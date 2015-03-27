HTC'nin orta üst seviye bir tablet hazırladığı iddia edildi

Bu yıl One M9 ve One E9 amiral gemi modelleri üzerine yoğunlaşacağı görülen HTC ayrıca giyilebilir cihaz, kamera ve sanal gerçeklik gözlüğü alanlarında da aktif bir şekilde varlık göstermeyi planlıyor. Firmanın diğer bir faaliyet alanı ise tabletler olacak.





Uzun bir aradan sonra Nexus 9 ile tablet pazarına geri dönen HTC, bu yıl farklı versiyonlarla tüketici karşısına çıkacağının sinyallerini vermişti. Bunlardan ilki ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.





Sektörden gelen bilgilere göre HTC'nin Nexus harici ilk tableti orta üst seviyeye hitap edecek. 8.9 inçlik ekranında 1530x2048 piksel çözünürlük barındıracak olan model 2.2GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A7 çekirdekli Allwinner işlemcisi ve PowerVR SGX544 grafik biriminden gücünü alacak.





Sisteme 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesinin destek verdiği cihazda 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 6700mAh gücünde batarya, 7.88mm kalınlık, Android 5.0 işletim sistemi, BoomSound hoparlör ve Sense 7 arayüzü şeklinde diğer özellikler olacak.





HTC'nin yeni tableti için nasıl bir adlandırma yapacağı bilinmiyor. Ancak modelin rekabetçi bir fiyat etiketi ile Mayıs veya en geç Haziran ayında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Rumored-specs-for-a-new-HTC-tablet-include-8.9-inch-glass-with-16MP-rear-camera_id67652