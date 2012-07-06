HTC'den ikinci çeyrek için yüzde 57.8 kar düşüşü

One serisiyle birlikte yıla hızlı bir başlangıç yapan HTC firması, geçen yıl başlayan mali çalkantıların önüne bir türlü geçemeyince yılın ikinci çeyreği için de karlarda düşüş yaşadığını ilan etti.





Dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi olan HTC, Avrupa'daki ekonomik durgunluk sonucunda satışların yavaşlığı ve ABD'de One modellerinin gümrükte takılması nedeniyle beklentilerin altında bir satış yaptı.





Kısa bir duyuru yayınlayan HTC, yılın ikinci çeyrek net karını 247.7 milyon dolar olarak açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yaklaşık 600 milyon dolar iken, bir önceki çeyrekte 180 milyon dolara yakın gerçekleşmişti. Geçen yıl döneme göre düşüş yüzde 57.8 olurken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 35 civarında bir artış elde edildi. Analistler en azından 300 milyon dolarlık bir net kar bekliyordu.





İkinci çeyrek geliri ise yaklaşık 3 milyar dolar oldu. HTC geçen ay satışların yavaşlaması nedeniyle gelir beklentisini yüzde 13 daha aşağı çekmişti. Satılan One serisi akıllı telefonların sayısı ise açıklanmadı.





Bu yıl daha çok amiral gemisi modellere odaklanarak, alt seviye akıllı telefon üretimini azaltacağını belirten HTC, rakiplerinin atakları karşısında şu ana kadar iyi bir hamle yapamamış görünüyor. Satışlarla ilgili kendisinden kaynaklanan faktörler olmasa da ilerleyen aylarda firmanın bir atılım yapması şart.