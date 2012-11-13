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HTC'nin Apple'a ödeyeceği lisans bedelinin 8$ olacağı belirtiliyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir mobil cihaz üreticisi firmalar arasında yaşanan patent kavgaları, Apple ve HTC'nin bir lisans anlaşması yapmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı.

Her iki firmanın davalarla uğraşmak yerine yeniliğe odaklanacaklarının mesajını verdikleri bu anlaşmadaki lisans bedelleri merak konusu olmuştu. Analiz uzmanları ise endüstri kaynaklarına dayanarak bedel hakkında bir kanıya varmış durumda.

Sterne Agee firmasından analiz uzmanı Shaw Wu, HTC'nin her akıllı telefon başına Apple'a ödeyeceği lisans bedelinin 6$-8$ arasında olacağını belirtiyor. HTC, 2013 yılında 30-35 milyon akıllı telefon satışı beklerken, Apple'a ödeyeceği toplam bedel yaklaşık 180-200 milyon dolar arasında gerçekleşecek. Anlaşma iki taraf için de 10 yıl geçerli. 

HTC aynı zamanda Microsoft'a da her Android cihazı için 5$ lisans bedeli ödüyor. Böylece toplamda her Android akıllı telefon için HTC, 13$ lisans bedeli ödüyor olacak.

Anlaşmanın, Apple ile davalık olan Samsung ve Motorola'ya da yol göstermesi bekleniyor. Ancak yıl toplamında 150-160 milyon akıllı telefon satan Samsung'un bir lisans bedeli anlaşması yapması her yıl yaklaşık bir milyar dolar lisans bedeli ödemesi anlamına geliyor.  

http://appleinsider.com/articles/12/11/12/htc-settlement-may-pay-apple-8-per-phone-act-as-blueprint-for-samsung-motorola Yorum Yaz
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Emin83 6 yıl en beğenilen
Apple ' ın bu saçma sapan lisanslarını onaylayan amerikan emperyalistlerinden nefret ediyorum.Daha öncede bir çok kez yazdım apple'ın kulaklığını bile kullanmam artık.
Apple ' ın bu saçma sapan lisanslarını onaylayan amerikan emperyalistlerinden nefret ediyorum.Daha öncede bir çok kez yazdım apple'ın kulaklığını bile kullanmam...
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nurettinaz 6 yıl
Apple her türlü paranın dibine vuruyor walla
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Amedra 6 yıl
Yine iyi anlaşmışlar, daha fazla da isteyebilirdi bence.
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guest98765 6 yıl
Galiba apple bu lisans anlaşmasında para vermiyor? Haberde yazmıyor çünkü.
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sütolan 6 yıl
saçma olmuş
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senatorlines 6 yıl
Microsoft, Apple, Nokia, bunlar çak eski firmalar ellerinde telefon, yazılım ve bazı ince detayları konusunda ciddi patentleri var, hele gene Nokia bu konuya şimdiye kadar pek önem vermedi genelde sadece bazı İHTRARLAR çekiyor ihlal devam ederse dava açıyor ki Nokia Apple'ye karşı bile kolay dava kazan firma. Görünen o ki androit rüzgarıyla çinli ve koreliler çok patent ihlalleri yapıyor, bunun de bedelini KARŞI TARAF İSTİYOR, konuyu saptırmaya gerek yok. İyi forumlar.
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yildiray35 6 yıl
8 dolar çok, 2,18 $ uygundur. :))
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murdocklawless 6 yıl
htc'yi iyi kazıklamış apple. zaten düşüşteler iyicene batarlar artık. samsung asla böyle bir anlaşma yapmaz. zira apple'ında samsung'a ödemesi gereken patentler var. bu durumda kimse kimseye cihaz başına para ödemeden anlaşma yapabilirler.
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tuncay altuntoprak 6 yıl
hangi patent için ödeniyor bu ücret
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Húrin 6 yıl
fatih-8
Android için Microsofta niye lisans bedeli ödeniyor ki

bi kaç patent ihlali var bunu her androidli telefon üreten şirket ödüyo diye biliyorum. .
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Emin83 6 yıl en beğenilen
Apple ' ın bu saçma sapan lisanslarını onaylayan amerikan emperyalistlerinden nefret ediyorum.Daha öncede bir çok kez yazdım apple'ın kulaklığını bile kullanmam artık.
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fatih-8 6 yıl
Android için Microsoft'a niye lisans bedeli ödeniyor ki
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ceo-tr 6 yıl
Olan yine kullanıcıya olacak yani
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danGerfuLL 6 yıl ceo-tr
Android kullanarak Google'a reklamdan kazandırıyoruz, Apple ve Microsoft'a lisans ücretlerinden, HTC'ye cihazdan kazandırıyoruz, bizim kazandığımız bir şey yok ortada.

Desire C ve One V de 512 mb ram nedeniyle güncelleme kazanamadı.
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