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HTC'nin One S isimli akıllı telefonu yeni Android güncellemesi almayacak

5 yıl
1,6b
1
43
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HTC'nin One S isimli akıllı telefonu yeni Android güncellemesi almayacak
Son dönemde piyasaya sunduğu akıllı cep telefonu modelleri ile adından sıkça söz ettiren HTC, yaptığı açıklama ile One S isimli akıllı telefonuna yeni Android güncellemesi vermeyeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada telefonun Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi ve Sense 4+ ara yüzü ile çalışmaya devam edeceği vurgulanıyor. Teknik olarak gelecek Android sürümlerini rahatlıkla kaldırabileceği belirtilen One S, yazılım tarafında yalnız kalmış durumda.

http://www.engadget.com/2013/07/02/htc-confirms-one-s-will-no-longer-receive-android-updates/ Yorum Yaz
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swat882 5 yıl en beğenilen
samsunga laf eden htc fanları nerelerde bakayım.... hadi malzeme kalitesi kurtarsın sizi

s2 bile resmi sürümünü aldı
1 Yanıt Yanıtla +23
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gkn_ymz 5 yıl
Şaşırdık mı? Hayır bildiğin HTC işte, Samsung'a leğen falan diyorsunuz da adamalar 2 sene önceki s2'ye 4.2.2 verecek
1 Yanıt Yanıtla +8
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kemaloztin 5 yıl
Böyle bir telefonun guncelleme almayacak olmasi gercekten kotu
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brk-bjk 5 yıl
adamlar 2011 telefonlarını internetten sitelerinden bile kaldırdılar.Tamamen desteği kestiler şimdi de One S ten de destek kesildi bu HTC satılmamak için kendini ne kadar da zorluyor böyle
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magicool 5 yıl
sonrada batıyorum yandım,diye ağlıyor firma bu şekilde destek çeken firmanın ürününü kim niye alsın?
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onkuba 5 yıl
Yaziklar olsun ne diyelim. Bazi firmalarin bu konuda appledan ders almasi lazim. Yazilim guncellemelerini kirpmis olsada veriyor sonucta.

Android tarafinda en iyi guncelleme samsung tarafinda. Azcikta malzeme kalitesine onem verse keske.
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Alp Er Timur 5 yıl
Son çıkan one modelinin mini versiyonunu bekliyordum almak için ama bu haberden sonra vazgeçtim almaktan.
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Zig Zag 5 yıl
Dün takılırken chip'te bu haberi gördüm.
Hiç aklımda yokken telefon aklıma takıldı, foruma bakayım dedim.
700TL'ye bulunuyor. Şimdi 4S'imi satıp bundan almayı düşünüyorum İstanbul içi takaslayacak birini bulursam.

Ekleme:
Güncelleme almayacak olmasına rağmen niye güzelim 4S'ten geçiyorsun diye soracaklara cevabım üst mesajda.
Samsungta telefonun 4.2.2 olması elinde plastik tuttuğun gerçeğini değiştirmez. Android 5 de gelse aynı telefon.

One S şu anda gayet stabil. Pil performansı s4'lüde gayet iyi. Benchmark testlerinde ise One X'ten daha iyi
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FRAPS 5 yıl
Telefon güncelleme alsa ne olur almasa ne olur.Eğer özelliklerini sorunsuz yerine getirebiliyorsa ve stabilitesinde sıkıntı yoksa bence güncelleme vermeselerde olur.One s in işlemcisi açık kaynak kodlu cydogen mod kurarsınız olur biter.

Gidip adi samsungun adi plastik ve dandik arayüzlü telefonlarına sırf içindeki yazılım sürümü güncel diye para verecek değiliz


AYrıca one s orta seviye bir telefon , üst seviye değil , adamlar zaten android 4.1 jb yazılımınıda vermişler daha ne olsun. 4.1 ile 4.2 arasında elle tutulur bir fark bile yokken firmayı topa tutmak gereksiz.
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Sirkadyen 5 yıl FRAPS
FRAPS
Telefon güncelleme alsa ne olur almasa ne olur.Eğer özelliklerini sorunsuz yerine getirebiliyorsa ve stabilitesinde sıkıntı yoksa bence güncelleme vermeselerde olur.One s in işlemcisi açık kaynak kodlu cydogen mod kurarsınız olur biter.

Gidip adi samsungun adi plastik ve dandik arayüzlü telefonlarına sırf içindeki yazılım sürümü güncel diye para verecek değiliz


AYrıca one s orta seviye bir telefon , üst seviye değil , adamlar zaten android 4.1 jb yazılımınıda vermişler daha ne olsun. 4.1 ile 4.2 arasında elle tutulur bir fark bile yokken firmayı topa tutmak gereksiz.

Nerde gorsem isin gucun Samsung'u kotulemek. Bir acin var herhalde de unutamiyosun ?
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wentworthscofield 5 yıl
htc utanmalı, one x kadar güçlü bir telefon yapıyor ve bir sene sonra tek başına bırakıyor YAZIK
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carter 5 yıl
Adamlardaki kafaya bak. O telefona güncelleme vermeyeceksen hangi enayi alacak bunu? HTC One ile çıkış yakaladın ancak bu kafayla fazla tutunamazsın.
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Onurmsq 5 yıl
Ya guncelleme alsa ne olacak almasa ne olacak. Ha 4.1 ha 4.2 ha 4.3 cok az farklardan dolayı guncellese nolur guncellemese nolur. Suan 4.1 ile cok stabil ve adobe fiasda var ustelik. Stabil calıstıgı surece hicbir sorun yok. Takmıssınız guncellemeye. Android 2.1 den 4.1 e guncelleme olmuyor. Alt tarafı 4.1 den 4.2 ye olcak olsa nolur olmasa nolur. Asıl surum 5.0 olacak ve o da 1.5 2 sene sonra cıkacak. Ozamanda 2gb ramli telefonlara gelecek. Sonra 2gb ramli tellerde yalan olacak
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VYC Majoris 5 yıl Onurmsq
msqonn

Ya guncelleme alsa ne olacak almasa ne olacak. Ha 4.1 ha 4.2 ha 4.3 cok az farklardan dolayı guncellese nolur guncellemese nolur. Suan 4.1 ile cok stabil ve adobe fiasda var ustelik. Stabil calıstıgı surece hicbir sorun yok. Takmıssınız guncellemeye. Android 2.1 den 4.1 e guncelleme olmuyor. Alt tarafı 4.1 den 4.2 ye olcak olsa nolur olmasa nolur. Asıl surum 5.0 olacak ve o da 1.5 2 sene sonra cıkacak. Ozamanda 2gb ramli telefonlara gelecek. Sonra 2gb ramli tellerde yalan olacak

Mesele sürümle neler geleceği değil. Senin 1500 lira verdiğin telefonu üreticinin unutmuş olması. Kaldı ki android 5.0 oldukça iyi yenilikler getirecek. Özellikle stabilite anlamında. Ayrıca 1.5-2 sene sonra değil birkaç ay sonra çıkacak.

Galaxy S Advance gibi güçsüz bir model bile 4.1.2 aldı. One S kesinlikle 4.3 ve 5 görmeliydi.

Edit:İmla
1 Yanıt Yanıtla +2
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system electronıc 5 yıl
olsun malzeme kaliteli,kalite hissi yüksek,her ne kadar 10 tl ye kılıf alıp kullansak da kalite hissi var :) güncelleme olmasada olur :)
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orhanyıldız 5 yıl
One x alacaksa one s de almalıydı. Aralarında çok fark yok. Htc böyle yaparak anca müşteri kaybeder. Sahsen ben htc alırken 2 kere düşünürüm.
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Zig Zag 5 yıl orhanyıldız
orhanyıldız
One x alacaksa one s de almalıydı. Aralarında çok fark yok. Htc böyle yaparak anca müşteri kaybeder. Sahsen ben htc alırken 2 kere düşünürüm.

Çok fark yok mu


One S'in S4 işlemcilisi, One X'i benchmark testlerinde geçiyor. Ama TR'deki S3 işlemcilisi değil.

Tasarımda bence daha önde. Bir tek ekran boyutu sorun olabilir.
Ben S/X veya X+ almak istiyorum. Ekran boyutunu büyütmek için alıyorum, bu yüzden One X daha mantıklı gibi.
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