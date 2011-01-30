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HTC'nin tuşsuz yeni bir akıllı telefonu görüntülendi

8 yıl
29,5b
1
24
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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HTC'nin tuşsuz yeni bir akıllı telefonu görüntülendi
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Mobil Dünya Kongresi'ne kısa bir süre kala, HTC cephesindeki hareketlilik sürüyor. Ürettiği akıllı telefonlarla kendi kullanıcı kitlesini yaratan ve her geçen gün bu kitlesini büyütmeyi başaran HTC'nin muhtemelen Android'li olan yeni bir akıllı telefonunun görüntüleri internete sızdı.

Çin menşeli forum sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, akıllı telefonun parlak çerçeveyle desteklenen ön yüzünde herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmediği (muhtemelen dokunmaya duyarlı tuşlar mevcut) ve ekranın hemen üzerinde Verizon logosu görülürken; arka yüzeyinde çift LED flaş ile güçlendirilmiş kameranın konumlandırıldığı görülüyor.

HTC'nin tuşsuz yeni bir akıllı telefonu görüntülendi
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Psydia 5 yıl
tasarım berbat
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aziz77 7 yıl
htc soğudum bu markadan artık.
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HyperioИ 7 yıl
Yahu haberin tarihine bakin bi oyle yorum yapin..

Bu telefon cikti zaten adi da ; incredible s ..
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MxFxOx 7 yıl
tuşsuz olmaz ya benim o tuşlara çökmem lazım :D
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LordMayros 7 yıl
reset butonunu eskisi gibi alt kısma dürtmelik bi yere koyarlar
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DH Misafiri 7 yıl
bu tel. hTc incredible s sadece telefon kapalıyken foto. çekilmiş onun normalde 4 tane dokunmatik (kapasitif) tuşu var
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NapolyonBonapert 7 yıl
şeklide güzel önemli olan gücü
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Sunstorms 7 yıl
Yahu işe bak beş ay evvel cihaza yorum yapmışım şuan o telefonu(incredible s) kullanıyorum dediğim gibi ses ve power tuşları var ayrıca kumandalı kulaklığı mevcut ileri geri parça geçişleri yapılabiliyor
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cperinaz 8 yıl
hard reset gerekti mi at cöpe mi olcak :P ?
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Sunstorms 8 yıl
ses ve power tuşu büyük ihtimalle olacaktır.
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K_Spartakus 8 yıl
htc'yi nokiayla bir tutmayın . itici görünen tasarımına aldanırsak vay halimize . tasarımdan çok kullanım şekli ve sistem önemli bence .
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MxFxOx 8 yıl
en basitinden müzik dinlerken parça değiştireceksem ekranı açmak zorundasın zaten nokia5800 de uyuz oldum.Nokia da ses ayar düğmeleri var ama sonraki müziğe geçemiyorsun.Bu htc daha kötü olmuş ekrana bakmadan bir iş yapamazsın.sony de ses ayar düğmeleri iki işide yapabiliyor, tuşa basılı tutunca sonraki parçaya geçiyorsun.
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0tt0m@n 8 yıl
inşAllah o arka kapaktaki çıkıntının tamamı pildir, aksi takdirde faydasız bir tasarım olur.
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