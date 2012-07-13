HTC'nin Full HD 1080p çözünürlüklü, Snapdragon S4 Pro çipsetli akıllı telefonuna ait test sonuçları sızdı





Yakın zamadan BGR sitesi tarafından sızdırılan Amerikan Verizon Wireless'ın yol haritasında, HTC'nin 5 inçlik Full HD çözünürlüklü bir telefon-tablet melezi cihazı sonbaharda bu operatörle piyasaya süreceği yazılıydı. Nihayet bugün bazı deliller ortaya çıktı. Daha önce Zeta kod adıyla sızan Galaxy Note katiline ait ilk test sonuçları internete sızdı.

1794 x 1080 piksel çözünürlük, 1.5GHz hızında 28nm Krait işlemcilerin eşlik ettiği çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro serisi MSM8960T çipset, Adreno 320 GPU ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olduğu GLBenchmark sonucu sayesinde gün yüzüne çıkan Zeta, neredeyse yarım yıldır satış rakamlarında düşüş yaşayan üreticisinin kurtarıcısı olacak gibi görünüyor.

HTC6435 model numaralı cihaz, yine Verizon ile satılan 6425 modelli Rezound'un ardından çıkacak amiral gemi telefonu olacak. Bir telefon olduğunu söylüyoruz, çünkü ekran üzerindeki dolaşım butonları dikdörtgen şeklindeki ekranın kısa kenarı üzerinde bulunuyor. Eğer bir tablet olsaydı ekran çözünürlüğü 1920 x 1008 civarında listelenecekti ve yan kullanılan bu aletlerin dolaşım çubuğu yatay konumlanacaktı. Test sırasında dikey tutulmuş olsa dahi GLBenchmark uygulaması, testleri cihazın ekranına göre yürütüyor.

Sonuçların bir tablete ait olduğu pek tahmin edilmiyor. Windows 8 platformuna erişimi Microsoft engeline takılan ve Android işletim sistemiyle üst segmentten pazara sunduğu modellerle başarı elde edemeyen Tayvanlı üreticinin NVIDIA Kai platformlu bir çözüm üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Tabi ki şuan için hiçbirşey kesinleşmiş değil, net bir dille nasıl ürünlerin çıkacağını söyleyemeyiz.

Qualcomm'un yeni Adreno 320 GPU'su ile donattığı Snapdragon S4 Pro serisi bir çipset ile güçlendirilen HTC6435, test sonuçlarıyla şuan liderliği ele geçirmiş olabilir. Aynı çözünürlüğe sahip Transformer Pad Infinity'yle karşılaştırıldığında HTC'nin cihazı saniyede neredeyse iki kat daha fazla kare oynatmış.

5 inç segmenti için geliştirilen ilk HTC cihazı önümüzdeki aylarda Verizon Wireless kullanıcılarının beğenisine sunulabilir. Telefon-tablet melezi gerçekten var olan bir aygıt ise küresel versiyonu da benzer zaman diliminde satışa çıkacaktır. Sonuçlar gösteriyor ki; Galaxy Note 2'yi epeyi güçlü bir rakip bekliyor. Samsung yine karşımıza geçen yılın teknolojisiyle çıkarsa bu alandaki üstünlüğünü kaybedip birinci nesil Note telefonu ile elde ettiği satış rakamlarına ulaşamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro21&D=HTC+6435LVW&testgroup=system