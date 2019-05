HTC'den One M9'a yeni yorum : One M9 Plus

Bu yıl üst seviye anlamında oldukça hareketli günler geçiren HTC, önce One M9 amiral gemi modelini ardından da One E9 Plus üst seviye akıllı telefonunu resmiyete kavuşturmuştu. Şimdi sıra One M9 Plus modelinde.





Firmanın yeni modeli eskiyi ve yeniyi harmanlayan bir yapıya sahip. 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı ile piksel yoğunluğu açısından firmanın en iyisi olmayı başaran One M9 Plus, 5.1 inçlik Galaxy S6 serisinin de arkasına yerleşiyor.





Modelin en farklı yönü şüphesiz Home tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucusu. Firma açısından da bir ilk olan okuyucu nedeniyle alt BoomSound ızgarası da iki yana yaslanmış durumda.





One E9 Plus modelinde olduğu gibi One M9 Plus modeline de MediaTek imzalı 2.2GHz saat hızında çalışan MT6795T yongaseti eşlik ediyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği çalıştıran yongasetinde Power VR 6200 grafik birimi yer alıyor. Geekbench skorlarında tek çekirdek olarak 886, çok çekirdek olarak 4536 puan alan MT6795T yongaseti biraz daha orta seviyeye yakın bir görünüm arz ediyor.





One M9 Plus geçen yılın Duo Camera yerleşimini aynen benimsiyor ve yerleşimdeki ana kamerayı 20MP çözünürlüğe çıkarıyor. Ön tarafta ise UltraPixel kamera yer alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 2840mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Android 5.0 üzerinde ise Sense 7 arayüzü çalışıyor.





HTC modelini yine tamamen metal kasa ile donatmış. Gümüş gövde-altın sarısı çerçeve, tamamen altın sarısı veya gri renk seçenekleri ile model çekici görünümlere bürünüyor. Güç butonu ise bu kez desenli bir yapıda.





Cihazda parmak izi okuyucusu olduğu için elbette bir mobil ödeme sistemi de unutulmamış. HTC bu kez tercihini Çin'den yana kullanmış ve Alibaba Alipay Wallet mobil ödeme sistemini cihaza entegre etmiş. Henüz fiyat detayı bulunmazken modelin Asya pazarına özgü olabileceği konuşuluyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M9-Plus-announced-5.2-Quad-HD-screen-fingerprint-scanner-and-the-return-of-Duo-Camera_id68048