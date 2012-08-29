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HTC'nin 10 inçlik tabletine ait görseller sızdı

6 yıl
3,2b
1
39
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin 10 inçlik tabletine ait görseller sızdı
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Tablet bilgisayar pazarında şansını tekrar denemek isteyen HTC'nin 10 inçlik bir modeline ait görseller internete sızdı. Bir süredir kullanılmayan evleaks adlı boş Twitter hesabı üzerinden ortaya çıkan görüntülerin bir tanıtım videosundan alındığı tahmin ediliyor.
Android işletim sisteminin mevcut olduğu tablet, oldukça ince bir tasarıma sahip. HTC'nin amiral gemi modeli One X'i andıran dizayn, şimdiye kadar gördüğümüz tabletlerle benzerlik göstermiyor. Ekranın üst kısmında HTC logosu, alt kısmında ise; büyük bir boşluk mevcut. Home butonuna benzer bir noktanın da yer aldığı alt bölümün nasıl bir işlevi olduğu bilinmiyor.
Bugün düzenlenecek basın konferanslarıyla başlayacak olan IFA 2012 kapsamında bir etkinlik organize etmesi beklenen HTC, yeni tablet bilgisayarını önümüzdeki saatlerde resmen tanıtabilir. Dilerseniz Tayvanlı üreticinin üçüncü tabletine ait görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz. Daha fazlası için kaynak bağlantısındaki Twitter hesabını ziyaret ediniz.  
HTC'nin 10 inçlik tabletine ait görseller sızdı
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HTC'nin 10 inçlik tabletine ait görseller sızdı
Tam Boyutta Gör

HTC'nin 10 inçlik tabletine ait görseller sızdı
Tam Boyutta Gör

HTC'nin 10 inçlik tabletine ait görseller sızdı
Tam Boyutta Gör

HTC'nin 10 inçlik tabletine ait görseller sızdı
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https://twitter.com/evleaks Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
enaz3posta 6 yıl en beğenilen lordrdley
lordrdley
FERFEROS
Tasarımı çok hoş olmuş.Bu arada Apple büyük ihtimal tasarımdan dava açar.

Neden acmasin ki? Bak mail uygulamasina 1 e1 iosvmail uygulamasinin aynisi tipatip hemde. Daha farkli bir mail uygulamasi tasarlayamiyormusunuz be arkadas? Sonra apple dusman ilan ediliyor.


Nokianin yillardir kullandigi mail uygulamasini ilk apple caldi!!bu ios fan boylar hangi kafalarda yasiyo merak konusu
lordrdleyFERFEROSTasarımı çok hoş olmuş.Bu arada Apple büyük ihtimal tasarımdan dava açar.Neden acmasin k...
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mansurmarsak 6 yıl
Tam bir tasarım harikası olmuş.
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Jeopol 6 yıl
tipi güzel içi de doluysa alınır.
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Çılgın Murat 6 yıl
Mac mı o
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theyapici 6 yıl
fatih projesini alan tablet üreticisi voleyi vurur dünyada bir üst lige çıkar
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redoano 6 yıl
Biraz sallamasyon duruyor. Ekranların birinde sense olmayan bir arayüz var, diğer bir ekranda ise sense'in kamerası... Bir de galiba mail uygulamasındaki renkler bildiğin apple renkleri. Balon haber gibi.
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necros76 6 yıl
CihanKaygusuz
iMace ne kadar da benziyor. Alttan 3. fotoğrafda birhayli ince olduğunu gördüm, güzel olmuş.

gerçektende çok benziyor
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nurettinaz 6 yıl
Çakma imac i bu!
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Illuminn 6 yıl
Apple buna da dava açmazsa neyim
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pastadanadam 6 yıl
Sense ?
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Brky 6 yıl
Altta ki o boşluk ile bu tablet,hiçbir baltaya sap olamaz gibime geliyor.
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pijama61 6 yıl
güzellik göreceli bir kavram fakat 10 kişiden 8 i güzel der bu cihaza. ekranın altındaki home tuşunu felan kaldırmaya gerek yok, bazıları güzel bir şey yapacak diğerleride ondan ilham alacak. adamlar gerizekalı değiller heralde apple nin patentlerini ihlal etsin. cihazı yapmş bitirmiş reklam boyutuna getirmiş illa ki gerekli işlemleri halletmişlerdir aralarında.
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IceRulez 6 yıl
en alttaki resme iyi bakın.
ordaki home tuşunu kaldır apple logosunu koy
al sana 20' veya 24'' imac
bu kadar benzerlik olurmu ?
apple dava açar bu htc'ye bence
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mehmetoguzderin 6 yıl
OHA çok iyi olmuş. Böyle bir Windows 8 Tableti süper olurdu.
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