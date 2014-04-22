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HTC'den giriş seviyesi Desire 210 modeli

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'den giriş seviyesi Desire 210 modeli

Bu yıl giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarına daha fazla odaklanacağını açıklayan HTC, birbiri ardına Desire serisine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Son üye giriş seviyesi Desire 210 modeli oldu.

Desire 310 modeli gibi Desire 210 modeli de Tayvanlı MediaTek'ten işlemcisini sağlıyor. Modele 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı çift çekirdekli MT6572M işlemcisi güç verirken, RAM ise 512MB seviyesinde tutulmuş. 

4 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Desire 210, 4GB artırılabilir hafıza ve 1300mAh gücünde batarya ile birlikte geliyor. Arka tarafta 5MP çözünürlükte, ön tarafta VGA çözünürlükte kamera yer alırken, Android 4.2 işletim sistemine yer verilmiş. HTC, üst seviye modellerden aşina olduğumuz BlinkFeed kullanıcı arayüzünü modele eklemeyi ihmal etmemiş. 

Desire 210 modeli gelecek ay başlarında Hindistan'da satışa sunulacak. Biraz daha genç kitleye hitap ettiği görülen cihazın fiyatı 145$ civarında. Desire 210 modelinin uluslararası pazara ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-Desire-210-announced-in-India-One-M8-and-Desire-816-will-be-released-there-too_id55380 Yorum Yaz
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kpln04 5 yıl
böylr telefonları millete kakalıyorlar sonra android donuyor kasıyor oluyor telefon mu bu be.aynı paraya daha iyisi yapılabilir
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MultiCore 5 yıl
Herşeyi geçtim de koca 4 inc telefona 1300mah mı sigdirabildiniz? Lan 6 yıl önceki 5800 da bile 1320mah batarya vardı
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DH Misafiri 5 yıl
düşük ve orta seviyelerde galiba lg l serisi bu senenin en iyileri olacak gibi sistem 4.4 üzerine kurulu lg yazılımlarının çoğu da ekli olarak geliyor. l serisini iyi oturttu lg.
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Blood Money 5 yıl
Biri Çin'li üreticilerin telefonlarından atsın şuraya.
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sniko1 5 yıl
Donanım olarak birebir lumia 620 yle aynı işlemci üreticisi hariç
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unal67 5 yıl
adamlar 145$ telefon yapmışlar hala yok 1 gb yok 1300mah pil az bla bla..bu telefonu alan adamın 1 gb ram ihtiyacı olmaz merak etme..ayrıca donanımda arttıracağı her şey ekstra bir maliyet artışına neden olacağı için belli şeylerin üstüne çıkamıyolar..zaten daha iyisini isteyenlere başka modellerini sunuyolar..yani her şey pazardaki ihtiyaçlar çerçevesinde sunuluyor..
2 Yanıt Yanıtla
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Vasto Lorde 5 yıl unal67
unal67

adamlar 145$ telefon yapmışlar hala yok 1 gb yok 1300mah pil az bla bla..bu telefonu alan adamın 1 gb ram ihtiyacı olmaz merak etme..ayrıca donanımda arttıracağı her şey ekstra bir maliyet artışına neden olacağı için belli şeylerin üstüne çıkamıyolar..zaten daha iyisini isteyenlere başka modellerini sunuyolar..yani her şey pazardaki ihtiyaçlar çerçevesinde sunuluyor..

bunu alacağına millet gitsin wildfire s alsın 5 yıl öncesinin telefonu neredeyse, tıpa tıp aynı özellikler var ikisinde de. he yaparsın giriş seviyeni 1gb ram 2000mah 145$ o zaman eyvallah.
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BilgiFakiri 5 yıl
1300 mah pil yetersiz. Antika işlemciler kullanmış. 1 gb ram olmaydı. Sonrada satislarim az diye ağla.
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DubSteq 5 yıl
Bu nasıl giriş seviyesi ya? HTC'nin en giriş seviyesi telefonu DEsire 200 bile 499TL'ye satılıyorken bu kaçtan satılacak da giriş seviyesi olacak.
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rCoder 5 yıl
4.4 Şu an MediaTek işlemcilerde yok.
Ama Ram en az 1 GB olmalı idi.
Ayrıca işlemcide de çok cimri davranmışlar.
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Sadece bedava verirseler alırım.Oda maçta felan lazım olur die
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