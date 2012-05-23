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HTC'den Android 4.0 güncellemesi ile ilgili yeni bilgiler

7 yıl
9b
1
41
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Firmaların cihazlarına Android 4.0 güncellemesi için yaptıkları çalışmalar hız kazanırken, HTC firması yeni bir duyuruyla hangi modelleri için güncelleme yapılacağını netleştirdi.

Daha önce sadece model isimleriyle duyuru yapan HTC bu kez minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.

Duyuruya göre firmanın 512MB ROM ve aşağısını kullanan modelleri bu güncellemeden faydalanamayacak. HTC ChaCha, Salsa, Wildfire S, Explorer gibi modeller bu tanımlamaya dahil.

Tablet tarafında ise HTC Flyer, Evo View 4G ve Jetstream modelleri de Honeycomb sürümünü kullanmaya devam edecek.

Android 4.0 güncellemesini Sense 3.6 arayüzü ile sunan HTC, yetersiz bellek nedeniyle daha önce de popüler modellerinde güncelleme problemleri yaşamıştı.

Firmanın güncellediği yeni liste ise şu şekilde:

DROID Incredible 2: Ağustos sonu
HTC Amaze 4G: Mayıs-Haziran
HTC Desire S: Haziran-Temmuz
HTC Desire HD: Temmuz-Ağustos
HTC EVO 3D: Haziran-Temmuz
HTC EVO 4G+: Mayıs-Haziran
HTC EVO Design 4G: Haziran-Temmuz
HTC Incredible S: Haziran-Temmuz
HTC Sensation: Mart-Haziran
HTC Sensation 4G: Mart-Haziran
HTC Sensation XE: Mart-Haziran
HTC Sensation XL: Mart-Haziran
HTC Rezound: Haziran-Temmuz
HTC Rhyme: Haziran-Temmuz
HTC Thunderbolt: Temmuz-Ağustos
HTC Velocity 4G: Mart-Haziran
HTC Vivid: Mart-Haziran

http://www.htc.com/www/help/android4faq/?cid=android4blog Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
RAM 512 olanlarada gelcekmi
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DH Misafiri 6 yıl
1,5 yıldir htc desire Z kullanıyorum, hiç güncelleme görmedim. Neden yapılmıyor
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RevivaL 6 yıl
Neo'ya gelmeden HTC'ye gelirse söverim Sony'ye artık
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gizemli77 6 yıl
HTC DESİRE HD yeni aldığımdan. Android güncellemelerinden bi haberim. Şu an HTC^'nin bu serisi için en iyi ve en güncel hangi ROM'u kullanabilirim. HTC desire hd için en iyi güncel sürümü Temmuz-Ağustos aylarında sunacaktır denmektedir.
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ademis 6 yıl
Incredible S için haziran-temmuz diyor ya hani 1 haziranda başlar mı güncelleme dağıtımı ?
böyle tarihi bilip beklemek daha da zor oluyor yahu :)
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DH Misafiri 6 yıl
HTC HD2 ye de ICS güncellemesi ne zaman gelecek? :)
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DH Misafiri 6 yıl
htc desire hd ye geldi ya yeter gerisis fasa fiso
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MUTAF 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

htc desire hd ye geldi ya yeter gerisis fasa fiso


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nedensiz07 7 yıl
htc bu politikayla bizim xe lere de verdiği son güncelleme olur bu herhalde... sony 2 sene once cıkardıgı neo ya bile guncelleme veriyo bizim htc yok bilmem sunu kaldırmaz yok bilmem bunu kaldırmaz... ama iş reklama gelince masallah herseyin altından kalktıgını soyluyolar telefomlarının..
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antique 7 yıl
htc desire z kullanıyorum, android 4 gelse ne olur gelmese ne olur, bana göre şu an ki haliyle bile gayet tatmin edici yani
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aziz77 7 yıl
beyinsiz htc...
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özkan_16 7 yıl
Custom rom atın beyler neden beklionuz orjinalini. Gayet stabil sorunsuz calısan ics zaten nette mevcut. Biraz arastrma yapın ve yukleyin derm
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Fantasticoo 7 yıl
Ben ray için yükledim, htc'yi bilmem ama bende menüde kasılmalar oldu, Kamerası berbat duruma geldi..
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