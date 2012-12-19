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HTC'nin gelecek yıl için bazı modellerini iptal ettiği belirtiliyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl başlarına kadar akıllı telefon pazarında başarılı bir grafik çizen ve sonrasında düşüşe geçen Tayvanlı HTC, bu yıl için az ama iddialı akıllı telefonlar üreteceğini belirtmişti. One serisi ile yıla başlayan firma, birkaç orta seviye model sonrasında One X+ ve Butterfly modelleri ile yılı bitirirken, Windows Phone tarafında 8X ve 8S modelleri görücüye çıktı. Kasım döneminden sonra yükselişe geçen firma bununla birlikte gelecek yıl hedeflerini aşağı çekmiş durumda.

Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre firma, gelecek yıl için yol haritasını revize etti ve akıllı telefon sevkiyatı beklentisini yüzde 20-30 seviyesinden yüzde 10-15 seviyesine çekti.

Güçlü iPhone 5 talebi ve Çin pazarında fiyatların düşmesi nedeniyle firma bazı modellerini askıya aldı ve bileşen siparişlerini azalttı. Bu modellerin genelde orta üzeri seviye modeller olduğu tahmin ediliyor.  Ayrıca Butterfly modeli de bilindiği gibi Avrupa pazarı için iptal edilmişti. 

Endüstri gözlemcileri HTC'nin önünde zorlu bir yol olduğunu belirtiyor. Windows Phone 8 tabanlı modeller şimdilik beklenen ilgiyi yakalayamadı ve rakipler başarılı satışlara devam ediyor. Ayrıca firma planında olmadığını söylese de Çin pazarına giriş seviyesi modellerle girmeyi düşünüyor.


http://www.digitimes.com/news/a20121218PD214.html Yorum Yaz
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hollowman_ 6 yıl
HTC telefon tasarımında da, androidin arayüz tasarımında da en baba firmadır. kullananlar vazgeçemez. vazgeçenler sonra pişman olur geri döner.
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pogomania 6 yıl
HTC candır. Hala daha onex s3ten daha güzel
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sera! 6 yıl
Güvenilirliği giderek zayıflıyor HTC'nin.
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karakaya_o 6 yıl
Ulan bi kerede bok atmayın şu firmaya ya. Hepiniz e250 kullaniyosunuz internetten okuduklarinizla yorum atiyosunuz ne bilirsinizki siz.
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depeche35 6 yıl
7 yıl bolluk yaşayan 7 yıl da yoksulluk görürmüş.....yaaaa
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AVCI_01 6 yıl
mantıklı bir karar almışlar
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talerk 6 yıl
ilk önce pili yüksek tut sonra amiral gemisine sağlam destek ver sonra da rakiplerin ile rekabet edecek fiyat koy sonra düzelirsin
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La Belle Indifference 6 yıl
haftada bir telefon cıkarmaz işte ne güzel :)
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serter33 6 yıl
Zamaninda guclu rakipleri yokken iyi hos telefonlari vardi ama bayagida kazik fiyatla satiyorlardi.hatta en guncel yazilimi sunmada ustlerine yoktu.bu zamninda dedigim de bundan 2 yil oncesi.ama gel gorki htc su fiyatlandirma politikan hicte rekabetci degil ya yeni ve farkli birsey ortaya koyacan ya da fiyattan biraz kiracan baska yolun yok gibi..aksi halde kuculmekten baska bir secenek kalmiyor.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
Adam dayak yemiş gibi bakıyor
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Provisional 6 yıl
HTC gidiyor. Elveda High Tech Computer.
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enaz3posta 6 yıl
yok artik!htc yeni model cikarirdi iptal etmezdi.gercekten kiyamet yaklaşiyo
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