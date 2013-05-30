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HTC'nin telefon-tablet melezi T6'ya ait yeni teknik özellikler paylaşıldı

5 yıl
1,1b
1
29
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin telefon-tablet melezi T6'ya ait yeni teknik özellikler paylaşıldı
Pocket-lint.com'un geçen hafta ileri sürdüğü geniş ekranlı HTC One sürümüne ait iddialara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyanın güvenilir sızıntı kaynağı evleaks, The Unlockr internet sitesi aracılığıyla T6 kod adlı akıllı telefona ait bazı teknik özellikler paylaştı. HTC'nin telefon-tablet melezi sınıfında Samsung'un Galaxy Note serisine rakip olacak yeni aygıtı, teknoloji dünyasının yanı sıra tüketicilerin de beğenisini kazanan HTC One'nin tasarım anlayışını sürdürecek. Alüminyum kasası ve HTC'ye özgü çeşitli fonksiyonlarla Note 3'e üstünlük sağlamaya çalışacak olan T6, bünyesinde barındıracağı donanım parçalarıyla mobil telefon kullanıcılarına en iyi telefon ve tablet bilgisayar deneyimini sunabilmek için çaba harcayacak.
5.9 inçlik Full HD ekran, 2.3GHz hızında dört çekirdekli Krait 400 işlemci, Adreno 330 GPU'lu Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 çipset, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza (microSD kart yuvasıyla artırılabilecek), optik görüntü dengeleme özelliğine sahip Ultrapiksel teknolojili HTC Zoe ana kamera ve geniş açılı 2.1MP'lik ön kamera sensörüyle donatılacak telefon-tablet karması, 3.300 mAh'lik bir pilden gücünü alacak. Pil miktarını HTC tarafından geliştirilen 1.250 mAh ek güç üniteli koruyucu kılıf ile artırmak mümkün olacak. Android işletim sisteminin Jelly Bean kod adlı sürümüyle değil, Key Lime Pie olarak bilinen yeni dağıtımıyla satışa çıkacağı rapor edilen T6 ayrıca, HTC One'deki Sense arayüzünün gelişmiş BlinkFeed özellikleriyle gelen yeni sürümünü ihtiva edecek. 
Çok sayıda işleve sahip oldukça ince bir elektronik kalemle desteklenecek 5.9 inçlik telefon, Galaxy Note serisinin bu husustaki avantajını yitirmesine sebep olacak kadar iddialı fonksiyonlar sunacak. T6'nın donanımı hakkındaki en şaşırtıcı nokta ise; biometrik parmak izi okuyucusu olacak. Cihazın arka kısmına entegre edilen bu sensör, kullanıcı telefonu eline aldığında kendiliğinden parmak izini algılayarak telefonun kilidini açarak kullanım kolaylığı sağlayacak. Moto X için de benzer bir sistem üzerinde çalışıldığı iddia edilmişti. Biometrik sistemine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmayan HTC T6'nın yaz sonu - sonbahar başında satışa çıkacağı bildirilse de; yüklü gelecek Android Key Lime Pie versiyonu nedeniyle tüketicilere yılın son çeyreğinden önce dağıtılmaması bekleniyor. Ancak bilinen en yeni Android yazılımı 4.3'ün yeni bir kod adı altında resmen tanıtılması halinde çıkış tarihi bilgisi de gerçekleşmesi mümkün iddialar arasında değerlendirilebilecektir.

http://theunlockr.com/2013/05/30/the-htc-phablet/ Yorum Yaz
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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
gently weeps
hani htc one bu yılın tek amiral gemisi olacaktı???

S4 şuan amiral gemi modeli. Note 3 tanıtılınca amiral gemi o mu olacak?
-Hayır
gently weepshani htc one bu yılın tek amiral gemisi olacaktı???S4 şuan amiral gemi modeli. Note 3 tanıtılınca amiral gemi o mu olaca...
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DH Misafiri 5 yıl
O kadar Ultrapixel dediler gördük yani neymiş.Lumia kamerasının düşük ışık performansı çok daha iyiydi.Belki 13-8 MP revizyona uğramış bir Ultrapixel kamera iyi olur ama.
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alp0007 5 yıl
Hayırlısı...
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GodisCoking 5 yıl
Donanım resmen göz dolduruyor,Yazılım-arayüz konusunda zaten HTC'den şüphe yok.Umarım tedarik sıkıntısı çekmez ve şu ultrapixel olayını zamanla yamayarak düzeltmek yerine tam olarak çıkartırlar.S4 ün boyut olarak s3 ile neredeyse aynı olması hatta daha ince olması o ekran için çok iyiydi,HTC de bu cihazı ONE'a göre çok çok az büyütüp minimum çerçeve ile çıkartırsa telefon almaya gram niyetim olmamasına rağmen o cihazı alırım açıkçası.
Örneğin dizaynı şu şekilde olabilir:
mobilguru.net/...

eğer tasarım böyle olursa gümüş rengine aşık olmamak elde olmaz
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mehmetgs2 5 yıl
harika
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stevejones 5 yıl
Gırıs fıyatı 1000 euro cıvarı olur herhalde
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salih deniz 5 yıl
armanatilgan
Bilader anlamıyorum ya adamlar 5inç telefona 2600mah pil koyuyor. bunlar 5.9inç telefona nasıl 3300 koyuyor yahu. koy bi 4000-5000 kullananlar rahat etsin.

htc batarya ömrü konusunda şu an gerçekten kendini aştı emin ol.. htc sensation sahibiydim pili 1582mah değerinde olması lazım, biraz internet için wifi açık olsa, internete girmesem dahi hemen şarjı bitiyordu, yarım gün gitmiyordu telefon.. diyalize bağlı yaşıyordu resmen :) şimdi htc one aldım; çok yoğun kullanımda bile 1 günü çok çok rahat çıkarıyor telefon.. normal şekilde kullanıyorum telefonu, normal derken internete girmesemde en az 1 günü sürekli wifi açık şekilde telefonun ve günde 1 saatten fazla telefon görüşmelerim oluyor iş dolayısıyla, bu durumda telefonu 2 günde bir şarja takıyorum... (bu arada, maşallah diyin, nazara gelmeyelim..) sonuç olarak batarya ömrü sadece tek birşeye bağlı değil..
1 Yanıt Yanıtla +3
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Albatrosa 5 yıl
Storage 32 olmalı diğer özelliklerin yanında az kalıyor.
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kımyasal 5 yıl salih deniz
salih deniz

armanatilgan

Bilader anlamıyorum ya adamlar 5inç telefona 2600mah pil koyuyor. bunlar 5.9inç telefona nasıl 3300 koyuyor yahu. koy bi 4000-5000 kullananlar rahat etsin.


htc batarya ömrü konusunda şu an gerçekten kendini aştı emin ol.. htc sensation sahibiydim pili 1582mah değerinde olması lazım, biraz internet için wifi açık olsa, internete girmesem dahi hemen şarjı bitiyordu, yarım gün gitmiyordu telefon.. diyalize bağlı yaşıyordu resmen :) şimdi htc one aldım; çok yoğun kullanımda bile 1 günü çok çok rahat çıkarıyor telefon.. normal şekilde kullanıyorum telefonu, normal derken internete girmesemde en az 1 günü sürekli wifi açık şekilde telefonun ve günde 1 saatten fazla telefon görüşmelerim oluyor iş dolayısıyla, bu durumda telefonu 2 günde bir şarja takıyorum... (bu arada, maşallah diyin, nazara gelmeyelim..) sonuç olarak batarya ömrü sadece tek birşeye bağlı değil..

Hayırlı olsun.Yalnız yeni alınan telefonların batarya performansları ilk zamanlar iyi olur,ne kadar uğraşsanda batarya zamanla performansından ödün verir.önemli olan sağlıklı şekilde kullanarak bu yıpranmanın hızını yavaşlatmaktır.
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Sande 5 yıl

Phablete HTC yorumu geliyor nihayet. Yazılım konusunda HTC'nin eline diğer markalar su dökemez.
Samsung Galaxy Note ailesini zor günler bekliyor...
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armanatilgan 5 yıl
Bilader anlamıyorum ya adamlar 5inç telefona 2600mah pil koyuyor. bunlar 5.9inç telefona nasıl 3300 koyuyor yahu. koy bi 4000-5000 kullananlar rahat etsin.
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Psydia 5 yıl
Storage=16 GB
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mehmednaim 5 yıl
Keşke haberdeki gibi yapabilse HTC.
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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
gently weeps
hani htc one bu yılın tek amiral gemisi olacaktı???

S4 şuan amiral gemi modeli. Note 3 tanıtılınca amiral gemi o mu olacak?
-Hayır
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