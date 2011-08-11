HTC'nin Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonu Mazaa görüntülendi

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın da aralarında bulunduğu pek çok akıllı telefon üreticisinin sonbahar aylarında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone Mango desteğini arkasına alan modellerini sergilemeleri bekleniyor. Fujitsu Toshiba, rakiplerinden biraz daha seri davranarak 12.3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip IS12T modelini lanse etmişti.





Ürün portföyünde ağırlıklı olarak Androidli çözümlere yer veren HTC de Windows Phone Mango kullanıcıları kervanına katılacak. Tayvan merkezli firmanın henüz resmi olarak tanıtılmayan Windows Phone Mango işletim sistemli modeli Mazaa görüntülendi.





Gayet sade bir tasarıma sahip HTC Mazaa'nın 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655 işlemci ile Adreno 205 grafik biriminden güç aldığı; akıllı telefonun 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebildiği belirtiliyor. Telefonun ekran görüntülerinde Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçenekleri gözlerden kaçmıyor.





HTC'nin Mazaa'yı ne zaman resmi olarak tanıtacağı ise bilinmiyor.



