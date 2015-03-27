Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin orta üst seviye bir tablet hazırladığı iddia edildi

4 yıl
1,3b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin orta üst seviye bir tablet hazırladığı iddia edildi

Bu yıl One M9 ve One E9 amiral gemi modelleri üzerine yoğunlaşacağı görülen HTC ayrıca giyilebilir cihaz, kamera ve sanal gerçeklik gözlüğü alanlarında da aktif bir şekilde varlık göstermeyi planlıyor. Firmanın diğer bir faaliyet alanı ise tabletler olacak. 

Uzun bir aradan sonra Nexus 9 ile tablet pazarına geri dönen HTC, bu yıl farklı versiyonlarla tüketici karşısına çıkacağının sinyallerini vermişti. Bunlardan ilki ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Sektörden gelen bilgilere göre HTC'nin Nexus harici ilk tableti orta üst seviyeye hitap edecek. 8.9 inçlik ekranında 1530x2048 piksel çözünürlük barındıracak olan model 2.2GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A7 çekirdekli Allwinner işlemcisi ve PowerVR SGX544 grafik biriminden gücünü alacak. 

Sisteme 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesinin destek verdiği cihazda 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 6700mAh gücünde batarya, 7.88mm kalınlık, Android 5.0 işletim sistemi, BoomSound hoparlör ve Sense 7 arayüzü şeklinde diğer özellikler olacak. 

HTC'nin yeni tableti için nasıl bir adlandırma yapacağı bilinmiyor. Ancak modelin rekabetçi bir fiyat etiketi ile Mayıs veya en geç Haziran ayında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Rumored-specs-for-a-new-HTC-tablet-include-8.9-inch-glass-with-16MP-rear-camera_id67652 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talipb 4 yıl
İddia eden kim ? Bu nasıl başlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
orta seviyeden hallice olmuş, işlemci vga 2 gb ram
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alevka 4 yıl
PowerVR SGX544 ????? 3 yıl önceki GPU??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Harpooner 4 yıl
Kamera tasarımını ve renklerini beğendim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl Harpooner
Harpooner
Kamera tasarımını ve renklerini beğendim.

Hocam görseldeki tablet nexus 9 zaten piyasada. HTC'nin yeni tableti farklı olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Apple Watch’u Şimdiden Deneyin "Arwatch ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi inceleme" 4 yıl 2si1 "CapCanlı" Teknoloji ve Oyun Programı YAYIN TEKRARI Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim