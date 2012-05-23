HTC'den Android 4.0 güncellemesi ile ilgili yeni bilgiler

Firmaların cihazlarına Android 4.0 güncellemesi için yaptıkları çalışmalar hız kazanırken, HTC firması yeni bir duyuruyla hangi modelleri için güncelleme yapılacağını netleştirdi.





Daha önce sadece model isimleriyle duyuru yapan HTC bu kez minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.





Duyuruya göre firmanın 512MB ROM ve aşağısını kullanan modelleri bu güncellemeden faydalanamayacak. HTC ChaCha, Salsa, Wildfire S, Explorer gibi modeller bu tanımlamaya dahil.





Tablet tarafında ise HTC Flyer, Evo View 4G ve Jetstream modelleri de Honeycomb sürümünü kullanmaya devam edecek.





Android 4.0 güncellemesini Sense 3.6 arayüzü ile sunan HTC, yetersiz bellek nedeniyle daha önce de popüler modellerinde güncelleme problemleri yaşamıştı.





Firmanın güncellediği yeni liste ise şu şekilde:





DROID Incredible 2: Ağustos sonu

HTC Amaze 4G: Mayıs-Haziran

HTC Desire S: Haziran-Temmuz

HTC Desire HD: Temmuz-Ağustos

HTC EVO 3D: Haziran-Temmuz

HTC EVO 4G+: Mayıs-Haziran

HTC EVO Design 4G: Haziran-Temmuz

HTC Incredible S: Haziran-Temmuz

HTC Sensation: Mart-Haziran

HTC Sensation 4G: Mart-Haziran

HTC Sensation XE: Mart-Haziran

HTC Sensation XL: Mart-Haziran

HTC Rezound: Haziran-Temmuz

HTC Rhyme: Haziran-Temmuz

HTC Thunderbolt: Temmuz-Ağustos

HTC Velocity 4G: Mart-Haziran

HTC Vivid: Mart-Haziran