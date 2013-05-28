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HTC'nin Phablet modeli olduğu düşünülen T6 ile ilgili bilgiler internete sızdı

5 yıl
504
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Phablet modeli olduğu düşünülen T6 ile ilgili bilgiler internete sızdı

HTC'nin One amiral gemi modelinden sonra Phablet diye adlandırılan 5 inç ve üzeri segmente dönük bir model hazırlığında olduğuna dair bazı iddialar gündeme gelmişti. Gün geçtikçe model ile ilgili yeni detaylar internete sızdırılıyor.

Evleaks ekibi tarafından paylaşılan bilgilere göre HTC, T6 kod adlı bir model üzerinde çalışıyor. Adına bakarak 6 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin edilen modelin farklı hücresel ağlar üzerinde çalışan iletişim bilgi satırları bir Linux dosyası içerisinde görülüyor.

Bilgilerde modelin GSM, CDMA ve LTE ağları üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Bu da modelin pek çok farklı ülkede çalışabileceğini gösteriyor.  Modelin birden fazla kod adının olması ise tahminlere göre ya buna işaret ediyor ya da HTC T6 ile yeni bir kategori oluşturabilir.

T6 hakkında bunun haricinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak HTC'nin Galaxy Note serisi ile rekabete girecek bir model üzerinde çalıştığı artık kabul edilen bir konu. Yeni detaylar gündeme geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-phablet-making-the-rounds-as-T6-multiple-carrier-versions-leak_id43395 Yorum Yaz
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xconnect 5 yıl en beğenilen
hTC den 5.5" ve üzeri bir model bekliyorum. Eski bir Note kullanıcısı ve etrafında onlarca Note kullanıcısı iş arkadaşı olan ben daha aktif Spen kullanıcısı görmedim. Spen şekilde çok güzel ama pratikte kullanımı yok gibi, aynı diğer Samsun yazılımlar gibi (gözle sayfa kaydırma, multi win, pop up play vs...) Samsung çok güzel özellikleri ile insanları büyülüyor lakin Sense ve stabilite (bakın performans demiyorum) görmüş adama sadece eziyet. Ben bunlara gereksiz demiyorum kullanım amacına göre tabiki de alınabilir ama çok kullananı yok diyorum. Htc Spen benzerine zaten tabletinde kullanmıştı bu ilk değil...
Haaa geçen bir incelemede Htc ile Samsung pop up multi win karşılaştıran bir videoda adam onlarca uygulamayı çalıştırarak Samsunga reset attırmış ve o esnada Htc çok stabil ve akıcılığını bozmamıştı...
hTC den 5.5" ve üzeri bir model bekliyorum. Eski bir Note kullanıcısı ve etrafında onlarca Note kullanıcısı iş arkadaşı olan ben daha aktif Spen kullanıcısı gö...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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orientem 5 yıl
Ben bunu söylüyodum zaten one ın üzerine amiral gemisi çıkarmıcam demişti e o zaman neyle rekabete devam edicekti tabiki phablet ile
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baybarut 5 yıl
Bu nedir ya! cep telefonumu alıyoruz yoksa tablet mi
iyice firmalar işin ucunu kaçırmaya başladılar , 6" telefon mu olur , kim,nerede,nasıl taşır...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
7-8 inç tablet boyutunda 6 inç phablet yapar HTC..
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Ciddi Kedii 5 yıl
sense ve stabilite diyen var htc evo 3d kullanmasak inanacağız
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tekin-71 5 yıl
Note 3 çıkınca kimle ne diyecek acaba
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LilTunechi 5 yıl
Rekabet iyidir ama note`u yakalamak cok zor.
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kımyasal 5 yıl
Daha bunun Note 3'ü var.Piyasada Samsung kadar KaIem-Tablet ikilisi Konusunda atılım göremiyorum.Umarım rekabet oluşturacak ürünler,rakip şirketler tarafından çıkarılır.
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Avorlair 5 yıl
Xperia Togari ve bu çıkarsa Note serisinin tekelinden kurtulur piyasa, çeşitlilik kullanıcılar için en iyisidir umarım başarılı olur
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The Tenth Doctor 5 yıl
AggressiveGamer
İsterseniz fanboy deyin ama ben lg ve htc dahil hicbir telefon firmasinin phablet alaninda note serisini gecebilecegini sanmiyorum.Spen olsun multiwindow olsun popup play olsun boyutuna ragmen ergonomikligi olsun note serisi candir can.

Windows'lu Phablet çıkarsa görürüz.
Not = Windows'lu. WP'li değil.
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ahmetmuhsin 5 yıl
xconnect
hTC den 5.5 ve üzeri bir model bekliyorum. Eski bir Note kullanıcısı ve etrafında onlarca Note kullanıcısı iş arkadaşı olan ben daha aktif Spen kullanıcısı görmedim. Spen şekilde çok güzel ama pratikte kullanımı yok gibi, aynı diğer Samsun yazılımlar gibi (gözle sayfa kaydırma, multi win, pop up play vs...) Samsung çok güzel özellikleri ile insanları büyülüyor lakin Sense ve stabilite (bakın performans demiyorum) görmüş adama sadece eziyet. Ben bunlara gereksiz demiyorum kullanım amacına göre tabiki de alınabilir ama çok kullananı yok diyorum. Htc Spen benzerine zaten tabletinde kullanmıştı bu ilk değil... Haaa geçen bir incelemede Htc ile Samsung pop up multi win karşılaştıran bir videoda adam onlarca uygulamayı çalıştırarak Samsunga reset attırmış ve o esnada Htc çok stabil ve akıcılığını bozmamıştı...

Rica etsem son paragrafta bahsettiğiniz karşılaştırma videosunun linkini paylaşır mısınız?
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HTC Specialist 5 yıl
Scribe 2 ile gelecekse :)
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mansurmarsak 5 yıl
S800 ve güzel bir kamera ile gelirse galaxy note a bakmam bile... Tasarım harikası bir cihaz olacağı zaten tartışmasız .
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Carfreak 5 yıl
Çeşitlilik güzeldir, belki bu sayede note 3 daha fazla geliştirme içerir.
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wolf silver 5 yıl
turkcell dava acabılır.. bknz.turkcell T10 yada T20 :D :D
asıl konuya gellırsek su an hıc bır phablet modelı NOTE serısı gıbı olamaz veya satamaz gerek Spen gerekse samsungun pazarlama stratejısıdir ayrıca samsungun sundugu dıger yazılımsal ozellıklerı hıc bır sırket veremez.. ancak pazarda cesıtlılık olması cok ıyıdır.. ve herzaman oldugu gıbı yıne HTCen guzel tasarımını ortaya koyacaktır...
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