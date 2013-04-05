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HTC'den alt segment akıllı telefon; Desire Q

6 yıl
868
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17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'den alt segment akıllı telefon; Desire Q
HTC, Desire P'nin hemen ardından Desire Q modeline ana vatanı Tayvan'da resmiyet kazandırdı. Desire Q için Desire U ile Desire X'in birleşimi şeklinde bir tanımlama yapmak yanlış olmaz. Zira akıllı telefonun başlıca teknik özellikleri Desire U'dan; tasarım çizgileri ise Desire X'ten alınmış.
HTC tarafından alt segmentte (nam-ı diğer giriş seviyesi) konumlandırılan Desire Q, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512 MB RAM ve 4 GB'lık dahili depolama alanıyla donatıldığı gibi Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle geliyor. Dahili kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen ve 4.0-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen akıllı telefon, LED flaşlı arka kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor ve WVGA çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 ve GPS üçlüsünün eşlik ettiği Desire Q'nun batarya kapasitesi ise 1.650 mAh. Üç ayrı renk seçeneğiyle tüketicilerle buluşturulması planlanan Desire Q'nun fiyatı yaklaşık 233$ olacak. 
HTC'den alt segment akıllı telefon; Desire Q

http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-q/#overview Yorum Yaz
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xconnect 6 yıl en beğenilen
HTc OneV almıştım hanıma, hani giriş seviyesi falan da değil. One serisi boru değil
... Can çekişiyordu uygulamalara biraz yüklendiğinde.
500 Mb ram ile bir yere kadar. Yıl olmuş 2013 şunu min 750 Mb yap kasmasın şu telefonlar. Hem 250 Mb maliyeti nedir ki?
HTc OneV almıştım hanıma, hani giriş seviyesi falan da değil. One serisi boru değil... Can çekişiyordu uygulamalara biraz yüklendiğinde.500 Mb ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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ulan64ude 5 yıl
tasarımı güzel olmuş. ekran kalitesi de yeterli bence. bu telefona bu özelliklerle hd ekran olursa çok kasar. zaten telefonda çok güzel görünüyor fotoğraflar,pc te atınca kötü gözüküyor. bu da demek oluyor ki telefonun piksel yoğunluğu pc den fazla
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stalker(1979) 6 yıl
Adamlar donanımdan kısıp tasarıma vermişler sanki:) Hem dışı hem içi kaliteli orta segment telefon beklemek hayal oldu:)
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Master-Fİ 6 yıl
Tasarıma bayıldım.
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rapidblaze 6 yıl
bütün alfabe ile desire modelleri çıkaracaklar heralde.
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Fırat.Duran 6 yıl
:) Adam telefon yapmış size uyarsa alın uymazsa yorum yapmayın bence.
Giriş seviyesi bir telefondan ne bekliyorsunuz? FHD oyun mu oynayacaksınız...
I4 ekran çözünürlüğü bırakında yüksek olsun bu telefondan :D

Bu telefonu facebook twit gibi sosyal paylaşımlar için uygundur siz kalkıpta oyun oynayacağım (iyi grafik kalitesi isteyenler) derseniz orda zaten durmanız lazım. Telefona suç atmayın...


Gidin Lumia 620 alın daha iyidir.
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butze 6 yıl rapidblaze
rapidblaze

bütün alfabe ile desire modelleri çıkaracaklar heralde.

+10000
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hollowman_ 6 yıl
çift çekirdek 1 ghz işlemci, 768 mb ram yapsa çok geniş bir kitleye hitap edebilirdi. Belki istediğim donanım segmentinde ürünü olabilir ama hem bu kadar şık görünen hemde bunun kadar ince telefonlar deil ne yazıkki.
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kesbi 6 yıl
512 ram nedir Allah aşkına. Sövdürmeye mi çalışıyorlar kendilerine.iOS olsa tamam 512 ramle de çalışıyor. Ama androidten bahsediyoruz.
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Aytu ATR 6 yıl
Ellerinde kalan donanımları eritmeye uğraşıyolar.Her firma yapıyor bu tür şeyleri.
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vahocan 6 yıl
Abi Zahmet Olacak ONE S Tarzı Ucuz Fiyatlı bir Telefon Çıkarıp Piyasada bir Sürpriz yap
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BekirHan 6 yıl
Desire Q = Desire X
http://www.htc.com/managed-assets/shared/desktop/smartphones/desire-x/marquee/HTC-Desire-X-3V-white.png
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
ekran cozunurlugu dikkatimi cekti dusukmus... iPhone 4te bile daha fazlaydi sanirim
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gkbrk07 6 yıl
Alt segment olabilir ama 2 sene önceki özelliklerle telefon çıkarmak ayıp. Fiyatı komik bir rakam olmalı ki en azından oradan kurtarsın...
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xconnect 6 yıl en beğenilen
HTc OneV almıştım hanıma, hani giriş seviyesi falan da değil. One serisi boru değil
... Can çekişiyordu uygulamalara biraz yüklendiğinde.
500 Mb ram ile bir yere kadar. Yıl olmuş 2013 şunu min 750 Mb yap kasmasın şu telefonlar. Hem 250 Mb maliyeti nedir ki?
1 Yanıt Yanıtla +14
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Jül Sezar 6 yıl xconnect
xconnect
HTc OneV almıştım hanıma, hani giriş seviyesi falan da değil. One serisi boru değil
... Can çekişiyordu uygulamalara biraz yüklendiğinde.
500 Mb ram ile bir yere kadar. Yıl olmuş 2013 şunu min 750 Mb yap kasmasın şu telefonlar. Hem 250 Mb maliyeti nedir ki?

One v giris seviyesindedir.
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