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HTC'nin yeni amiral gemi modelinin ismi sızdırıldı

5 yıl
11,4b
1
96
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni amiral gemi modelinin ismi sızdırıldı

HTC'nin 25 Mart tarihinde lanse edeceği yeni amiral gemi modeli için MWC 2014 etkinliğinde büyük vaatlerde bulunması, tüketicilerin beklentisini de artırdı. Ancak halen modelin isminin ne olacağı açıklık kazanmış değil.

Şimdiye kadar HTC One 2, HTC One Plus gibi tahminler yapılmaktaydı. Ancak Evleaks tarafından sızdırılan bilgiye göre The All New HTC One şeklinde bir isimlendirme yapılabilir.

All New One ismi daha önce de internete sızmış ancak bunun bir slogan olabileceği düşünülmüştü. Son sızıntıda ise HTC'nin iPad için bir dönem kullanılan isimlendirme şeklini tercih ettiği belirtiliyor. Yani HTC One ismi değişmeden başına Tamamen Yeni ibaresi getirilecek. 

Zaman zaman HTC yetkililerinin ağzından HTC One 2 ibaresi duyulmuştu. Sonrasında ülkemiz müdürü de dahil yeni isimlendirme konusunda sessizlik hakim oldu. Ancak HTC isimden ziyade özellikleri ile yeni cihazın gündeme oturacağını iddia ediyor.

İlk nesildeki dış tasarım ögelerini aynen taşıyacağı tahmin edilen yeni HTC One modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, çift sensörlü kamera, yenilenmiş BoomSound ses sistemi, daha güçlü bir batarya, Android 4.4.2 ve Sense 6 arayüzü şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTCs-all-new-One-title-for-the-upcoming-M8-flagship-leaked-again_id53308 Yorum Yaz
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mlkgnc 5 yıl en beğenilen
Çıksın lan şu telefon ismi htc two olsada alicam :) htc candir
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foreveriphone 5 yıl
Android i herkim tercih edecekse etsin htc ve Sony den şaşmasın
2 Yanıt Yanıtla +32
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mehmedaltair 5 yıl viper17
viper17

foreveriphone

Android i herkim tercih edecekse etsin htc ve Sony den şaşmasın

güncelleme özürlü 2 firma.

Htc one 4.1 ile çıktı ve 4.2 4.3 4.4 güncellemelerini aldı bundan başka bu kadar güncelleme alan tek telefon göster


En fazla güncelleme alan diğer iki telefon
S2 2.3 ile çıktı 4.0 ve 4.1 aldı
Galaxy Nexus 4.0 ile çıktı 4.1 4.2 4.3 aldı

Htc One 4.5 kesin alıyor büyük ihtimal 5.0'da alacak
viper17foreveriphoneAndroid i herkim tercih edecekse etsin htc ve Sony den şaşmasıngün...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 5 yıl
ultrapixel teknolojisini kullanmaya devam ederse düşüşün daha hızlı olacağını tahmin ediyorum
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Quattro 5 yıl
Sadece ismi mi? :) youtube.com/...
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kymelria 5 yıl
o ne biçim isim arkadaş, oldu olacak
öz hakiki htc one
koyun
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18XET01 5 yıl
youtube.com/...

Bombayı koydum gidiyorum.

Hadi hayırlı olsun alet bu

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Elsa 5 yıl
Yabancılar için bilemem ancak Türkler " Van iki " dediği için problem yok
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semihuys 5 yıl
Tek rakibi sony aralarında yapılacak kıyaslama sadece kasa görünüşü. HTC ve Sony android platformunun lider 2 cihazını yaptı z2 ve one ! LG den gelebilecek hamle beklenebilir sadece.
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vusaltair47 5 yıl
Her yıl Samsung ve Apple-ın gümbürtüsüne gidiyordu HTC-nin telefonları. One X-in Galaxy S3ten kötü olduğna kimse Beni inadıramaz yada One-ın Galaxy S4 ten. Bu yıl da Sony çıktı her kes kullanmadığı Z2yi bırak resmi olarak duyurulmayan Z3 ü övmeye başladı. Sen daha telefonun ismini sakla.Işte böyle yaparsan Senin tasarım harikasí telefonların bir birinin kopyası olup ustaca pazarlanan telefonların gölgesinde kalır.
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DH Misafiri 5 yıl
Beni Yeni HTC One modeline çeken şey o aliminyum gövdesi,Boomsound ile çıkardığı o ses.. ANLAYAMAZSINIZ....
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DH Misafiri 5 yıl
Htc one 4.1 ile çıktı ve 4.2 4.3 4.4 güncellemelerini aldı bundan başka bu kadar güncelleme alan tek telefon göster
En fazla güncelleme alan diğer iki telefon
S2 2.3 ile çıktı 4.0 ve 4.1 aldı
Galaxy Nexus 4.0 ile çıktı 4.1 4.2 4.3 aldı
Htc One 4.5 kesin alıyor büyük ihtimal 5.0'da alacak
''Xperia S 2.3 ile çıktı,4.04 aldı şu an 4.1 de ;)''
Xperia Z 4.1 ile çıktı 4.2 aldı 4.3de şuan mart sonuda 4.4 geliyor ;) ''
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mehmedaltair 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Htc one 4.1 ile çıktı ve 4.2 4.3 4.4 güncellemelerini aldı bundan başka bu kadar güncelleme alan tek telefon göster
En fazla güncelleme alan diğer iki telefon
S2 2.3 ile çıktı 4.0 ve 4.1 aldı
Galaxy Nexus 4.0 ile çıktı 4.1 4.2 4.3 aldı
Htc One 4.5 kesin alıyor büyük ihtimal 5.0'da alacak
''Xperia S 2.3 ile çıktı,4.04 aldı şu an 4.1 de ;)''
Xperia Z 4.1 ile çıktı 4.2 aldı 4.3de şuan mart sonuda 4.4 geliyor ;) ''

Ee sayın misafir htc one en çok alan işte koydukların one kadar güncelleme almamış
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LilTunechi 5 yıl
1-2-3-4 diye çıkarın şunları.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ulen telefon çıkmaan o oldu
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