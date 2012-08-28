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HTC'nin orta segment akıllı telefonu Proto'nun detayları internete sızdırıldı

6 yıl
11,2b
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'nin orta segment akıllı telefonu Proto'nun detayları internete sızdırıldı
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Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin, orta segmentte konumlandırmayı planladığı ''Proto'' kod adlı modelinin fotoğrafları ve detayları, ePrice tarafından internete sızdırıldı.
''Desire X'' adı altında tüketicilerle buluşacağı tahmin edilen Proto, elimize ulaşan bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden ve 768 MB RAM'den güç alacak; Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanacak. Desire X'in mobil işletim sistemine HTC Sense 4.0 arayüzü eşlik edecek.
118.5 mm x 62.3 mm x 9.3 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD ekrana ve 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen akıllı telefonun HTC ImageChip teknolojili ve LED flaşlı kamerası, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.
Son olarak Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0 ve 1650 mAh'lik batarya ile donatılacak Desire X'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde sergilenmesi bekleniyor.
Güncelleme: (15:00)
HTC'nin orta segment akıllı telefonu Proto'nun detayları internete sızdırıldı
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http://www.eprice.com.hk/mobile/talk/4542/47996/ Yorum Yaz
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uhloscar2040 6 yıl
neyse tüketici enayi olmadığından htc'nin bileti kesilmesi yakındır.Sona giden yol Nokia ile aynı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nonpoint 6 yıl
kamera kısmı hariç sanki desire s e benziyor biraz tasarım üstündede çalışsalar daha iyi bişiler çıkabilir bakarsanız sensation la beraber tasarımlara baksan %80 i aynı tasarım.
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inexo 6 yıl
kapakları değiştirip deiştirip piyasaya sürüyor rhyme sensation evo3d karması bişey
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esqhia 6 yıl
Adı desire,ram i de 768mb ise,arkanıza bakmadan kaçın.İlk güncellemede başınıza neler geleceğini biliyosunuz :)
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sonerdursun1 6 yıl
1000 tlden aşağı satılmaz bu adamlar hem zarar ediyor hemde pahalı satıyorlar şu tlfn 800e verse kapış kapış satılır galaxy s2 çıkalı nekadar oldu fiyatda düşme yok bu nasıl iş anlamadımki
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frkcvk 6 yıl
geçen seferki proto haberine de bu yorumu yaptım. Bu telefon zaten var. Link de burda... htc.com/...
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Lepanto 6 yıl frkcvk
frkcvk

geçen seferki proto haberine de bu yorumu yaptım. Bu telefon zaten var. Link de burda...
htc.com/...

Bu model Desire V'nin güncellenmiş hali olacak sanırım. İşlemci tek idi V'de, X'de çift çekirdekli, muhtemelen daha iyi bir grafik işlemcisi ve ram 512 yerine 768mb. Bunun dışında da kayda değer bir fark yok. HTC sanırım bu modeli yeni çift çekirdekli orta segment pazarı için çıkarıyor. Zira şuan pazarda Samsung Ace 2 ve Sony Xperia Sola orta segmentte yakın fiyatlarıyla oldukça popüler modeller ve HTC'nin bunlara denk bir cihazı yok, sanırım bu cihazlara rakip olsun diye çıkarıyor HTC yeni cihazını. Çok cihaz çıkarıyor diye gereksiz eleştiri yapmamak lazım diye düşünüyorum, adamların bu segmentte cihazları yoktu o boşluğu dolduruyorlar işte.
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tekno_gus 6 yıl
S4 plus 28nm adreno305 veya s4 play 45nm adreno 203 ile gelecek muhtemellen play seri olur fiyat önemli
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aceleciburak 6 yıl
TR pazarında fiyatı 1000 lira civarı olur ondan sonra Galaxy Nexus 1099 liradan satılır o zamanda derler ki yine Galaxy Nexus un GPUsu ''eski''
HTC el üzerine çıkarılacak ya 2 aya inceleme gelir o zaman görürüz ...
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depeche35 6 yıl
Ya bu donanımda zaten Htc nin ürünü var, resmen dalga geçiyorlar, neyse tüketici enayi olmadığından htc'nin bileti kesilmesi yakındır.Sona giden yol Nokia ile aynı...
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FFadeleSS 6 yıl
htc tasarımlarını beğenemıyorum nedense
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adını nick koydum 6 yıl
Bayağı şık tasarımı var. Donanımı orta segment. Alınır mı : Hayır.
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