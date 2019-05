HTC'nin Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5.1 arayüz güncellemesi görüntülendi

Yeni akıllı telefonlarını Ekim 2012'de dağıtımına başlanan Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonuyla piyasaya süren HTC'nin Jelly Bean kod adı altında yayınlanan ikinci büyük yükseltme -4.2.2- ile alakalı çalışmaları olduğu biliniyordu. Hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan yazılım nihayet gerçekleştirilen bir dizi sızıntı sayesinde detaylandı. Butterfly için geliştirilen Android 4.2.2'li bir deneme sürümüne ulaşmayı başaran Filipinli bir teknoloji sitesi , Tayvanlı üreticinin nasıl bir güncelleme üzerinde çalıştığını yayınladığı videoyla gözler önüne seren ilk kaynak oldu. OTA yoluyla dağıtılacak güncelleme paketi ve yeni üretici yazılımının tamamı ise, XDA-Developers forumlarında geliştirilerin kullanımına sunuldu.

Android 4.2.2'nin uyarı çubuğuna eklediği yeni ayar menüsü sayesinde işletim sistemi versiyonunu ele veren 2.02.709.1 yapı numaralı yazılım, HTC One ile çıkış yapan yeni Sense arayüzünün 5.1 sürümünü beraberinde getiriyor. Android kullanıcı arayüzlerindeki sıradan ana ekran görünümünün yerini alan Sense 5'teki BlinkFeed modu, Sense 5.1'in gelmesiyle devre dışı bırakılarak ana ekranları eski halinde kullanmak mümkün hale gelebilecek. Büyük çaplı bir yenilik getirmeyecek Sense 5.1 arayüzü ve Android 4.2.2'yi bünyesinde barındıran güncellemenin bu ay sonuna kadar resmen dağıtılmaya başlayacağı iddia ediliyor. Şuan için HTC Butterfly, Verizon DROID DNA, HTC One X ve HTC One kullanıcılarına ulaştırılmasına kesin gözüyle bakılan yeni üretici yazılımının ilk görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2267638