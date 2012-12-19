HTC'nin gelecek yıl için bazı modellerini iptal ettiği belirtiliyor





Geçen yıl başlarına kadar akıllı telefon pazarında başarılı bir grafik çizen ve sonrasında düşüşe geçen Tayvanlı HTC, bu yıl için az ama iddialı akıllı telefonlar üreteceğini belirtmişti. One serisi ile yıla başlayan firma, birkaç orta seviye model sonrasında One X+ ve Butterfly modelleri ile yılı bitirirken, Windows Phone tarafında 8X ve 8S modelleri görücüye çıktı. Kasım döneminden sonra yükselişe geçen firma bununla birlikte gelecek yıl hedeflerini aşağı çekmiş durumda.



Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre firma, gelecek yıl için yol haritasını revize etti ve akıllı telefon sevkiyatı beklentisini yüzde 20-30 seviyesinden yüzde 10-15 seviyesine çekti.



Güçlü iPhone 5 talebi ve Çin pazarında fiyatların düşmesi nedeniyle firma bazı modellerini askıya aldı ve bileşen siparişlerini azalttı. Bu modellerin genelde orta üzeri seviye modeller olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Butterfly modeli de bilindiği gibi Avrupa pazarı için iptal edilmişti.



Endüstri gözlemcileri HTC'nin önünde zorlu bir yol olduğunu belirtiyor. Windows Phone 8 tabanlı modeller şimdilik beklenen ilgiyi yakalayamadı ve rakipler başarılı satışlara devam ediyor. Ayrıca firma planında olmadığını söylese de Çin pazarına giriş seviyesi modellerle girmeyi düşünüyor.





http://www.digitimes.com/news/a20121218PD214.html