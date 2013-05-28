HTC'nin Phablet modeli olduğu düşünülen T6 ile ilgili bilgiler internete sızdı





HTC'nin One amiral gemi modelinden sonra Phablet diye adlandırılan 5 inç ve üzeri segmente dönük bir model hazırlığında olduğuna dair bazı iddialar gündeme gelmişti. Gün geçtikçe model ile ilgili yeni detaylar internete sızdırılıyor.





Evleaks ekibi tarafından paylaşılan bilgilere göre HTC, T6 kod adlı bir model üzerinde çalışıyor. Adına bakarak 6 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin edilen modelin farklı hücresel ağlar üzerinde çalışan iletişim bilgi satırları bir Linux dosyası içerisinde görülüyor.





Bilgilerde modelin GSM, CDMA ve LTE ağları üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Bu da modelin pek çok farklı ülkede çalışabileceğini gösteriyor. Modelin birden fazla kod adının olması ise tahminlere göre ya buna işaret ediyor ya da HTC T6 ile yeni bir kategori oluşturabilir.





T6 hakkında bunun haricinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak HTC'nin Galaxy Note serisi ile rekabete girecek bir model üzerinde çalıştığı artık kabul edilen bir konu. Yeni detaylar gündeme geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-phablet-making-the-rounds-as-T6-multiple-carrier-versions-leak_id43395