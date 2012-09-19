HTC'nin yeni akıllı telefonu Windows Phone 8S resmiyet kazandı

HTC, Microsoft ile New York'ta ortaklaşa düzenledikleri organizasyon kapsamında Windows Phone 8S modelini teknoloji severlerle buluşturdu. 120.5 mm uzunluğunda, 63 mm genişliğinde, 10.3 mm kalınlığında ve 113 gram ağırlığında tasarlanan Windows Phone 8S, açık gri, atlantik mavisi, sarı ve kırmızı renk seçenekleriyle geliyor. Renklerin hepsi HTC'nin yeni akıllı telefonuna ayrı bir hava katmış.



Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8'i kullanan akıllı telefona çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 (Krait) platformu, Adreno 225 grafik birimi ve 512 MB RAM güç veriyor. Akıllı telefonun işlemcisi Windows Phone 8X'in aksine 1.5 GHz değil, 1 GHz saat hızında çalışıyor.



4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD2 ekrana yer verilen akıllı telefonda 4 GB dahili flash bellek bulunuyor. 4 GB'lık depolama alanı yetersiz gelirse kapasiteyi microSD kartlar (32 GB'a kadar) yardımıyla arttırabiliyoruz. Dokunmatik ekranın darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile güçlendirildiğini hatırlatalım.



5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 720p hareketli görüntü kaydı yapabilen akıllı telefona, otomatik odaklama, LED flaş özellikleri eşlik ediyor. Kameranın diyafram açıklığı f/2.8.



Son olarak üst düzey ses deneyimi vaat eden Beats Audio teknolojisini ve 1700 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındıran Windows Phone 8S, kasım ayının başlarına doğru boy gösterecek. Fiyat bilgisi henüz verilmemiş.