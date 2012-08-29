HTC'nin 10 inçlik tabletine ait görseller sızdı





Tablet bilgisayar pazarında şansını tekrar denemek isteyen HTC'nin 10 inçlik bir modeline ait görseller internete sızdı. Bir süredir kullanılmayan evleaks adlı boş Twitter hesabı üzerinden ortaya çıkan görüntülerin bir tanıtım videosundan alındığı tahmin ediliyor.

Android işletim sisteminin mevcut olduğu tablet, oldukça ince bir tasarıma sahip. HTC'nin amiral gemi modeli One X'i andıran dizayn, şimdiye kadar gördüğümüz tabletlerle benzerlik göstermiyor. Ekranın üst kısmında HTC logosu, alt kısmında ise; büyük bir boşluk mevcut. Home butonuna benzer bir noktanın da yer aldığı alt bölümün nasıl bir işlevi olduğu bilinmiyor.

Bugün düzenlenecek basın konferanslarıyla başlayacak olan IFA 2012 kapsamında bir etkinlik organize etmesi beklenen HTC, yeni tablet bilgisayarını önümüzdeki saatlerde resmen tanıtabilir. Dilerseniz Tayvanlı üreticinin üçüncü tabletine ait görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz. Daha fazlası için kaynak bağlantısındaki Twitter hesabını ziyaret ediniz.

















https://twitter.com/evleaks