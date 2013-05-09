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HTC'nin Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5.1 arayüz güncellemesi görüntülendi

6 yıl
3,4b
1
33
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin Android 4.2.2 işletim sistemi ve Sense 5.1 arayüz güncellemesi görüntülendi

Yeni akıllı telefonlarını Ekim 2012'de dağıtımına başlanan Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonuyla piyasaya süren HTC'nin Jelly Bean kod adı altında yayınlanan ikinci büyük yükseltme -4.2.2- ile alakalı çalışmaları olduğu biliniyordu. Hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan yazılım nihayet gerçekleştirilen bir dizi sızıntı sayesinde detaylandı. Butterfly için geliştirilen Android 4.2.2'li bir deneme sürümüne ulaşmayı başaran Filipinli bir teknoloji sitesi, Tayvanlı üreticinin nasıl bir güncelleme üzerinde çalıştığını yayınladığı videoyla gözler önüne seren ilk kaynak oldu. OTA yoluyla dağıtılacak güncelleme paketi ve yeni üretici yazılımının tamamı ise, XDA-Developers forumlarında geliştirilerin kullanımına sunuldu.
Android 4.2.2'nin uyarı çubuğuna eklediği yeni ayar menüsü sayesinde işletim sistemi versiyonunu ele veren 2.02.709.1 yapı numaralı yazılım, HTC One ile çıkış yapan yeni Sense arayüzünün 5.1 sürümünü beraberinde getiriyor. Android kullanıcı arayüzlerindeki sıradan ana ekran görünümünün yerini alan Sense 5'teki BlinkFeed modu, Sense 5.1'in gelmesiyle devre dışı bırakılarak ana ekranları eski halinde kullanmak mümkün hale gelebilecek. Büyük çaplı bir yenilik getirmeyecek Sense 5.1 arayüzü ve Android 4.2.2'yi bünyesinde barındıran güncellemenin bu ay sonuna kadar resmen dağıtılmaya başlayacağı iddia ediliyor. Şuan için HTC Butterfly, Verizon DROID DNA, HTC One X ve HTC One kullanıcılarına ulaştırılmasına kesin gözüyle bakılan yeni üretici yazılımının ilk görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2267638 Yorum Yaz
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matrix22 6 yıl en beğenilen
-Arayüzü htc nin, donanımı samsungun, tasarımı sony nin, işletim sistemini apple ın, kamerayı nokia nın yaptığı ortak bir telefon bekliyorum :):) hadi koçlarım bir olun birlik olun:)
-Arayüzü htc nin, donanımı samsungun, tasarımı sony nin, işletim sistemini apple ın, kamerayı nokia nın yaptığı ortak bir telefon bekliyorum :):) hadi koçlarım...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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umut_baris 6 yıl
HTC arayüz konusunda en iyi bence.
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gejper 6 yıl
o fon müziği ne alaka?
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DH Misafiri 5 yıl
Ara yuzde takip etmek istediklerimi veya haber bultunlerini nasil ekleye bilirim
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taharci 6 yıl
Bende dün turkcell den aldım 4.1.2 yüklü
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Húrin 6 yıl
beklemedeyizz
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alemburda34 6 yıl
HTC One çıkmış olmasına ragmen HTC Butterfly hala imrendiğim bir telefon keşke uluslararası pazara çıksaydı :(
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orhanyıldız 6 yıl
Zoe gelse keske one x e. :D
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seconder77 6 yıl
matrix22
-Arayüzü htc nin, donanımı samsungun, tasarımı sony nin, işletim sistemini apple ın, kamerayı nokia nın yaptığı ortak bir telefon bekliyorum :):) hadi koçlarım bir olun birlik olun:)

bunu yazan arkadaş o +'ları yorumları alınca pc başında zevkten dört köşe olmuştur asosyal arkadaş
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matrix22 6 yıl seconder77
seconder77

matrix22

-Arayüzü htc nin, donanımı samsungun, tasarımı sony nin, işletim sistemini apple ın, kamerayı nokia nın yaptığı ortak bir telefon bekliyorum :):) hadi koçlarım bir olun birlik olun:)


bunu yazan arkadaş o +'ları yorumları alınca pc başında zevkten dört köşe olmuştur asosyal arkadaş

Bunca zamandır bu forumdayım bu kadar cahil bir üye yorumu görmedim sen dedikten sonra (+) ları farkettiğimi de belirtmek isterim hem benim asosyal olduğumu
nerden çıkardın Allah aşkına tanışıyormuyuz? ayrıca sen o + lardan pornografik bir anlam mı çıkardın ben çıkaramadım da malum zevkten dört köşe oldumya! benim düşüncelerime tercüman olanlar beğenmiş sen beğenmemişsin bu sana hakaret hakkı vermez işine bak ekmeğini kovala hadi koçum...
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emreli01 6 yıl
resmi geliştirilsin die verilen yazılımmı bu arkadaşlar ?? ve ne zaman resmi olarak telefonlara dagıtım olacak one x plus telefon üretime 4.1.1 ile çıktı halen 4.1.1 ile duruyor şu sense 5 i neden vermiyorlar one nn satışlarını etkilemez korkmasınlar :D
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brci 6 yıl
matrix22
-Arayüzü htc nin, donanımı samsungun, tasarımı sony nin, işletim sistemini apple ın, kamerayı nokia nın yaptığı ortak bir telefon bekliyorum :):) hadi koçlarım bir olun birlik olun:)

bu yorum efsane olur ;)
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CAK! 6 yıl brci
brci

matrix22

-Arayüzü htc nin, donanımı samsungun, tasarımı sony nin, işletim sistemini apple ın, kamerayı nokia nın yaptığı ortak bir telefon bekliyorum :):) hadi koçlarım bir olun birlik olun:)


bu yorum efsane olur ;)




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karizma6080 6 yıl
Dün mediamarkt ta S4 ve one ı aynı anda inceleme fırsatım oldu. İkiside çok iyi telefonlar ancak arayüz konusunda one açık ara önde. Touchwiz hala çok hantal ve laglı, sense 5 ise çok hızlı ve takılma yok resmen yağ gibi akıyor.
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wolf silver 6 yıl
Bugün arkadaş vodafone den tarifesine ek olarak 60 tl ye htc one aldı. Telefon çok hafif geliyor .htc one Galaxy S3'ten ağır olmasına rağmen daha hafif geliyordu.tasarım olarak müthişti.. ancak tarayıcı olarak galaxy s3 ten daha yavaşti. Orası niye öyleydi anlamadım.. Ayrıca ses ve kamera olarak çok iyiydi...
Kısaca verdiğiniz parayi hak ediyor. En azından rakiplerine göre...
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