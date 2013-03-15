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HTC'nin orta seviye akıllı telefonları Desire P ve Q ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin orta seviye akıllı telefonları Desire P ve Q ortaya çıktı

HTC'nin geçen ay tanıttığı One amiral gemi modelinden sonra bu yıl herhangi bir amiral gemi modelinin piyasaya sunulmayacağı firma tarafından açıklanmıştı. Bunun yerine firma Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarları için alt seviye akıllı telefonlar geliştirecek.

Tayvan'daki haberleşme kurumunun onayına sunulan belgelere göre HTC Desire serisine iki yeni üye daha eklemeye hazırlanıyor. Firmanın Desire serisi önceki yıllarda üst seviye modeller barındırsa da artık alt seviye akıllı telefon modelleri bu gruba dahil olmaya başladı.

Firmanın hazırladığı iki yeni model Desire P ve Desire Q. İki model de 3G ağlarına destek veriyor. Modeller hakkında bunun dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tahminler ise modellerin 4 inç altı ekrana ve Android 4.1 işletim sistemine sahip olacağı ve birinin de giriş seviyesine hitap edeceği yönünde.

Yetkili kurumların onayına sunulduğu için iki modelin de kısa süre sonra tanıtılması bekleniyor. Ancak ürünler ilk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulacak. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-Desire-P-and-Desire-Q-leak-assumed-to-be-new-mid-range-Android-smartphones_id40842 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
.:asci:. 6 yıl
xperia veya desire yaz gerisine bi harf salla mutlaka çıkar bi model
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Rajeesh 6 yıl
millet ezbere sallamaya başlamış yine,
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turker03 6 yıl Rajeesh
Rajeesh

millet ezbere sallamaya başlamış yine,


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fatih-8 6 yıl
Galaxy ace terk
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DaRKFoRCeS 6 yıl
mühendisleri bu kadar sadık diye bu kadar da yüklenilmez insaf biraz.
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redoano 6 yıl
udjat
HTC iyice tüy dikmeye başladı. Sadece Desire serisinden benim bildiğim 7-8 telefon çıkardı. Canları sıkıldıkça telefon üretiyor adamlar.

Gören diyecek ki hepsini bir anda çıkardı.. Ona bakarsanız Samsung galaxy serisinden kaç telefon, apple iphone olarak kaç telefon çıkardı sayabildiniz mi?
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furkant1 6 yıl
Bahsettikleri gibi Ona'a gereken önemi verdikten sonra bir mahsuru yok. Hatta çeşit olması daha iyi.
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udjat 6 yıl
HTC iyice tüy dikmeye başladı. Sadece Desire serisinden benim bildiğim 7-8 telefon çıkardı. Canları sıkıldıkça telefon üretiyor adamlar.
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Technotronic 6 yıl
Gerek yok bu kadar çok model çıkarmaya , yılda ; 1 adet üst model 3 adet orta segment 2adet te giriş seviseyi cihaz çıkarsın ve yazılım olarakta destek versin daha iyi olur.Ortalığı telefon çöplüğüne çevirmenin anlamı yok.
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Yaratık00 6 yıl
Zaten piyasada baya bi orta seviye cihazın var One için harcama yapsan
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