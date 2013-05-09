HTC'nin Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5.1 arayüz güncellemesi görüntülendi

Haber Editörü
Yeni akıllı telefonlarını Ekim 2012'de dağıtımına başlanan Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonuyla piyasaya süren HTC'nin Jelly Bean kod adı altında yayınlanan ikinci büyük yükseltme -4.2.2- ile alakalı çalışmaları olduğu biliniyordu. Hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan yazılım nihayet gerçekleştirilen bir dizi sızıntı sayesinde detaylandı. Butterfly için geliştirilen Android 4.2.2'li bir deneme sürümüne ulaşmayı başaran Filipinli bir teknoloji sitesi, Tayvanlı üreticinin nasıl bir güncelleme üzerinde çalıştığını yayınladığı videoyla gözler önüne seren ilk kaynak oldu. OTA yoluyla dağıtılacak güncelleme paketi ve yeni üretici yazılımının tamamı ise, XDA-Developers forumlarında geliştirilerin kullanımına sunuldu.
Android 4.2.2'nin uyarı çubuğuna eklediği yeni ayar menüsü sayesinde işletim sistemi versiyonunu ele veren 2.02.709.1 yapı numaralı yazılım, HTC One ile çıkış yapan yeni Sense arayüzünün 5.1 sürümünü beraberinde getiriyor. Android kullanıcı arayüzlerindeki sıradan ana ekran görünümünün yerini alan Sense 5'teki BlinkFeed modu, Sense 5.1'in gelmesiyle devre dışı bırakılarak ana ekranları eski halinde kullanmak mümkün hale gelebilecek. Büyük çaplı bir yenilik getirmeyecek Sense 5.1 arayüzü ve Android 4.2.2'yi bünyesinde barındıran güncellemenin bu ay sonuna kadar resmen dağıtılmaya başlayacağı iddia ediliyor. Şuan için HTC Butterfly, Verizon DROID DNA, HTC One X ve HTC One kullanıcılarına ulaştırılmasına kesin gözüyle bakılan yeni üretici yazılımının ilk görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2267638 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunu yazan arkadaş o +'ları yorumları alınca pc başında zevkten dört köşe olmuştur asosyal arkadaş
Bunca zamandır bu forumdayım bu kadar cahil bir üye yorumu görmedim sen dedikten sonra (+) ları farkettiğimi de belirtmek isterim hem benim asosyal olduğumu nerden çıkardın Allah aşkına tanışıyormuyuz? ayrıca sen o + lardan pornografik bir anlam mı çıkardın ben çıkaramadım da malum zevkten dört köşe oldumya! benim düşüncelerime tercüman olanlar beğenmiş sen beğenmemişsin bu sana hakaret hakkı vermez işine bak ekmeğini kovala hadi koçum...
bu yorum efsane olur ;)
Kısaca verdiğiniz parayi hak ediyor. En azından rakiplerine göre...
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