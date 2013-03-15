HTC'nin orta seviye akıllı telefonları Desire P ve Q ortaya çıktı





HTC'nin geçen ay tanıttığı One amiral gemi modelinden sonra bu yıl herhangi bir amiral gemi modelinin piyasaya sunulmayacağı firma tarafından açıklanmıştı. Bunun yerine firma Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarları için alt seviye akıllı telefonlar geliştirecek.





Tayvan'daki haberleşme kurumunun onayına sunulan belgelere göre HTC Desire serisine iki yeni üye daha eklemeye hazırlanıyor. Firmanın Desire serisi önceki yıllarda üst seviye modeller barındırsa da artık alt seviye akıllı telefon modelleri bu gruba dahil olmaya başladı.





Firmanın hazırladığı iki yeni model Desire P ve Desire Q. İki model de 3G ağlarına destek veriyor. Modeller hakkında bunun dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tahminler ise modellerin 4 inç altı ekrana ve Android 4.1 işletim sistemine sahip olacağı ve birinin de giriş seviyesine hitap edeceği yönünde.





Yetkili kurumların onayına sunulduğu için iki modelin de kısa süre sonra tanıtılması bekleniyor. Ancak ürünler ilk etapta gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/HTC-Desire-P-and-Desire-Q-leak-assumed-to-be-new-mid-range-Android-smartphones_id40842