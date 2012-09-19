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HTC'nin yeni akıllı telefonu Windows Phone 8S resmiyet kazandı

6 yıl
6,6b
1
34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'nin yeni akıllı telefonu Windows Phone 8S resmiyet kazandı
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HTC, Microsoft ile New York'ta ortaklaşa düzenledikleri organizasyon kapsamında Windows Phone 8S modelini teknoloji severlerle buluşturdu. 120.5 mm uzunluğunda, 63 mm genişliğinde, 10.3 mm kalınlığında ve 113 gram ağırlığında tasarlanan Windows Phone 8S, açık gri, atlantik mavisi, sarı ve kırmızı renk seçenekleriyle geliyor. Renklerin hepsi HTC'nin yeni akıllı telefonuna ayrı bir hava katmış.
Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8'i kullanan akıllı telefona çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 (Krait) platformu, Adreno 225 grafik birimi ve 512 MB RAM güç veriyor. Akıllı telefonun işlemcisi Windows Phone 8X'in aksine 1.5 GHz değil, 1 GHz saat hızında çalışıyor.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD2 ekrana yer verilen akıllı telefonda 4 GB dahili flash bellek bulunuyor. 4 GB'lık depolama alanı yetersiz gelirse kapasiteyi microSD kartlar (32 GB'a kadar) yardımıyla arttırabiliyoruz. Dokunmatik ekranın darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile güçlendirildiğini hatırlatalım.
5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 720p hareketli görüntü kaydı yapabilen akıllı telefona, otomatik odaklama, LED flaş özellikleri eşlik ediyor. Kameranın diyafram açıklığı f/2.8.
Son olarak üst düzey ses deneyimi vaat eden Beats Audio teknolojisini ve 1700 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındıran Windows Phone 8S, kasım ayının başlarına doğru boy gösterecek. Fiyat bilgisi henüz verilmemiş.
HTC'nin yeni akıllı telefonu Windows Phone 8S resmiyet kazandı
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efe7182 6 yıl en beğenilen nick varmi nick?
nick varmi nick?
ali277

eP_362
820'ye rakip bir telefon değil ki bu daha uygun fiyatlı sürümden kazanacak bir makine.

rakip olabilirmi bilmem ama htc nin uygun bir fiyatla piyasaya surecegini dusunmuyorum.gene ederinden pahali satilir

ben Htc nin hic bir cihazini uygun fiyattan sürdügunu gormedim daha
nick varmi nick?ali277eP_362820'ye rakip bir telefon değil ki bu daha uygun fiyatlı sürümden ...
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Yanıtla +8
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electROck35 6 yıl
Windows Phone söz konusuyken işlemciye, ram'e takılmayın her türlü akar 4 çekirdekli Android'le yarışır hız konusunda çünkü o kadar stabil bir işletim sistemi takılma, donma, yavaşlama gibi dertleri yok.
Windows Phone söz konusuyken işlemciye, ram'e takılmayın her türlü akar 4 çekirdekli Android'le yarışır hız konusunda çünkü o kadar stabil bir işletim sistemi ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bataraya çok kötü be.
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nurettinaz 6 yıl
Özentilikte HP yi geçmiş bulunmakta.
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Klack 6 yıl
Biz her hafta başka telefon görmekten bıktık HTC çıkarmaktan bıkmadı.
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yc#1 6 yıl
cumhurkey
lumia 900 e donanımdan dolayı wp8 verilmeyecekti. bu modelin lumia 900 modelinden ne farkı var şimdi donanımsal olarak ?

Micro SD desteği.
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Dark Shade 6 yıl
tasarım falan çok hoş olmuş... orta segment için çok ideal bir telefon...
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cumhurkey 6 yıl
lumia 900 e donanımdan dolayı wp8 verilmeyecekti. bu modelin lumia 900 modelinden ne farkı var şimdi donanımsal olarak ?
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retro. 6 yıl
biride dememiski kim ne derse desin apple
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oktayakgoz 6 yıl cumhurkey
cumhurkey

lumia 900 e donanımdan dolayı wp8 verilmeyecekti. bu modelin lumia 900 modelinden ne farkı var şimdi donanımsal olarak ?

işmecisi
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bellair 6 yıl
inş bu kalınlıkta çıkmaz
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electROck35 6 yıl
Windows Phone söz konusuyken işlemciye, ram'e takılmayın her türlü akar 4 çekirdekli Android'le yarışır hız konusunda çünkü o kadar stabil bir işletim sistemi takılma, donma, yavaşlama gibi dertleri yok.
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wustti 6 yıl
giriş seviyesi için iyi sayılabilecek bi cihaz. hemen en tepedeki cihazlarla karşılaştırmayın. özellikler temel ihtiyaçları karşılar fiyat da düzgün olursa alanlar olacaktır.
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kursadlolw 6 yıl
Siyah süper duruyor hadi gel ya :D
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xxxx1 6 yıl
Adreno 225 grafik birimi,480 x 800 çözünürlük,512 MB RAM,1 GHz,1700 mah batarya ile Android'de giriş seviyesi telefon olarak kabul ediliyor artık...
ne yapmaya çalışmışlar akıl karı değil...
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gordon01 6 yıl
Amiral gemisi bu değildir herhalde.
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nick varmi nick? 6 yıl gordon01
gordon01

Amiral gemisi bu değildir herhalde.

amiral gemisi tabiki bu degil... htc 8x galiba
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