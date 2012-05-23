HTC'den Android 4.0 güncellemesi ile ilgili yeni bilgiler

Haber Editörü
Firmaların cihazlarına Android 4.0 güncellemesi için yaptıkları çalışmalar hız kazanırken, HTC firması yeni bir duyuruyla hangi modelleri için güncelleme yapılacağını netleştirdi.
Daha önce sadece model isimleriyle duyuru yapan HTC bu kez minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.
Duyuruya göre firmanın 512MB ROM ve aşağısını kullanan modelleri bu güncellemeden faydalanamayacak. HTC ChaCha, Salsa, Wildfire S, Explorer gibi modeller bu tanımlamaya dahil.
Tablet tarafında ise HTC Flyer, Evo View 4G ve Jetstream modelleri de Honeycomb sürümünü kullanmaya devam edecek.
Android 4.0 güncellemesini Sense 3.6 arayüzü ile sunan HTC, yetersiz bellek nedeniyle daha önce de popüler modellerinde güncelleme problemleri yaşamıştı.
Firmanın güncellediği yeni liste ise şu şekilde:
DROID Incredible 2: Ağustos sonu
HTC Amaze 4G: Mayıs-Haziran
HTC Desire S: Haziran-Temmuz
HTC Desire HD: Temmuz-Ağustos
HTC EVO 3D: Haziran-Temmuz
HTC EVO 4G+: Mayıs-Haziran
HTC EVO Design 4G: Haziran-Temmuz
HTC Incredible S: Haziran-Temmuz
HTC Sensation: Mart-Haziran
HTC Sensation 4G: Mart-Haziran
HTC Sensation XE: Mart-Haziran
HTC Sensation XL: Mart-Haziran
HTC Rezound: Haziran-Temmuz
HTC Rhyme: Haziran-Temmuz
HTC Thunderbolt: Temmuz-Ağustos
HTC Velocity 4G: Mart-Haziran
HTC Vivid: Mart-Haziran
http://www.htc.com/www/help/android4faq/?cid=android4blog Yorum Yaz Paylaş Tweetle
böyle tarihi bilip beklemek daha da zor oluyor yahu :)