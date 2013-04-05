HTC'den alt segment akıllı telefon; Desire Q

Desire Q modeline ana vatanı Tayvan'da resmiyet kazandırdı. Desire Q için Desire U ile Desire X'in birleşimi şeklinde bir tanımlama yapmak yanlış olmaz. Zira akıllı telefonun başlıca teknik özellikleri Desire U'dan; tasarım çizgileri ise Desire X'ten alınmış.

HTC, Desire P 'nin hemen ardındanmodeline ana vatanı Tayvan'da resmiyet kazandırdı. Desire Q için Desire U ile Desire X'in birleşimi şeklinde bir tanımlama yapmak yanlış olmaz. Zira akıllı telefonun başlıca teknik özellikleri Desire U'dan; tasarım çizgileri ise Desire X'ten alınmış.

HTC tarafından alt segmentte (nam-ı diğer giriş seviyesi) konumlandırılan Desire Q, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512 MB RAM ve 4 GB'lık dahili depolama alanıyla donatıldığı gibi Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle geliyor. Dahili kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen ve 4.0-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen akıllı telefon, LED flaşlı arka kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor ve WVGA çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 ve GPS üçlüsünün eşlik ettiği Desire Q'nun batarya kapasitesi ise 1.650 mAh. Üç ayrı renk seçeneğiyle tüketicilerle buluşturulması planlanan Desire Q'nun fiyatı yaklaşık 233$ olacak.



http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-q/#overview