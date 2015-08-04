HTC'nin bildirim çubuğuna reklam gönderdiği iddiası büyük tartışmalara yol açtı

HTC son zamanlarda istediği seviyede satışlar yapamıyor. Kötü gidişatı durdurmak isteyen Tayvanlı üretici hakkında çıkan son iddialar ise gidişatın pek de parlak olmadığını gösteriyor.

Dün akşam Reddit üzerinde başlayan bir tartışma kısa süre içerisinde oldukça popüler bir hale geldi. Bir HTC One kullanıcısı bildirim çubuğunu aşağı kaydırınca gördüğü reklamı internet ortamına taşıyarak tartışmayı başlattı. Kullanıcının eklediği görselde Fantastik Dörtlü filminin afişi ve gösterime gireceği tarih bildirim çubuğunda büyük bir yer kaplıyor.

Benzer şekilde reklamlar görmeye başlayan diğer kullanıcılarında tartışmaya katılması olayın bir nebze çözülmesinin önünü açtı. Kullanıcılar HTC'nin arayüzüne entegre ettiği Blinkfeed uygulamasında bu konuyla ilgili bazı ayarların bulunduğunu ve bu ayarların kapatılmasıyla artık reklam gösterilmediğini fark etti.

Tartışmalara baktığımızda özelleştirilmiş arayüz kullanan, cihazını root eden ve hatta HTC'ye ait bazı özel uygulamaları donduran kullanıcılar bile reklamları gördüğünü iddia ediyor. Reklam ayarının eklenmesinin yanında direk açık vaziyette gelmesi kullanıcıları rahatsız eden asıl önemli unsur gibi gözüküyor. Şimdilik bölgeye özel olduğu düşünülen reklamlara gelen tepkiye HTC'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Reddit kullanıcısının yüklediği ekran görüntüsü

https://np.reddit.com/r/htc/comments/3fnly6/htc_one_now_with_ads_to_your_notification_shade/