HTC'nin One S isimli akıllı telefonu yeni Android güncellemesi almayacak

Son dönemde piyasaya sunduğu akıllı cep telefonu modelleri ile adından sıkça söz ettiren HTC, yaptığı açıklama ile One S isimli akıllı telefonuna yeni Android güncellemesi vermeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada telefonun Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi ve Sense 4+ ara yüzü ile çalışmaya devam edeceği vurgulanıyor. Teknik olarak gelecek Android sürümlerini rahatlıkla kaldırabileceği belirtilen One S, yazılım tarafında yalnız kalmış durumda.

http://www.engadget.com/2013/07/02/htc-confirms-one-s-will-no-longer-receive-android-updates/