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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonu Mazaa görüntülendi

7 yıl
11,8b
1
20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'nin Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonu Mazaa görüntülendi
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın da aralarında bulunduğu pek çok akıllı telefon üreticisinin sonbahar aylarında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango desteğini arkasına alan modellerini sergilemeleri bekleniyor. Fujitsu Toshiba, rakiplerinden biraz daha seri davranarak 12.3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip IS12T modelini lanse etmişti.

Ürün portföyünde ağırlıklı olarak Androidli çözümlere yer veren HTC de Windows Phone Mango kullanıcıları kervanına katılacak. Tayvan merkezli firmanın henüz resmi olarak tanıtılmayan Windows Phone Mango işletim sistemli modeli Mazaa görüntülendi.

Gayet sade bir tasarıma sahip HTC Mazaa'nın 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655 işlemci ile Adreno 205 grafik biriminden güç aldığı; akıllı telefonun 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebildiği belirtiliyor. Telefonun ekran görüntülerinde Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçenekleri gözlerden kaçmıyor.

HTC'nin Mazaa'yı ne zaman resmi olarak tanıtacağı ise bilinmiyor.

HTC'nin Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonu Mazaa görüntülendi
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HTC'nin Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonu Mazaa görüntülendi
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ersins58 7 yıl
Aynı tasarım modellerden baygınlık geldi artik özeliklede Htc de
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photo sir 7 yıl
valla ben beğendim baya güzel olmuş
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silver021 7 yıl
adreno 205 benimde gözüme takıldı. çok gereksiz yere şöyle güzelim telefonun içine etmişler. hea adreno 205 galaxy S in zamanından kalma bir teknoloji ama devir galaxy s 2 devriyken bu tür telefonların çıkması çok üzücü. umarım fiyatı beklenenin çok çok altında olur. :)
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Emre Kocakaya 7 yıl
Bu HTC telefonlarına ad koyarken fazla düşünmüyor sanırım,kimin aklına ne ilk ne geliyorsa onu koyuyorlar telefona ,Mazaa ne yahu Allah aşkına :)
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Recharged 7 yıl
Biraz daha ince olabilirmiş sanki.Ekran gayet iyi duruyor.
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Volkanbaba 7 yıl
Bunada android kurarlar
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Stanislas Xavier 7 yıl
Adreno 205 mi ? Tamam wp7 nin arayüzü güzel ve basit dediler bu sefer güzel bişeler yaptık bizde tamam dedik ama donanımlar çok kötü eğer microsoft bir sınırlama getirmişse biz neye göre seçeceğiz telefonları bütün özellikleri aynı olacak sadece tasarım ve marka ismi farklı .. Böle hiç güzel olmaz bence ...
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mert1907 7 yıl
iyot_eksikliği
arkadaş uluslar arası bir birim kurulmalı her markaya 2 yılda bir 3 tane model üretme izni verilmeli giriş orta yüksek diye yoksa bu telefon çöplüğünün ve kafa karışıklığının önüne geçilemicek iphone alalım diosun 3,4,5 her sene bşy çıkıyo galaxy aliğim diosun s s2 R diye birsürü şey Htc de öle bune yaw bence buna bir sınırlama getirilmeli...

"Bırakınız yapsınlar,bırakınız geçsinler."
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dere.beyi 7 yıl
arkadaş uluslar arası bir birim kurulmalı her markaya 2 yılda bir 3 tane model üretme izni verilmeli giriş orta yüksek diye yoksa bu telefon çöplüğünün ve kafa karışıklığının önüne geçilemicek iphone alalım diosun 3,4,5 her sene bşy çıkıyo galaxy aliğim diosun s s2 R diye birsürü şey Htc de öle bune yaw bence buna bir sınırlama getirilmeli...
1 Yanıt Yanıtla
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yc#1 7 yıl

iyot_eksikliği

arkadaş uluslar arası bir birim kurulmalı her markaya 2 yılda bir 3 tane model üretme izni verilmeli giriş orta yüksek diye yoksa bu telefon çöplüğünün ve kafa karışıklığının önüne geçilemicek iphone alalım diosun 3,4,5 her sene bşy çıkıyo galaxy aliğim diosun s s2 R diye birsürü şey Htc de öle bune yaw bence buna bir sınırlama getirilmeli...


Serbest piyasa ekonomisinde o dediğin imkansız.
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TR_001 7 yıl dere.beyi
iyot_eksikliği

arkadaş uluslar arası bir birim kurulmalı her markaya 2 yılda bir 3 tane model üretme izni verilmeli giriş orta yüksek diye yoksa bu telefon çöplüğünün ve kafa karışıklığının önüne geçilemicek iphone alalım diosun 3,4,5 her sene bşy çıkıyo galaxy aliğim diosun s s2 R diye birsürü şey Htc de öle bune yaw bence buna bir sınırlama getirilmeli...


O sınırlandırmayı sen kendin koyacaksın. Maymun iştahlı olup her altı ayda bir yada her yıl telefonu yenilersen firmaların "kaz"ı olur çıkarsın.
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i3e 7 yıl
bi meego'ya el atamadı...
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