilen
Şuna kısaca htc ceo'su kovuldu desenize
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beter.böcek 4 yıl
Guzel guzel htc nin konumu her zman onemli
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Master_Evil 4 yıl
m9 yüzünden ceo değiştirdiler sanırım
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apokhan 4 yıl
Iki farkli versiyonu var. 2 gb ram olani 5 inc 4 gb olani 5.5. Su 64 bit olayi olmasa alinacak telefon cok aslinda.
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Mr. Anime 4 yıl apokhan
apokhan

Iki farkli versiyonu var. 2 gb ram olani 5 inc 4 gb olani 5.5. Su 64 bit olayi olmasa alinacak telefon cok aslinda.

Ya ama işlemciside düşükmüş 2 gb olanın mesut çeviğin incelemesini izledim 2 farklıymış hem ram hem işlemci 5.5 inch nasıl durur bilmiyorum ama elimde küçük sayılmaz biraz büyük elim vardır sorun çıkarmaz umarım,sanırım bu telefonu alıcam çok içim ısındı hem markası asus oluncada bir avantaj sizce hocam?
Telefonda 1200 tl falan olur inş 4 gb ramlisi türkiyeye gelir :)
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Fenomenon 4 yıl
HTC bu fiyat politikası ile 2 seneye batar.
Telefonları sağlam, arayüz akıcı, premium hissi veriyor. Ancak ekran/çerçeve oranı kötü, telefonları ince olmamasına rağmen pili az, kamerada ultra pixeli 2 yıl diretti vs vs
Sonuç olarak hastasından başka kimse HTC almaz. Ne üst seviye ne de orta seviye telefonları uygun fiyatlı.
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RAN7843 4 yıl
Daha elinize almadiginiz Telefon hakkinda bu Kadar yerden yere vurulmasi ilginc gelsin görelim ondan sonra elestirelim...
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infom@n 4 yıl
Telefonların sıcacık olmasının sebebi demek buymuş :P
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WB 4 yıl
Haticeye degil neticeye.. Hayirli olsun..
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SingleShot 4 yıl
kadin hakimiyetini bilmem ama m9+ da m8 in turevi cikarsa o zaman hangi cinsiyetin hakimiyetine girer onu kestiremeyiz
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haymanali2006 4 yıl
Birşeylerin ters gittiği belliydi, beklenen hamle gelmiş
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xconnect 4 yıl
M9 fiyaskosunun été kemiğe bürünmüş hali...
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Rainbow VI 4 yıl xconnect
xconnect

M9 fiyaskosunun été kemiğe bürünmüş hali...

M9 hakkında neden böyle düşünüyorsun?
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Columbia 4 yıl
Peter chou m7 lansmanından önce bir partide içkileri devirdikten sonra m7'yi çıkarıp etrafın fotoğrafını çekmeye başlayan,telefonu kendi elleriyle sızdıran hıyar ağası ceo değil miydi?
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