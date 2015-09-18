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HTC'nin "kahraman" modelinin fiyatı ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,3b
1
43
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin
 
HTC'nin kurtarıcı olarak gördüğü One A9 modeli son günlerde oldukça sık gündeme gelmeye başladı. Son olarak bu bağlantıda akıllı telefonun bu yıl içinde çıkacağı ve Android 6.0 sürümü ile birlikte geleceği iddia edilmişti. Yeni haberler ise çıkış tarihinin yakınlaştığını doğrular nitelikte.
One A9'u bu kez gündeme taşıyan olay ise Hollanda merkezli bir internet mağazası tarafından listelenmesi. Fiyata göz attığımızda ise 706€'luk bir etiket görüyoruz. iPhone 6S (740€) ve Galaxy S6 Edge'in (700€) Avrupa fiyatları ile kıyasladığımız zaman yeni modelin bu anlamda üst seviyeye konumlandırıldığını görüyoruz. Ancak daha önce sızıntı kaynakları One A9'un amiral gemi modeli olmayacağını da dile getirmişti. 
Modelin beklenen özellikleri şimdilik 2.5D olarak anılan kenarları kıvrımlı 5.5" ekran, Mediatek Helio X20 çipset, 4 GB bellek ve yeni "güçlü" bir kamera şeklinde. Çıkış tarihi ise Ekim-Kasım ayları olarak gösteriliyor.

http://www.centralpoint.nl/zoeken/htc+one+a9/ Yorum Yaz
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GodisCoking 4 yıl en beğenilen
Halen m7 kullanıyorum ve tasarım olarak halen cihazım hoşuma gidiyor.m8 çıkınca geçeriz belki dedim alt bar facia oldu.M9 dedim m7ye daha çok benzemiş ve alt bar yine işlevsiz ve kalın. Onu da es geçtik.
Bakalım m10u bekliyoruz o da heralde bir şahin parasına çıkacak,bu demektir ki benim yakışıklı ile daha yolum uzun.
Halen m7 kullanıyorum ve tasarım olarak halen cihazım hoşuma gidiyor.m8 çıkınca geçeriz belki dedim alt bar facia oldu.M9 dedim m7ye daha çok benzemiş ve alt b...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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SERDARbdrm 4 yıl
Htc her telefona kurtarici gozu ile bakiyor son 3 yildir ancak nedense hic gerceklesmedi. Ne diyelim, bol sans!
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colourofthelife 4 yıl
Bu HTC galiba insanları aptal falan zannediyor, zararını telefonu 2 katı fiyata satarak karşılayamazsın HTC !
Hala da bu HTC neden batıyor merak eden var mı?
Bu HTC galiba insanları aptal falan zannediyor, zararını telefonu 2 katı fiyata satarak karşılayamazsın HTC !Hala da bu HTC neden batıyor merak eden var ...
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tuncay altuntoprak 4 yıl
Ön yüzdeki boşluğa rağmen sanal tuşla gelirse yine bir halt olmaz
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herdemasivemavi 3 yıl
bimeks.com.tr/...
2505 tl ve 381 tl bi para veriyor.
sizce alınırmı arkadaşlar yoksa note 4 note 5 yada s6 edge mı baksam
bu 381tl biparayı kullanmanın bi ön koşulu var mı acaba?
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kntrli 4 yıl
fiyatlara bak arkadaş bu saatten sonra amiral gemi kovalamak saçma ve gereksiz derecede masraflı. Günümüzde artık bir çok telefon amiral gemilerin yaptıklarını rahatlıkla yapıyor. İnsanlar her sene binlerce lira verip amiral gemi alma hastalığından bir an önce kurtulmalı...
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system electronıc 4 yıl
Papucumun KAHRAMANI ...
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DemirAtlı 4 yıl
bunların ceo su sanırım samsungun adamı
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cübbeli mehmet 4 yıl
İphone varken çöp
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alikemal4242 4 yıl
700 euro nedir arkadaş

Htc geri donesim geliyor Sony faciasından sonra ama sanırım bu gidişle iphone 6 veya s6 edge alacam en azından tasarım olarak mutlu ederler
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Kevin Garnett 4 yıl
One A9 artık böyle olacaksa HTC One M10 şöyle olmalı. Bu kurtarıcı olur.

Tasarım alüminyum kasa devam etmeli zaten. Ama şu gerizekalı htc yazısını ve dokunmatik tuşları çıkarmalılar. O siyah yere geri, basmatik parmak izi sensörü, arka plandaki uygulamalara erişme butonu koyulmalı. Şu salak çerçevelerde kalkmalı. Zaten ekran güzel bence şu an ki telefonlara göre küçük ve kullanışlı.

Özellikler şöyle olmalı.

Snapdragon 820 olmalı kesinlikle çok ısınıyorsa sony gibi heat pipe + termal macun ile bitirsinler.
4 GB RAM LPDDR4 RAM yeter de artar.
Ultrapixele geri dönülmeli ya da iyi bir lens yapan firmayla özel olarak anlaşılmalı. Xenon flaş olmalı.
Beats gibi yeniden bir ses firmasıyla anlaşmalı.

Bu 2000-2400'ü hakeder(İnşallah kıyak geçerler 1500tl falan olur :D).

Yoksa tırt battılar
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system electronıc 4 yıl
HTC ile tanişmam one x plus ile oldu. 3 seneyi geçti ve hâlâ one x plus kullanıyorum... Tasarımına aşık olmuştum o zaman, gerçi halâ çok beğeniyorum one x plusı. O zaman da ciddi para vermiştim (2000 tl) one x plus son güncellemeyi almadan önce mükemmeldi. Tuş kilidi bile çok orjinal di. Asla kendi kendine açılmadı telefon, hani o meşhur halka... Pil süresi güncellemeden önce çok iyi idi.. Menü vs daha kullanışlı idi. Hepsinin içine sıçtı ve one x kullanıcılarını kaderine terk etti. Yine de htc den sogumadim, her çıkan yeni modeli almak için bekledim ama nerdeee, yaa tasarım hoşuma gitmedi yada fiyatı yada yaşadığı kronik sorunlar vs... Dedik yeni htc yi bu sefer alalım, artık one x plus ömrünü tamamladı, bir ihtiyaç oldu yeni telefon ama htc yine uçtu, senelerce yaptığı hataların bedelini bize odetecek kafaya koymuş.. Artık 1000,1300 tl arası telefonlara bakıyorum. Bir telefona 3000 tl verebilecek ekonomiye sahip bir ülkede yaşamıyoruz ki... Benim için htc sayfası kapanmistir artık... Allah htc ninde, kullanıcılarının da yolunu açık etsin...
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ayzam 4 yıl
M8 en az 2 yıl daha iş yapar
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LeBrock 4 yıl
Ben ortada kurtarıcı göremiyorum
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TEKNOLOJİUZMANI10 4 yıl LeBrock
Evet batirici görüyoruz ... Bugüne kadar -htc de bi m8 kullandim
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ne diyorum 4 yıl
706 euro yuh. Buna vergi kdv bilimum firma kazığınıda ekleyince fiyatı tahmin etmek dahi istemiyorum. ama hadi edim 3500 tl..
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tarkolar 4 yıl
bu telefon için konuşmuyorum ama hala ucuz diyorlar arkadaş!
Piyasada m9 ile s6 nın fiyatlarını karşılaştırın. Aynı fiyatla alıyorsunuz cihazları.
HTC hata yapmaya devam ediyor eğer bu fiyat gerçekse bu sefer gerçekten hüsran deriz. Ama ben sanmıyorum böyle bir fiyatla geleceğini.
M7 tasarım harikasıydı eğer şu sanal buton işinden tekrar m7 şekline dönerlerse o zaman kurtarıcı olur işte. Ben ilk telefonlarından beri takip ederim ilk android cihazımda desire hd idi. O dönemden beri hayranım gerçekten htc ye. Tamam belki en hızlı değil kamerası en iyi değil ama kullanıcının gerçekten en çok işine yarayacak işleri takip ediyor. En iyi ses onda. En iyi arayüz tartışmaya açık olsa da performans da dikkate alınınca htc yine lider yada liderliği paylaşıyor denilecek konumda.
HTC desire hd den zenfone 6 ya geçtim sayılır akıllı telefon olarak. Zenfone 6 şahane telefondu ama asus sözünde durmadı ve berbat bir garanti servisi ile karşıladılar beni. Tövbe asus almam dedim. Şu an note 3 kullanıyorum. Güzel cihaz ama gerçekten kullanıcı odaklı olarak bir htc değil hala bence.
Bunları yazdım çünkü insanlar hep samsungdan konuşuyor. Son serisiyle birlikte bence 5 para etmez bir şekle büründüler. Diğer rakiplerinin çoğundan çok dikkat edilmedikçe farkı belli olmayacak kamera üstünlüğü ve hız üstünlüğü var dedik ama cihazlar işlevsel açıdan sıfır.
Pazarda açık ara lider olmayı hak eden bir sürü firma var. Çinli ve diğer yerel üreticileri saymazsak global firmalarda bence z3+ m5 ve z5 ile artık liderliği sony hak edecek düzeye gelmiş. Ama diğer firmalar göz önüne alınırsa bir xiaomi oppo gibi cihazlar türkiyeye gelse bence yok satar ;)
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