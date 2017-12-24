Finger Pow ile powerbank kullanımına yeni bir bakış açısı geliyor

Bugün taşınabilir şarj istasyonları ayrılmaz parçalarımız haline geldi. Yerine göre bir veya iki tane powerbank taşıdığımız bugünlerde ABD’li bir girişim ilginç bir proje ile çıka geldi.

Finger Pow fiyatı ve özellikleri

Finger Pow adındaki harici şarj istasyonu seti, duruma bağlı olarak sabit kalan veya sürekli hareket halinde olan kullanıcıları hedefliyor. Set içerisinde bir adet 5000mAh kapasiteli ana istasyon ve 4 adet 600mAh kapasiteli mini istasyonlar yer alıyor.

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Kullanıcı isterse masasında ana istasyona cihazını bağlayarak şarj edebiliyor. Yola çıkacağı zaman ise ihtiyacı kadar mini istasyonu yanına alarak hareket halinde acil durumlarda kullanabiliyor. Kullanımı kolaylaştıran ise manyetik bir şarj ucunun olması. Uç kısmı cihaza bağladıktan sonra manyetik bağlantısı sayesinde mini istasyonu kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde ana istasyonun kablo ucu da manyetik.

Finger Pow temel anlamda bataryayı komple doldurmak yerine acil durumlarda yüzde 15-25 arasında enerji desteği sağlamak amacını güdüyor. Kickstarter üzerinde hedeflediği miktarın kat kat üzerine çıkan proje, Nisan 2018 tarihinde hacimli üretime geçecek.

Finger Pow şarj seti 79$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Ana istasyonda yedek batarya olmayan versiyon ise 69$ fiyat etiketine sahip.