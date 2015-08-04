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HTC'nin bildirim çubuğuna reklam gönderdiği iddiası büyük tartışmalara yol açtı

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin bildirim çubuğuna reklam gönderdiği iddiası büyük tartışmalara yol açtı

HTC son zamanlarda istediği seviyede satışlar yapamıyor. Kötü gidişatı durdurmak isteyen Tayvanlı üretici hakkında çıkan son iddialar ise gidişatın pek de parlak olmadığını gösteriyor.
Dün akşam Reddit üzerinde başlayan bir tartışma kısa süre içerisinde oldukça popüler bir hale geldi. Bir HTC One kullanıcısı bildirim çubuğunu aşağı kaydırınca gördüğü reklamı internet ortamına taşıyarak tartışmayı başlattı. Kullanıcının eklediği görselde Fantastik Dörtlü filminin afişi ve gösterime gireceği tarih bildirim çubuğunda büyük bir yer kaplıyor. 
Benzer şekilde reklamlar görmeye başlayan diğer kullanıcılarında  tartışmaya katılması olayın bir nebze çözülmesinin önünü açtı. Kullanıcılar HTC'nin arayüzüne entegre ettiği Blinkfeed uygulamasında bu konuyla ilgili bazı ayarların bulunduğunu ve bu ayarların kapatılmasıyla artık reklam gösterilmediğini fark etti. 
Tartışmalara baktığımızda özelleştirilmiş arayüz kullanan, cihazını root eden ve hatta HTC'ye ait bazı özel uygulamaları donduran kullanıcılar bile reklamları gördüğünü iddia ediyor. Reklam ayarının eklenmesinin yanında direk açık vaziyette gelmesi kullanıcıları rahatsız eden asıl önemli unsur gibi gözüküyor. Şimdilik bölgeye özel olduğu düşünülen reklamlara gelen tepkiye HTC'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu. 
Reddit kullanıcısının yüklediği ekran görüntüsü 

https://np.reddit.com/r/htc/comments/3fnly6/htc_one_now_with_ads_to_your_notification_shade/ Yorum Yaz
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TheBatuhan 3 yıl en beğenilen
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darkest earth 3 yıl
Redditte fena olay oldu bu. İnsanlar haklı olarak para verdikleri cihazda bu şekilde reklam gösterilmesine karşılar. Ayrıca Android'te oemler reklam gösteremez. Google lisansları ellerinden alacağı için tema üzerinden reklam yapıyorlar. Samsung da yapmıştı Iron Man'de.
Redditte fena olay oldu bu. İnsanlar haklı olarak para verdikleri cihazda bu şekilde reklam gösterilmesine karşılar. Ayrıca Android'te oemler reklam gösteremez...
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DH Misafiri 3 yıl
O tam olarak reklam sayilmazki ordaki simge htc temalar uygulamasinin simgesi yeni tema eklenmis onun bildirimi bildirimleri kaparsa yeni tema bidldirimi almaz..tipki herhangi bi uygulamadan bildrm almak istemeyince kapatmak gibi
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darkest earth 3 yıl
Redditte fena olay oldu bu. İnsanlar haklı olarak para verdikleri cihazda bu şekilde reklam gösterilmesine karşılar. Ayrıca Android'te oemler reklam gösteremez. Google lisansları ellerinden alacağı için tema üzerinden reklam yapıyorlar. Samsung da yapmıştı Iron Man'de.
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exent4246o 3 yıl
Galaxy S4 mini kullanıyorum.Bir kaç ay önce Samsung'da bildirim merkezine Digiturk reklamı göndermişti.
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zagorasker 3 yıl
Madem kazanamıyorlar o zmn şampiyonlar liginde ne işleri var Tayvanda gömümü varmış
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kadirirdem 3 yıl
telefona yazılım olarak gömülmüş olabilir yoksa o kadarzaman çıkmayıp birden çıkması zor...
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TheBatuhan 3 yıl en beğenilen
Herkesin telefonuna kimse karışamaz.
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