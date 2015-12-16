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HTC'nin Android 6.0 yol haritası ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta One M8 amiral gemi modeli için Android 6.0 güncellemesini başlatan HTC, önümüzdeki haftalarda da pek çok modelini güncellemeye hazırlanıyor.
3 yıl
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11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Android 6.0 yol haritası ortaya çıktı


Mobil cihaz üreticilerinin Android 6.0 Marshmallow güncellemesini kullanıcılarına en erken zamanda sunabilmek için yoğun çalışmaları devam ediyor. Pek çok akıllı telefon modeli için net bilgiler yok ancak sızan yol haritalarından bizi nelerin beklediğini öğrenebiliyoruz. HTC bunlardan birisi.

Firmanın sızdırılan yol haritasına göre, Android 6.0 ve Android 6.0.1 güncellemeleri pek çok akıllı telefon modeli için hazırlık aşamasında. Örneğin HTC One M9 modeli ay sonunda Android 6.0 sürümüne, gelecek yılın ilk çeyreğinde de Android 6.0.1 sürümüne güncellenecek. Bu tarzda her iki güncellemeyi alacak model bulunmuyor. Bazı modeller henüz değerlendirme aşamasında. Güncellemelere göre modelleri sıralayacak olursak:


Android 6.0 güncellemesi

- HTC One M9 modeli Aralık ayı sonunda

- HTC One M9+, ME, Supreme, One E8 modelleri gelecek yılın ilk çeyreğinde alacak.

- HTC One M8 için dağıtıma başladı

- HTC One M8s, Desire 816, Desire 526 modeller gelecek yılın ikinci çeyreğinde


Android 6.0.1 güncellemesi

-  HTC One M9 modeli gelecek yılın ilk çeyreğinde

- HTC One A9 ve Butterfly 3 modelleri gelecek yılın ilk çeyreğinde

- Butterfly 2, Desire 820, Desire 826, Desire 626 modelleri gelecek yılın ikinci çeyreğinde

- HTC One M9+, ME, Supreme, One M8, One E8, Desire EYE, Desire 816, Desire 526 modeler değerlendirme aşamasında. 


Haritaya göre HTC One M8 en şanslı model durumunda. HTC One M9 ise kısa süre içerisinde güncelleme alacak. Gelecek yılın ilk çeyreğinde 6 modele güncelleme görünüyor. İkinci çeyreğinde ise 7 model güncelleme döngüsüne girecek. Değerlendirme aşamasında ise 7 model görünüyor. 

http://9to5google.com/2015/12/14/htc-android-marshmallow-update-roadmap/ Yorum Yaz
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saruman_me 3 yıl en beğenilen
Android 6.0.1 güncellemesi M8 değerlendirme aşamasında.. Buda demek oluyorki m8 de tarih oldu
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Stanislas Xavier 3 yıl
PcKoPaT
Stanislas Xavierhttp://htc.youmobile.org/Bu sitede hangi modellere ne zaman hangi güncellemenin geleceği bilgisini HTC kendi paylaştı zaten bayağı zaman önce. Modele göre güncellemenin ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Bir çok model için 6.0 Development durumunda ve haberin aksine hemen tüm modeller için 2016nın ilk çeyreği belirtilmiş.Keşke tüm firmalar böyle bir site hazırlasa ayrıca.
http://htc.youmobile.org/ sitesi resmi HTC sitesi değildir. zaten bunu sayfanın sonundaki ibare ile de açıklıyorlar. Aynı site Samsung için de benzer hizmeti samsung.youmobile.org/... adresi üzerinden sunuyor. Kısaca bu site sızıntı ve haberleri derli toplu bir şekilde gösteriyor ancak resmi değil. Daily updated Tracker for All HTCs Official Android Updates. This page is not affiliated, connected or associated with HTC Corp. HTC ONE and HTC logo are trademarks of HTC Corporation, New Taipei City, Taiwan.

Anladım, sağolasın. Çok resmi bir etki bırakıyor ama :)
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kadirirdem 3 yıl
anlaşılan m8 6.0 ı alıp 6.0.1 i almayacak....
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PcKoPaT 3 yıl
Stanislas Xavier
htc.youmobile.org/... sitede hangi modellere ne zaman hangi güncellemenin geleceği bilgisini HTC kendi paylaştı zaten bayağı zaman önce. Modele göre güncellemenin ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Bir çok model için 6.0 Development durumunda ve haberin aksine hemen tüm modeller için 2016nın ilk çeyreği belirtilmiş.Keşke tüm firmalar böyle bir site hazırlasa ayrıca.

htc.youmobile.org/... sitesi resmi HTC sitesi değildir.
zaten bunu sayfanın sonundaki ibare ile de açıklıyorlar. Aynı site Samsung için de benzer hizmeti samsung.youmobile.org/... adresi üzerinden sunuyor.
Kısaca bu site sızıntı ve haberleri derli toplu bir şekilde gösteriyor ancak resmi değil.
"Daily updated Tracker for All HTC's Official Android Updates.
This page is not affiliated, connected or associated with HTC Corp. HTC ONE and HTC logo are trademarks of HTC Corporation, New Taipei City, Taiwan."
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edd121 3 yıl
android one var iphone olanla da m9 u olanla da aynı hızda whatsapp instagram facebook a giriyoorum youtube de aynı hızda video izliyorum e güncelleme de anında geliyor 6.0.1 kurulu şu an ne kaldı geriye bi malzeme kalitesiyle kamera kalıyor artık bi albenisi kalmadı 3000 tl lik telefonun
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Elefue 3 yıl
Şu anda kullanarak yazdığım HTC Desire EYE Snapdragon S801 işlemcisi su geçirmez oluşu arka kamerasıyla aynı donanıma sahip çift ledli geniş açı 13MP kamerasıyla HTC nin üst düzey özelliklere sahip yagane bir telefonudur. Android 6.0 Marshmallow kesin gelecek diye bir bilginin olmayıp da düşünülüyor olması HTC için çok acı ve ayıp bir durum.
Snapdragon S801 işlemcisi buna ne kadar engel acaba
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Stanislas Xavier 3 yıl
htc.youmobile.org/...
Bu sitede hangi modellere ne zaman hangi güncellemenin geleceği bilgisini HTC kendi paylaştı zaten bayağı zaman önce. Modele göre güncellemenin ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Bir çok model için 6.0 "Development" durumunda ve haberin aksine hemen tüm modeller için 2016'nın ilk çeyreği belirtilmiş.
Keşke tüm firmalar böyle bir site hazırlasa ayrıca.
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FlyingUnderpants 3 yıl
M8 suan 15oo TL. Sense 7.0 ve Android 6.0 bu ay icinde aliyor. O fiyat cizgisinde en iyi malzeme, dizayn ve arayuz. Daha ne olsun.
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Elsa 3 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
M8 suan 15oo TL. Sense 7.0 ve Android 6.0 bu ay icinde aliyor. O fiyat cizgisinde en iyi malzeme, dizayn ve arayuz. Daha ne olsun.

O fiyata LG G4 var, M8'i de her konuda ezer
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Roark 3 yıl
htc telefonu tanıttıktan sonra 2 yıl boyunca tüm güncellemeleri veririm diyor ve yapıyor. en azından amiral gemileri için böyle. m7 için m9 tanıtılana kadar gelen tüm sürümleri verdi. m8 için de m10 tanıtılana kadar verecektir. şaşırılacak bir şey yok.
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lawyer25 3 yıl
ya ne olacaktı ki! nerden baksan 1 yıldır yazılımsal destek almıyor m8; alıp alabileceği son güncelleme 6 dır işte....
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saruman_me 3 yıl en beğenilen
Android 6.0.1 güncellemesi M8 değerlendirme aşamasında.. Buda demek oluyorki m8 de tarih oldu
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