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HTC'nin paylaştığı 24 karat altın M9 modeline ait fotoğrafların iPhone 6 ile çekildiği ortaya çıktı

3 yıl
9,6b
1
55
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin paylaştığı 24 karat altın M9 modeline ait fotoğrafların iPhone 6 ile çekildiği ortaya çıktı
 
Şampiyonlar Ligi sponsoru HTC dün final maçı için özel hazırladığı 24 karat altın One M9 modellerine ait fotoğraflarını Twitter üzerinden takipçileri ile paylaştı. Ancak fotoğrafların paylaşılmasından bir süre sonra ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Paylaşımda 3 adet fotoğraf yer alırken sonuncu fotoğraftaki bir yansıma büyük tartışmalara neden oldu. Altın kaplama M9 üzerindeki yansımada iPhone 6'nın üst kısmının görüldüğü fark edilirken, bu ayrıntı paylaşılan fotoğrafların iPhone 6 ile çekildiği iddiasını da gündeme taşıdı.
Olayın sosyal medyada patlamasının ardından HTC herhangi bir açıklama yapmadı ancak kısa bir süre sonra paylaşımdaki 3. fotoğrafın silinmesi de dikkatlerden kaçmadı. 
 
HTC'nin paylaştığı 24 karat altın M9 modeline ait fotoğrafların iPhone 6 ile çekildiği ortaya çıktı

https://twitter.com/htc/status/606859846017798144 Yorum Yaz
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dr20mouse 3 yıl en beğenilen
fx3169
Yok be kanka Android özgürlükler diyarı.Bak bülüütutla dosya yolluyorum. MP3 ten zil sesi yapabiliyorum (Rasyonalizm/Mantığa Bürüme)

Evet iphone iyi bir telefon ama dediğim gibi sadece TELEFON, Android ise bambaşka bir dünya. Bilgisayara en yakın dünya... En çokta bu yüzden seviyorum Android'i. Bana bilgisayarı hatırlatıyor.
fx3169Yok be kanka Android özgürlükler diyarı.Bak bülüütutla dosya yolluyorum. MP3 ten zil sesi yapabiliyorum (Rasyonalizm/Mantığa Bürüme)...
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maho2306 3 yıl assasin34
assasin34
BekirHan

Aaaa RTE edition yok mu yav...

A.A edition var.isten mi.?

Bu adamin mesaji halen nasil burada duruyor ve neden halen banlanmamis biz tarafsiz bir yorum yaptigimiz anda spor forumlarindan banlaniyoruz adam alenen agir küfür etmis !!!
assasin34BekirHanAaaa RTE edition yok mu yav...A.A edition var.isten mi.?Bu adam...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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307kd 3 yıl fx3169
fx3169
"Yok be kanka Android özgürlükler diyarı.Bak bülüütutla dosya yolluyorum. MP3 ten zil sesi yapabiliyorum" (Rasyonalizm/Mantığa Bürüme)

Şu çağda bluetooth ile bir dosya paylaşamaması gerçekten ciddi bir ayıp. Bir resim çekti arkadaş iphone 6 sı ile. Ben BlackBerry z30 kullanıyorum resmi bana gönderemedi. Whatsapp dan başka alternatif bulamadı o da çözünürlüğü düşürüyor. Bu kadar duvar bir işletim sistemi. Nfc ile ver dedim bulamadı. Oysa benim cihazda paylaş butonuna tıklayınca bırak bluetooth u nfc yi aşağıdaki ekran çıkıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
fx3169"Yok be kanka Android özgürlükler diyarı.Bak bülüütutla dosya yolluyorum. MP3 ten zil sesi yapabiliyorum" (Rasyonalizm/Mantığa Bürüme)
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Okisht 3 yıl
roark34
yahu adam mağazada görmüş çekmiş fotoğrafı bunun haber değeri mi var? başka bir marka telefon farklı bir markayla çekilemez mi? habere bak.

Merhaba,
Ürün mağazada sergilenmiyor ki, Şampiyonlar Ligi finali için üretilmiş özel bir ürün olduğu için özel bir şekilde sergileniyor. Ayrıca paylaşımı yapan da sıradan birisi değil HTC resmi twitter sayfası. Haber değeri taşımasının sebepleri bunlar. Dünyada da basında yer buldu haber kendine.
bende HTC kullanıcısıyım ancak benzer şeyler yaşanıyor zaman zaman. Takip ettiyseniz hatırlarsınız Nokia'da benzer bir olay yaşamıştı reklam filminde.
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kymelria 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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roark34 3 yıl
yahu adam mağazada görmüş çekmiş fotoğrafı bunun haber değeri mi var? başka bir marka telefon farklı bir markayla çekilemez mi? habere bak.
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Biggest Star 3 yıl
evet bahaneleri alalım..
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hearthland 3 yıl
Başka neyle çekicekler :D
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Guest-5B59C177F 3 yıl hearthland
alish_alish

Başka neyle çekicekler :D


elleriyle
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BekirTemel 3 yıl
Böyle bir hatayı nasıl yapmayı başarmışlar pes yani.
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Aimstein 3 yıl
Ağır fail olmuş
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Altın karatla değil ayarla tarif edilir. Karat pırlanta, elmas gibi şeylerde kullanılır ki o da ağırlığı ifade eder zaten.
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XavierPedro 3 yıl
Ağa karat nedir ayar olmasın o :)
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Redunay 3 yıl
Onlar konuşur iphone yapar. Konunun özeti bu.
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unflattering 3 yıl
Ha iyi o zaman...
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pastadanadam 3 yıl
Aman ne büyük olay. Sanki HTC'de çalışanlar HTC telefonlarını sevmek kullanmak zorundalar. Ayrıca belki o anda fotoğraf çekebilecek en uygun cihaz oydu, belki başkasının telefonu. Nerenin suyunu içiyorsunuz siz anlamadım ki.
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