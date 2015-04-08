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HTC'den One M9'a yeni yorum : One M9 Plus

4 yıl
10,6b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'den One M9'a yeni yorum : One M9 Plus

Bu yıl üst seviye anlamında oldukça hareketli günler geçiren HTC, önce One M9 amiral gemi modelini ardından da One E9 Plus üst seviye akıllı telefonunu resmiyete kavuşturmuştu. Şimdi sıra One M9 Plus modelinde.

Firmanın yeni modeli eskiyi ve yeniyi harmanlayan bir yapıya sahip. 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı ile piksel yoğunluğu açısından firmanın en iyisi olmayı başaran One M9 Plus, 5.1 inçlik Galaxy S6 serisinin de arkasına yerleşiyor. 

Modelin en farklı yönü şüphesiz Home tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucusu. Firma açısından da bir ilk olan okuyucu nedeniyle alt BoomSound ızgarası da iki yana yaslanmış durumda.

One E9 Plus modelinde olduğu gibi One M9 Plus modeline de MediaTek imzalı 2.2GHz saat hızında çalışan MT6795T yongaseti eşlik ediyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği çalıştıran yongasetinde Power VR 6200 grafik birimi yer alıyor. Geekbench skorlarında tek çekirdek olarak 886, çok çekirdek olarak 4536 puan alan MT6795T yongaseti biraz daha orta seviyeye yakın bir görünüm arz ediyor. 

One M9 Plus geçen yılın Duo Camera yerleşimini aynen benimsiyor ve yerleşimdeki ana kamerayı 20MP çözünürlüğe çıkarıyor. Ön tarafta ise UltraPixel kamera yer alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 2840mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Android 5.0 üzerinde ise Sense 7 arayüzü çalışıyor. 

HTC modelini yine tamamen metal kasa ile donatmış. Gümüş gövde-altın sarısı çerçeve, tamamen altın sarısı veya gri renk seçenekleri ile model çekici görünümlere bürünüyor. Güç butonu ise bu kez desenli bir yapıda. 

Cihazda parmak izi okuyucusu olduğu için elbette bir mobil ödeme sistemi de unutulmamış. HTC bu kez tercihini Çin'den yana kullanmış ve Alibaba Alipay Wallet mobil ödeme sistemini cihaza entegre etmiş. Henüz fiyat detayı bulunmazken modelin Asya pazarına özgü olabileceği konuşuluyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M9-Plus-announced-5.2-Quad-HD-screen-fingerprint-scanner-and-the-return-of-Duo-Camera_id68048 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Dexter Morgan 4 yıl en beğenilen
Ne kadar çirkin bi tasarım
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Aslanor1940 3 yıl
Arkadaşlar ben Rusya'da çalışıyorum ve m9 plus aldim. Telefon güzel performans kamera ve hoparlör eleştiriye kapalı diyorum. Yalnız batarya cidden bu kadar kötü olamaz Lg G2 den geçtim ve batarya ölü cidden. WhatsApp da 13 dakika mesajlaştım ve şarj %58 den %48 e düştü youtube da bir video klip izlemenin sonucu %2 şarj eksilmesi. Sizce telefon bataryasinda sorun olma ihtimali yüzde kaçtır ? Bence bu normal olmamali..
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karabasan120 3 yıl
müzik çaların ekolayzer ını bulamadım. ayrıca müzik çalardaki şarkı resimlerini galeriden eski bir resmi koydu kendiliğinden. düzeltemedim yardımcı olabilecek var mı?
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byturkuaz 3 yıl
kötülemeyin cocugu ben kullanıyorum :D
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WaLLkHaN1905 3 yıl
HTC M9 + alacaktım , pazar günü kararlı bi şekilde araştırdım fakat Mediamarkt,Bimeks,Teknosa hiçbirinde yoktu , hepsinde M9 vardı ve konuştuğum her satıcı M9+ yerine M9 almamı tavsiye etti.
Dün de S6 Edge Plus ı gördüm ve çok beğendim fakat ekran koruyucular kavisli ekrandan dolayı tam oturmuyormuş .
Şimdi de kararımı NOTE5 ten yana verdim ve akşama onu alıcam .

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juna1986 3 yıl byturkuaz
byturkuaz

kötülemeyin cocugu ben kullanıyorum :D

Batarya performansı nasıl , tavsiye edermisiniz
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kuafortr 4 yıl
Aynen hemen hemen ikiside aynı hızlarda zaten o kadar büyük fark yok ben iphone tercih ediyorum ama dileyen htc de tercih edebilir gözle görülür yada hissedilir derecede fark yok çünkü yorumlariniz.net/... değerlendirmeler bunu gösteriyor, ama her marka ve model cihazın kendi fanatikleri var.
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DH Misafiri 4 yıl
batarya az daha büyük olsa iyi olurmuş ekranı 2k yapma hevesi nedir anlamış değilim full hd olsa batarya yetecek ve performans uçacak m9 iyidir şimdilik e9 m9 plus falan olmamış kesinlikle ayrıca snapdragon işlemci tercih etmeliler tüm modellerde güncelleme desteği ve custom romlar açısından daha iyi olur
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okan_cehapelioglu 4 yıl
htc saçmalıyor
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FbA3* 4 yıl
Htc M9 iyi fakat bu gerçekten gereksiz bir telefon olmuş. Hele o ekrana o batarya...
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Elsa 4 yıl
MTK işlemciye 3000TL

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General. 4 yıl
Batarya çöp.
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Glorfindel1907 4 yıl
Hiçmi göz zevki olmaz bir insanda bu nasıl tasarım arkadaş
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mu5tafa 4 yıl
Siyah şerit çöp etmiş telefonu..
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MoRTaLSouL 4 yıl
Tasarim gorecelidir ama bence bu tasarim olmamis.
Assagidaki hoparlor izgaralarini bolmeleri bence hos olmamis. Ama baskada alternatifte yok gibi parmak izi icin.

Arkada kamera biraz kaba duruyor. Umarim hakkini verir.

2840 mAh pil bu donanima yeter umarim. Keza m9 da daha dusuk cozunurluklu ekran var ve bataryalar ayni.

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Stand Alone 4 yıl
Samsung Galaxy S3 kullanıyorum her işimi görüyor, en az 3000 TL isterler buna da.
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Fenomenon 4 yıl MoRTaLSouL
MoRTaLSouL
Tasarim gorecelidir ama bence bu tasarim olmamis.
Assagidaki hoparlor izgaralarini bolmeleri bence hos olmamis. Ama baskada alternatifte yok gibi parmak izi icin.

Arkada kamera biraz kaba duruyor. Umarim hakkini verir.

2840 mAh pil bu donanima yeter umarim. Keza m9 da daha dusuk cozunurluklu ekran var ve bataryalar ayni.



Alternatif var. Mate 7 veya one max gibi arkaya yerleştirmek :)
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