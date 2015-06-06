HTC'nin paylaştığı 24 karat altın M9 modeline ait fotoğrafların iPhone 6 ile çekildiği ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi sponsoru HTC dün final maçı için özel hazırladığı 24 karat altın One M9 modellerine ait fotoğraflarını Twitter üzerinden takipçileri ile paylaştı. Ancak fotoğrafların paylaşılmasından bir süre sonra ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.
Paylaşımda 3 adet fotoğraf yer alırken sonuncu fotoğraftaki bir yansıma büyük tartışmalara neden oldu. Altın kaplama M9 üzerindeki yansımada iPhone 6'nın üst kısmının görüldüğü fark edilirken, bu ayrıntı paylaşılan fotoğrafların iPhone 6 ile çekildiği iddiasını da gündeme taşıdı.
Olayın sosyal medyada patlamasının ardından HTC herhangi bir açıklama yapmadı ancak kısa bir süre sonra paylaşımdaki 3. fotoğrafın silinmesi de dikkatlerden kaçmadı.
https://twitter.com/htc/status/606859846017798144 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet iphone iyi bir telefon ama dediğim gibi sadece TELEFON, Android ise bambaşka bir dünya. Bilgisayara en yakın dünya... En çokta bu yüzden seviyorum Android'i. Bana bilgisayarı hatırlatıyor.
Bu adamin mesaji halen nasil burada duruyor ve neden halen banlanmamis biz tarafsiz bir yorum yaptigimiz anda spor forumlarindan banlaniyoruz adam alenen agir küfür etmis !!!
Şu çağda bluetooth ile bir dosya paylaşamaması gerçekten ciddi bir ayıp. Bir resim çekti arkadaş iphone 6 sı ile. Ben BlackBerry z30 kullanıyorum resmi bana gönderemedi. Whatsapp dan başka alternatif bulamadı o da çözünürlüğü düşürüyor. Bu kadar duvar bir işletim sistemi. Nfc ile ver dedim bulamadı. Oysa benim cihazda paylaş butonuna tıklayınca bırak bluetooth u nfc yi aşağıdaki ekran çıkıyor.