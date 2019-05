HTC'nin yeni amiral gemi modelinin ismi sızdırıldı

HTC'nin 25 Mart tarihinde lanse edeceği yeni amiral gemi modeli için MWC 2014 etkinliğinde büyük vaatlerde bulunması, tüketicilerin beklentisini de artırdı. Ancak halen modelin isminin ne olacağı açıklık kazanmış değil.





Şimdiye kadar HTC One 2, HTC One Plus gibi tahminler yapılmaktaydı. Ancak Evleaks tarafından sızdırılan bilgiye göre The All New HTC One şeklinde bir isimlendirme yapılabilir.





All New One ismi daha önce de internete sızmış ancak bunun bir slogan olabileceği düşünülmüştü. Son sızıntıda ise HTC'nin iPad için bir dönem kullanılan isimlendirme şeklini tercih ettiği belirtiliyor. Yani HTC One ismi değişmeden başına Tamamen Yeni ibaresi getirilecek.





Zaman zaman HTC yetkililerinin ağzından HTC One 2 ibaresi duyulmuştu. Sonrasında ülkemiz müdürü de dahil yeni isimlendirme konusunda sessizlik hakim oldu. Ancak HTC isimden ziyade özellikleri ile yeni cihazın gündeme oturacağını iddia ediyor.





İlk nesildeki dış tasarım ögelerini aynen taşıyacağı tahmin edilen yeni HTC One modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, çift sensörlü kamera, yenilenmiş BoomSound ses sistemi, daha güçlü bir batarya, Android 4.4.2 ve Sense 6 arayüzü şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.

