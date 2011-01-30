HTC'nin tuşsuz yeni bir akıllı telefonu görüntülendi

Mobil Dünya Kongresi'ne kısa bir süre kala, HTC cephesindeki hareketlilik sürüyor. Ürettiği akıllı telefonlarla kendi kullanıcı kitlesini yaratan ve her geçen gün bu kitlesini büyütmeyi başaran HTC'nin muhtemelen Android'li olan yeni bir akıllı telefonunun görüntüleri internete sızdı.

Çin menşeli forum sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, akıllı telefonun parlak çerçeveyle desteklenen ön yüzünde herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmediği (muhtemelen dokunmaya duyarlı tuşlar mevcut) ve ekranın hemen üzerinde Verizon logosu görülürken; arka yüzeyinde çift LED flaş ile güçlendirilmiş kameranın konumlandırıldığı görülüyor.

<a href="http://www.bgr.com/2011/01/27/images-of-buttonless-htc-smartphone-surface/">BGR</a>