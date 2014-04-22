HTC'den giriş seviyesi Desire 210 modeli





Bu yıl giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarına daha fazla odaklanacağını açıklayan HTC, birbiri ardına Desire serisine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Son üye giriş seviyesi Desire 210 modeli oldu.





Desire 310 modeli gibi Desire 210 modeli de Tayvanlı MediaTek'ten işlemcisini sağlıyor. Modele 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı çift çekirdekli MT6572M işlemcisi güç verirken, RAM ise 512MB seviyesinde tutulmuş.





4 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Desire 210, 4GB artırılabilir hafıza ve 1300mAh gücünde batarya ile birlikte geliyor. Arka tarafta 5MP çözünürlükte, ön tarafta VGA çözünürlükte kamera yer alırken, Android 4.2 işletim sistemine yer verilmiş. HTC, üst seviye modellerden aşina olduğumuz BlinkFeed kullanıcı arayüzünü modele eklemeyi ihmal etmemiş.





Desire 210 modeli gelecek ay başlarında Hindistan'da satışa sunulacak. Biraz daha genç kitleye hitap ettiği görülen cihazın fiyatı 145$ civarında. Desire 210 modelinin uluslararası pazara ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-Desire-210-announced-in-India-One-M8-and-Desire-816-will-be-released-there-too_id55380