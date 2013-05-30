HTC'nin telefon-tablet melezi T6'ya ait yeni teknik özellikler paylaşıldı

Pocket-lint.com'un geçen hafta ileri sürdüğü geniş ekranlı HTC One sürümüne ait iddialara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyanın güvenilir sızıntı kaynağı evleaks, The Unlockr internet sitesi aracılığıyla T6 kod adlı akıllı telefona ait bazı teknik özellikler paylaştı. HTC'nin telefon-tablet melezi sınıfında Samsung'un Galaxy Note serisine rakip olacak yeni aygıtı, teknoloji dünyasının yanı sıra tüketicilerin de beğenisini kazanan HTC One'nin tasarım anlayışını sürdürecek. Alüminyum kasası ve HTC'ye özgü çeşitli fonksiyonlarla Note 3'e üstünlük sağlamaya çalışacak olan T6, bünyesinde barındıracağı donanım parçalarıyla mobil telefon kullanıcılarına en iyi telefon ve tablet bilgisayar deneyimini sunabilmek için çaba harcayacak.

5.9 inçlik Full HD ekran, 2.3GHz hızında dört çekirdekli Krait 400 işlemci, Adreno 330 GPU'lu Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 çipset, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza (microSD kart yuvasıyla artırılabilecek), optik görüntü dengeleme özelliğine sahip Ultrapiksel teknolojili HTC Zoe ana kamera ve geniş açılı 2.1MP'lik ön kamera sensörüyle donatılacak telefon-tablet karması, 3.300 mAh'lik bir pilden gücünü alacak. Pil miktarını HTC tarafından geliştirilen 1.250 mAh ek güç üniteli koruyucu kılıf ile artırmak mümkün olacak. Android işletim sisteminin Jelly Bean kod adlı sürümüyle değil, Key Lime Pie olarak bilinen yeni dağıtımıyla satışa çıkacağı rapor edilen T6 ayrıca, HTC One'deki Sense arayüzünün gelişmiş BlinkFeed özellikleriyle gelen yeni sürümünü ihtiva edecek.

Çok sayıda işleve sahip oldukça ince bir elektronik kalemle desteklenecek 5.9 inçlik telefon, Galaxy Note serisinin bu husustaki avantajını yitirmesine sebep olacak kadar iddialı fonksiyonlar sunacak. T6'nın donanımı hakkındaki en şaşırtıcı nokta ise; biometrik parmak izi okuyucusu olacak. Cihazın arka kısmına entegre edilen bu sensör, kullanıcı telefonu eline aldığında kendiliğinden parmak izini algılayarak telefonun kilidini açarak kullanım kolaylığı sağlayacak. Moto X için de benzer bir sistem üzerinde çalışıldığı iddia edilmişti. Biometrik sistemine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmayan HTC T6'nın yaz sonu - sonbahar başında satışa çıkacağı bildirilse de; yüklü gelecek Android Key Lime Pie versiyonu nedeniyle tüketicilere yılın son çeyreğinden önce dağıtılmaması bekleniyor. Ancak bilinen en yeni Android yazılımı 4.3'ün yeni bir kod adı altında resmen tanıtılması halinde çıkış tarihi bilgisi de gerçekleşmesi mümkün iddialar arasında değerlendirilebilecektir.

http://theunlockr.com/2013/05/30/the-htc-phablet/