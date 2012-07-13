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HTC'nin Full HD 1080p çözünürlüklü, Snapdragon S4 Pro çipsetli akıllı telefonuna ait test sonuçları sızdı

6 yıl
26b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin Full HD 1080p çözünürlüklü, Snapdragon S4 Pro çipsetli akıllı telefonuna ait test sonuçları sızdı
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Yakın zamadan BGR sitesi tarafından sızdırılan Amerikan Verizon Wireless'ın yol haritasında, HTC'nin 5 inçlik Full HD çözünürlüklü bir telefon-tablet melezi cihazı sonbaharda bu operatörle piyasaya süreceği yazılıydı. Nihayet bugün bazı deliller ortaya çıktı. Daha önce Zeta kod adıyla sızan Galaxy Note katiline ait ilk test sonuçları internete sızdı.
1794 x 1080 piksel çözünürlük, 1.5GHz hızında 28nm Krait işlemcilerin eşlik ettiği çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro serisi MSM8960T çipset, Adreno 320 GPU ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olduğu GLBenchmark sonucu sayesinde gün yüzüne çıkan Zeta, neredeyse yarım yıldır satış rakamlarında düşüş yaşayan üreticisinin kurtarıcısı olacak gibi görünüyor.
HTC6435 model numaralı cihaz, yine Verizon ile satılan 6425 modelli Rezound'un ardından çıkacak amiral gemi telefonu olacak. Bir telefon olduğunu söylüyoruz, çünkü ekran üzerindeki dolaşım butonları dikdörtgen şeklindeki ekranın kısa kenarı üzerinde bulunuyor. Eğer bir tablet olsaydı ekran çözünürlüğü 1920 x 1008 civarında listelenecekti ve yan kullanılan bu aletlerin dolaşım çubuğu yatay konumlanacaktı. Test sırasında dikey tutulmuş olsa dahi GLBenchmark uygulaması, testleri cihazın ekranına göre yürütüyor.
Sonuçların bir tablete ait olduğu pek tahmin edilmiyor. Windows 8 platformuna erişimi Microsoft engeline takılan ve Android işletim sistemiyle üst segmentten pazara sunduğu modellerle başarı elde edemeyen Tayvanlı üreticinin NVIDIA Kai platformlu bir çözüm üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Tabi ki şuan için hiçbirşey kesinleşmiş değil, net bir dille nasıl ürünlerin çıkacağını söyleyemeyiz.
HTC'nin Full HD 1080p çözünürlüklü, Snapdragon S4 Pro çipsetli akıllı telefonuna ait test sonuçları sızdı
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Qualcomm'un yeni Adreno 320 GPU'su ile donattığı Snapdragon S4 Pro serisi bir çipset ile güçlendirilen HTC6435, test sonuçlarıyla şuan liderliği ele geçirmiş olabilir. Aynı çözünürlüğe sahip Transformer Pad Infinity'yle karşılaştırıldığında HTC'nin cihazı saniyede neredeyse iki kat daha fazla kare oynatmış.
5 inç segmenti için geliştirilen ilk HTC cihazı önümüzdeki aylarda Verizon Wireless kullanıcılarının beğenisine sunulabilir. Telefon-tablet melezi gerçekten var olan bir aygıt ise küresel versiyonu da benzer zaman diliminde satışa çıkacaktır. Sonuçlar gösteriyor ki; Galaxy Note 2'yi epeyi güçlü bir rakip bekliyor. Samsung yine karşımıza geçen yılın teknolojisiyle çıkarsa bu alandaki üstünlüğünü kaybedip birinci nesil Note telefonu ile elde ettiği satış rakamlarına ulaşamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. 

http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro21&D=HTC+6435LVW&testgroup=system Yorum Yaz
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HTC Specialist 6 yıl en beğenilen
Hemen samsungcular basmış burayı. Geçen Bir haberdeki yorum: "Samsung 55 ekran tüplü televizyon üretirken HTC PDA yapıyordu!"
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mooderator 6 yıl
kim demiş HTC iyi cihaz yapamaz diye.şimdi 4.1.1 kurdum HD2 cihazıma
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İnsan Çakması 6 yıl
bu nasıl bi şeydir abiii!!
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By.Tolga 6 yıl
DH Misafiri
Akıllı telefon = iPhonedur. Gerisi fasa fisodur.

he kardes he he. Sana iphone un ile mutluluklar
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BeYaBaN. 6 yıl
HTC her hfta telefon cikartiyor diyenler bir girsinde sitesine baksin 2012 yilinda kac tane telefonu satisa sunmus. Bu bos konusmalari artik birakin
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MESUT52_34 6 yıl
adamlar one x kasası boyutunda kasaya 5" ekran yapmış seviyom şu çekik gözleri
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sticer12 6 yıl
DH Misafiri
Akıllı telefon = iPhonedur. Gerisi fasa fisodur.

lütfen şu forumu kirletmeyin kendi forumlarınız gibi ayrıca şu misafir üyelik kaldırılmalı bunun gibilerden bıktık
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vedat25617 6 yıl
15.6 inç oldukları halde notebook ların çoğu 1366 768 bu 5 inç lik cihazlar full hd ye geçiyor
her bilgisayarda full hd standart olması lazım. çünkü mantıksız oluyor :)
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tanreall 6 yıl
Hiç inandırıcı bir tasarım değil, HTC böyle bir cihaz yapamaz. One X'e 1800 mAh batarya koyan bir firmadan söz ediyoruz..
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SensatiOX 6 yıl
Elinde işlemcisi-ekranın tasarlamayan firmalar donanım anlamında büyük sükseler yapmaz.Bu telefonun çıkması için ilk önce Qualcomm chipsetini seri üretime geçirmesi gerek oda 2013 yılına sarkar.Bu melez segmentte Samsung a rakip yok malesef adamlar istediği chipseti seri üretime geçirip cihazlarına koyabilir.Adamlar bir sürü seçenek var.Ekran konusundada super amoled gibi fark yratan bir ekranları var.Bence ekranda 1 numara Samsung
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saxblue 6 yıl
ne zaman bitecek bu sevda acaba?...
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RAN7843 6 yıl
Dereyi görmeden paçaları sıvamışssınızz bu ne ya ortada fol yok yumurta yok merak etmeyin gelir bu cihaz bakarsınız ondan sonra tartışırsınızzz
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karakaya_o 6 yıl
Heh sonunca HTC ye yakışan bir cihaz...
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bogaban 6 yıl
HTC'nin tek problemi az güçte olan bataryalarını cihazlara monte etmesi...
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pijama61 6 yıl
Çeviriler google translate'de mi yapılıyor sayın admin?
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