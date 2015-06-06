HTC'nin paylaştığı 24 karat altın M9 modeline ait fotoğrafların iPhone 6 ile çekildiği ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi sponsoru HTC dün final maçı için özel hazırladığı 24 karat altın One M9 modellerine ait fotoğraflarını Twitter üzerinden takipçileri ile paylaştı. Ancak fotoğrafların paylaşılmasından bir süre sonra ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Paylaşımda 3 adet fotoğraf yer alırken sonuncu fotoğraftaki bir yansıma büyük tartışmalara neden oldu. Altın kaplama M9 üzerindeki yansımada iPhone 6'nın üst kısmının görüldüğü fark edilirken, bu ayrıntı paylaşılan fotoğrafların iPhone 6 ile çekildiği iddiasını da gündeme taşıdı.

Olayın sosyal medyada patlamasının ardından HTC herhangi bir açıklama yapmadı ancak kısa bir süre sonra paylaşımdaki 3. fotoğrafın silinmesi de dikkatlerden kaçmadı.

https://twitter.com/htc/status/606859846017798144