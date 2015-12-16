HTC'nin Android 6.0 yol haritası ortaya çıktı

Haber Editörü
Mobil cihaz üreticilerinin Android 6.0 Marshmallow güncellemesini kullanıcılarına en erken zamanda sunabilmek için yoğun çalışmaları devam ediyor. Pek çok akıllı telefon modeli için net bilgiler yok ancak sızan yol haritalarından bizi nelerin beklediğini öğrenebiliyoruz. HTC bunlardan birisi.
Firmanın sızdırılan yol haritasına göre, Android 6.0 ve Android 6.0.1 güncellemeleri pek çok akıllı telefon modeli için hazırlık aşamasında. Örneğin HTC One M9 modeli ay sonunda Android 6.0 sürümüne, gelecek yılın ilk çeyreğinde de Android 6.0.1 sürümüne güncellenecek. Bu tarzda her iki güncellemeyi alacak model bulunmuyor. Bazı modeller henüz değerlendirme aşamasında. Güncellemelere göre modelleri sıralayacak olursak:
Android 6.0 güncellemesi
- HTC One M9 modeli Aralık ayı sonunda
- HTC One M9+, ME, Supreme, One E8 modelleri gelecek yılın ilk çeyreğinde alacak.
- HTC One M8 için dağıtıma başladı
- HTC One M8s, Desire 816, Desire 526 modeller gelecek yılın ikinci çeyreğinde
Android 6.0.1 güncellemesi
- HTC One M9 modeli gelecek yılın ilk çeyreğinde
- HTC One A9 ve Butterfly 3 modelleri gelecek yılın ilk çeyreğinde
- Butterfly 2, Desire 820, Desire 826, Desire 626 modelleri gelecek yılın ikinci çeyreğinde
- HTC One M9+, ME, Supreme, One M8, One E8, Desire EYE, Desire 816, Desire 526 modeler değerlendirme aşamasında.
Haritaya göre HTC One M8 en şanslı model durumunda. HTC One M9 ise kısa süre içerisinde güncelleme alacak. Gelecek yılın ilk çeyreğinde 6 modele güncelleme görünüyor. İkinci çeyreğinde ise 7 model güncelleme döngüsüne girecek. Değerlendirme aşamasında ise 7 model görünüyor.
http://9to5google.com/2015/12/14/htc-android-marshmallow-update-roadmap/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anladım, sağolasın. Çok resmi bir etki bırakıyor ama :)
htc.youmobile.org/... sitesi resmi HTC sitesi değildir.
zaten bunu sayfanın sonundaki ibare ile de açıklıyorlar. Aynı site Samsung için de benzer hizmeti samsung.youmobile.org/... adresi üzerinden sunuyor.
Kısaca bu site sızıntı ve haberleri derli toplu bir şekilde gösteriyor ancak resmi değil.
"Daily updated Tracker for All HTC's Official Android Updates.
This page is not affiliated, connected or associated with HTC Corp. HTC ONE and HTC logo are trademarks of HTC Corporation, New Taipei City, Taiwan."
Snapdragon S801 işlemcisi buna ne kadar engel acaba
Bu sitede hangi modellere ne zaman hangi güncellemenin geleceği bilgisini HTC kendi paylaştı zaten bayağı zaman önce. Modele göre güncellemenin ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Bir çok model için 6.0 "Development" durumunda ve haberin aksine hemen tüm modeller için 2016'nın ilk çeyreği belirtilmiş.
Keşke tüm firmalar böyle bir site hazırlasa ayrıca.
O fiyata LG G4 var, M8'i de her konuda ezer
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