HTC'nin "kahraman" modelinin fiyatı ortaya çıktı

HTC'nin kurtarıcı olarak gördüğü One A9 modeli son günlerde oldukça sık gündeme gelmeye başladı. Son olarak bu bağlantıda akıllı telefonun bu yıl içinde çıkacağı ve Android 6.0 sürümü ile birlikte geleceği iddia edilmişti. Yeni haberler ise çıkış tarihinin yakınlaştığını doğrular nitelikte.

One A9'u bu kez gündeme taşıyan olay ise Hollanda merkezli bir internet mağazası tarafından listelenmesi. Fiyata göz attığımızda ise 706€'luk bir etiket görüyoruz. iPhone 6S (740€) ve Galaxy S6 Edge'in (700€) Avrupa fiyatları ile kıyasladığımız zaman yeni modelin bu anlamda üst seviyeye konumlandırıldığını görüyoruz. Ancak daha önce sızıntı kaynakları One A9'un amiral gemi modeli olmayacağını da dile getirmişti.

Modelin beklenen özellikleri şimdilik 2.5D olarak anılan kenarları kıvrımlı 5.5" ekran, Mediatek Helio X20 çipset, 4 GB bellek ve yeni "güçlü" bir kamera şeklinde. Çıkış tarihi ise Ekim-Kasım ayları olarak gösteriliyor.

http://www.centralpoint.nl/zoeken/htc+one+a9/