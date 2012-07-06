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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'den ikinci çeyrek için yüzde 57.8 kar düşüşü

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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One serisiyle birlikte yıla hızlı bir başlangıç yapan HTC firması, geçen yıl başlayan mali çalkantıların önüne bir türlü geçemeyince yılın ikinci çeyreği için de karlarda düşüş yaşadığını ilan etti.

Dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi olan HTC, Avrupa'daki ekonomik durgunluk sonucunda satışların yavaşlığı ve ABD'de One modellerinin gümrükte takılması nedeniyle beklentilerin altında bir satış yaptı.

Kısa bir duyuru yayınlayan HTC, yılın ikinci çeyrek net karını 247.7 milyon dolar olarak açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yaklaşık 600 milyon dolar iken, bir önceki çeyrekte 180 milyon dolara yakın gerçekleşmişti. Geçen yıl döneme göre düşüş yüzde 57.8 olurken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 35 civarında bir artış elde edildi. Analistler en azından 300 milyon dolarlık bir net kar bekliyordu.

İkinci çeyrek geliri ise yaklaşık 3 milyar dolar oldu. HTC geçen ay satışların yavaşlaması nedeniyle gelir beklentisini yüzde 13 daha aşağı çekmişti. Satılan One serisi akıllı telefonların sayısı ise açıklanmadı.

Bu yıl daha çok amiral gemisi modellere odaklanarak, alt seviye akıllı telefon üretimini azaltacağını belirten HTC, rakiplerinin atakları karşısında şu ana kadar iyi bir hamle yapamamış görünüyor. Satışlarla ilgili kendisinden kaynaklanan faktörler olmasa da ilerleyen aylarda firmanın bir atılım yapması şart.

http://www.mzcan.com/taiwan/2498/monthlysales/90/EN/HTC_2Q12_E_hFnm8REIDfNq.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Maycomb 6 yıl en beğenilen
Bunun şerefine onlarca farklı model telefon daha piyasaya sürerler şimdi.
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Bukalemun 6 yıl
Garip - gereksiz telefon üret , fiyatları TR için cazip yapma , htc sensetion a 756mb ram ekle , htc evo 3d 1899 tl den 999 tl ye düşsün , ICS 4.0 ı geciktir. ROM bahanesi ile aynı ürün donanımındaki diğer ürünlerine ICS 4.0 vermeyeceğimde! cihazlarına flash ışık - af ekleme . sonrada NEDEN kar yapamadım !!?
Garip - gereksiz telefon üret , fiyatları TR için cazip yapma , htc sensetion a 756mb ram ekle , htc evo 3d 1899 tl den 999 tl ye düşsün , ICS 4.0 ı geciktir. R...
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acmtncy 6 yıl
one s'e s3 işlemci koy, one x ana sayfada kassın, 600mhz işlemcili sense 4.0'lı cihaz çıkar ama eski telefonlara verme. daha çok zarar açıklar.
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inexo 6 yıl
gereksiz pahalı satıyor samsungun fiyat politikasını örnek almalılar
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jovanovic 6 yıl
Brezilya'dan da çekildiler zaten...
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-technology4ever- 6 yıl
eko44
Bunlar daha çok zarar ederler daha, neden, çünkü piyasada tutulmazken fiyatlar iyiydi. Ama tutulmaya başlayınca 2000 TL fiyatlarına çıktılar. Şimdide kimse 2000 TL verip HTC alana kadar gider huawei alır. Ben 8 sene HTC kullandım artık bırakıyorum HTC yi huawei alacam inş. Gerçi huawei de bir az tutulsun bunlarda 2000 TL olur :D

kalitesiz kasalı çin malı oyuncaklara bu kadar para vermeyi düşünüyorsan git ver ama htc her durumda pahalı da olsa daha kaliteli daha güzel arayüze sahip ve çin malı olmayan bir cihaz.
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netten^ 6 yıl
ben bidaha htc falan almam.Desire z aldım ics güncellemesi falan vermiyorlar bahane olarakta ram yetersizmiş.Peki lanet herifler 600 mhz 512 mb ram li desire c de niye 4.0 var o zaman?
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eko44 6 yıl
Bunlar daha çok zarar ederler daha, neden, çünkü piyasada tutulmazken fiyatlar iyiydi. Ama tutulmaya başlayınca 2000 TL fiyatlarına çıktılar. Şimdide kimse 2000 TL verip HTC alana kadar gider huawei alır. Ben 8 sene HTC kullandım artık bırakıyorum HTC yi huawei alacam inş. "Gerçi huawei de bir az tutulsun bunlarda 2000 TL olur" :D
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armanatilgan 6 yıl
Giriş seviyesi telefonu üretmezsen olacağı bu.
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acmtncy 6 yıl
one s'e s3 işlemci koy, one x ana sayfada kassın, 600mhz işlemcili sense 4.0'lı cihaz çıkar ama eski telefonlara verme. daha çok zarar açıklar.
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murdocklawless 6 yıl
150 tane model çıkaracaklarına 3-5 tane çıkarsalardı ve sürekli güncel tutsalardı yazılımlarını şimdi bu durumda olmazlardı.
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Brky 6 yıl
Bu haber DH'de bu şekilde haber yapılması şaşırttı beni doğrusu..Çünkü HTC konularında olmayan şeyleri olmuş gibi göstermeyi çok seviyorlar.. bkz: one x
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E_Aydin35 6 yıl
HTC seneye kötü bir başlangıç yaptığı elinden gelen ne varsa bu durumu düzeltmeye odaklandı , ama One X'deki başarısı açık ve net :) Düzelticektir...
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wehrmacht 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

HTC seneye kötü bir başlangıç yaptığı elinden gelen ne varsa bu durumu düzeltmeye odaklandı , ama One X'deki başarısı açık ve net :) Düzelticektir...

neymiş açık net 0lan 2. eli ölmüş mallar herkesin elinde kaldı öldü fiyata vermezsek alıcı bile s0rmuy0r hayırdır başarı nerede
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