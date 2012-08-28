HTC'nin orta segment akıllı telefonu Proto'nun detayları internete sızdırıldı

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin, orta segmentte konumlandırmayı planladığı ''Proto'' kod adlı modelinin fotoğrafları ve detayları, ePrice tarafından internete sızdırıldı.



''Desire X'' adı altında tüketicilerle buluşacağı tahmin edilen Proto, elimize ulaşan bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden ve 768 MB RAM'den güç alacak; Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanacak. Desire X'in mobil işletim sistemine HTC Sense 4.0 arayüzü eşlik edecek.

118.5 mm x 62.3 mm x 9.3 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD ekrana ve 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen akıllı telefonun HTC ImageChip teknolojili ve LED flaşlı kamerası, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

Son olarak Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0 ve 1650 mAh'lik batarya ile donatılacak Desire X'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde sergilenmesi bekleniyor.

Güncelleme: (15:00)



http://www.eprice.com.hk/mobile/talk/4542/47996/