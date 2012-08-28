HTC'nin orta segment akıllı telefonu Proto'nun detayları internete sızdırıldı

Haber Editörü
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin, orta segmentte konumlandırmayı planladığı ''Proto'' kod adlı modelinin fotoğrafları ve detayları, ePrice tarafından internete sızdırıldı.
''Desire X'' adı altında tüketicilerle buluşacağı tahmin edilen Proto, elimize ulaşan bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden ve 768 MB RAM'den güç alacak; Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanacak. Desire X'in mobil işletim sistemine HTC Sense 4.0 arayüzü eşlik edecek.
118.5 mm x 62.3 mm x 9.3 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD ekrana ve 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen akıllı telefonun HTC ImageChip teknolojili ve LED flaşlı kamerası, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.
Son olarak Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0 ve 1650 mAh'lik batarya ile donatılacak Desire X'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde sergilenmesi bekleniyor.
Güncelleme: (15:00)
http://www.eprice.com.hk/mobile/talk/4542/47996/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu model Desire V'nin güncellenmiş hali olacak sanırım. İşlemci tek idi V'de, X'de çift çekirdekli, muhtemelen daha iyi bir grafik işlemcisi ve ram 512 yerine 768mb. Bunun dışında da kayda değer bir fark yok. HTC sanırım bu modeli yeni çift çekirdekli orta segment pazarı için çıkarıyor. Zira şuan pazarda Samsung Ace 2 ve Sony Xperia Sola orta segmentte yakın fiyatlarıyla oldukça popüler modeller ve HTC'nin bunlara denk bir cihazı yok, sanırım bu cihazlara rakip olsun diye çıkarıyor HTC yeni cihazını. Çok cihaz çıkarıyor diye gereksiz eleştiri yapmamak lazım diye düşünüyorum, adamların bu segmentte cihazları yoktu o boşluğu dolduruyorlar işte.
HTC el üzerine çıkarılacak ya 2 aya inceleme gelir o zaman görürüz ...