HTC'nin Android 6.0 yol haritası ortaya çıktı

Mobil cihaz üreticilerinin Android 6.0 Marshmallow güncellemesini kullanıcılarına en erken zamanda sunabilmek için yoğun çalışmaları devam ediyor. Pek çok akıllı telefon modeli için net bilgiler yok ancak sızan yol haritalarından bizi nelerin beklediğini öğrenebiliyoruz. HTC bunlardan birisi.





Firmanın sızdırılan yol haritasına göre, Android 6.0 ve Android 6.0.1 güncellemeleri pek çok akıllı telefon modeli için hazırlık aşamasında. Örneğin HTC One M9 modeli ay sonunda Android 6.0 sürümüne, gelecek yılın ilk çeyreğinde de Android 6.0.1 sürümüne güncellenecek. Bu tarzda her iki güncellemeyi alacak model bulunmuyor. Bazı modeller henüz değerlendirme aşamasında. Güncellemelere göre modelleri sıralayacak olursak:









Android 6.0 güncellemesi





- HTC One M9 modeli Aralık ayı sonunda





- HTC One M9+, ME, Supreme, One E8 modelleri gelecek yılın ilk çeyreğinde alacak.





- HTC One M8 için dağıtıma başladı





- HTC One M8s, Desire 816, Desire 526 modeller gelecek yılın ikinci çeyreğinde









Android 6.0.1 güncellemesi





- HTC One M9 modeli gelecek yılın ilk çeyreğinde





- HTC One A9 ve Butterfly 3 modelleri gelecek yılın ilk çeyreğinde





- Butterfly 2, Desire 820, Desire 826, Desire 626 modelleri gelecek yılın ikinci çeyreğinde





- HTC One M9+, ME, Supreme, One M8, One E8, Desire EYE, Desire 816, Desire 526 modeler değerlendirme aşamasında.









Haritaya göre HTC One M8 en şanslı model durumunda. HTC One M9 ise kısa süre içerisinde güncelleme alacak. Gelecek yılın ilk çeyreğinde 6 modele güncelleme görünüyor. İkinci çeyreğinde ise 7 model güncelleme döngüsüne girecek. Değerlendirme aşamasında ise 7 model görünüyor.

http://9to5google.com/2015/12/14/htc-android-marshmallow-update-roadmap/