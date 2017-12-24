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Finger Pow ile powerbank kullanımına yeni bir bakış açısı geliyor

Yanınızda büyük ve ağır powerbank ürünleri taşımaktan hoşlanmıyorsanız Finger Pow ile sadece ihtiyacınız kadar olan istasyonu alarak zahmetten kurtulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Finger Pow ile powerbank kullanımına yeni bir bakış açısı geliyor

Bugün taşınabilir şarj istasyonları ayrılmaz parçalarımız haline geldi. Yerine göre bir veya iki tane powerbank taşıdığımız bugünlerde ABD’li bir girişim ilginç bir proje ile çıka geldi.

Finger Pow fiyatı ve özellikleri

Finger Pow adındaki harici şarj istasyonu seti, duruma bağlı olarak sabit kalan veya sürekli hareket halinde olan kullanıcıları hedefliyor. Set içerisinde bir adet 5000mAh kapasiteli ana istasyon ve 4 adet 600mAh kapasiteli mini istasyonlar yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın önemli yonga mühendisi Google’a transfer oldu"

Kullanıcı isterse masasında ana istasyona cihazını bağlayarak şarj edebiliyor. Yola çıkacağı zaman ise ihtiyacı kadar mini istasyonu yanına alarak hareket halinde acil durumlarda kullanabiliyor. Kullanımı kolaylaştıran ise manyetik bir şarj ucunun olması. Uç kısmı cihaza bağladıktan sonra manyetik bağlantısı sayesinde mini istasyonu kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde ana istasyonun kablo ucu da manyetik.

Finger Pow temel anlamda bataryayı komple doldurmak yerine acil durumlarda yüzde 15-25 arasında enerji desteği sağlamak amacını güdüyor. Kickstarter üzerinde hedeflediği miktarın kat kat üzerine çıkan proje, Nisan 2018 tarihinde hacimli üretime geçecek.

Finger Pow şarj seti 79$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Ana istasyonda yedek batarya olmayan versiyon ise 69$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.phonearena.com/news/Finger-Pow-uses-small-magnetic-pods-to-charge-your-phone_id101017 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Birileri anlatsın şunlara kredi kartı kadar 5000 mAh Xiaomi powerbank 50 lira...
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Hobar 1 yıl
Kim uğraşır bunla yav
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shadowtr 1 yıl
çöp oğlu çöp. 600 mah ile hangi telefonu yüzde kaç şarj edeceksin. buna verilen para direk çöpe atmakla eşdeğer.
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DH Misafiri 1 yıl
İyice abarttılar sanki savaşa gidiyoruz yedek cephane
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intel7mix 1 yıl
Üst segmentte 5000 mah pil koy kimse hayır istemiyoruz demez
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intel7mix 1 yıl
Üst segment cihazlara neden 5000 mah pil koymuyorlar hep orta segmentte konuluyor.
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Piêr Dé Sans 1 yıl intel7mix
Çünkü üst segment kalın ve ağır telefon istemiyor. daha ince, daha zarif ve daha hafif cihaz istiyor.
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faniseyler 1 yıl
Ne hallere düştük ya
Kardeşim bu ürünlerde olmasın demiyorum ama yanımızda akü taşımak zorunda kalmıyacağımız bi batarya teknolojisi geliştirilmesi lazım artık.
Enerji tüketen şeyleri belirleyip daha az enerji tüküten şeyler geliştirip 1 hafta sarj aletini görmiyeceğimiz cihazlar yapılmalı.
Eski telefonlar daha sağlam daha uzun kullanım sürelere sahipti. Millet de onu istiyordu teknoloji talebe göre arz yapıyor sarjı 10 gün giden nokia telefonlar iyi satıyordu.
Şimdi artık telefonu sarjdan çıkaramaz olduk yanımızda akülerle geziyoruz.
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EyeCoral 1 yıl
Mate 10 kullanmaya başladım, adamlar bitmeyen pil yapmışlar...
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lterlemez 1 yıl
Eğer tek bir tanesi, %15-25 değilde %25-50 aralığında şarj sağlarsa tutulur. Günümüz için %25 bile çok pratik değil. $69-79 aralığına iki (belki üç) tane yedek pil alınır ve %100 şarj imkanı sağlar (değiştirilebilir pil kullanan) telefona. Taşınabilir olanlar biraz daha verimli olmalı bence.
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Ac1DBuRN 1 yıl
Harika! Fiyatı daha makul olsaydı daha da iyi satardı.
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alito 1 yıl
Tutmaz.
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Hobar 1 yıl
Kim uğraşır bunla yav
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