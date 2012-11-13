HTC'nin Apple'a ödeyeceği lisans bedelinin 8$ olacağı belirtiliyor





Bir süredir mobil cihaz üreticisi firmalar arasında yaşanan patent kavgaları, Apple ve HTC'nin bir lisans anlaşması yapmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı.





Her iki firmanın davalarla uğraşmak yerine yeniliğe odaklanacaklarının mesajını verdikleri bu anlaşmadaki lisans bedelleri merak konusu olmuştu. Analiz uzmanları ise endüstri kaynaklarına dayanarak bedel hakkında bir kanıya varmış durumda.





Sterne Agee firmasından analiz uzmanı Shaw Wu, HTC'nin her akıllı telefon başına Apple'a ödeyeceği lisans bedelinin 6$-8$ arasında olacağını belirtiyor. HTC, 2013 yılında 30-35 milyon akıllı telefon satışı beklerken, Apple'a ödeyeceği toplam bedel yaklaşık 180-200 milyon dolar arasında gerçekleşecek. Anlaşma iki taraf için de 10 yıl geçerli.





HTC aynı zamanda Microsoft'a da her Android cihazı için 5$ lisans bedeli ödüyor. Böylece toplamda her Android akıllı telefon için HTC, 13$ lisans bedeli ödüyor olacak.





Anlaşmanın, Apple ile davalık olan Samsung ve Motorola'ya da yol göstermesi bekleniyor. Ancak yıl toplamında 150-160 milyon akıllı telefon satan Samsung'un bir lisans bedeli anlaşması yapması her yıl yaklaşık bir milyar dolar lisans bedeli ödemesi anlamına geliyor.

http://appleinsider.com/articles/12/11/12/htc-settlement-may-pay-apple-8-per-phone-act-as-blueprint-for-samsung-motorola