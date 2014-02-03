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HTC'nin yeni amiral gemisi yine bir mini versiyon ile gelebilir

5 yıl
8,2b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni amiral gemisi yine bir mini versiyon ile gelebilir

HTC'nin bu yıl ki amiral gemi modeli ile ilgili iddialar yoğunlaşmaya başlarken, firmanın yine bir mini modeli üzerinde çalıştığı iddiası da gündemi meşgul ediyor. Son olarak Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre HTC, M8 amiral gemi modelinin yanında M8 Mini modelini de lanse edecek. 

HTC One amiral gemi modelinden sonra modaya uyarak One mini modelini lanse eden HTC, beklentilerin altında kalan donanım ve yüksek fiyat nedeniyle başarılı satışlar yapamamıştı. Firmanın bu yıl nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.

HTC'nin geçen yıl görkemli bir etkinlikle amiral gemi modelini tanıtması bu yıl da benzer bir lansmanın yapılacağı beklentisini artırıyor. Bazı kaynaklar ise ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde M8 amiral gemi modelinin lanse edileceğini belirtiyor. HTC M8 Mini modelinin ise M8 modelinin ardından bir süre bekleyerek piyasaya çıkacağı dile getiriliyor. 

HTC M8 ve M8 mini donanımları ile ilgili herhangi bir detay yok. Ancak HTC M8 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, daha hızlı Snapdragon 800 MSM8974AB yongaseti ve arka tarafta çift kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor. M8 mini modelinde ise yine orta seviyeye yakın bir donanım kullnılacağı sanılıyor. Ayrıca sızan yeni görsellerde M8 serisinin ekran üstü 3'lü menü butonuna geri dönüş yapacağı ifade ediliyor. 

http://androidspin.com/2014/02/02/leak-evleaks-leaks-existence-htc-m8-mini/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Sony düşük donanımlı mini anlayışını yıktı bundan sonra güzel mini versiyonlar göreceğiz diye düşünüyorum.Teşekkürler Sony.
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01001101 5 yıl
one mini gibi olacaksa yeni bir ölü doğum olur. htc one mini denilen saçmalık aslında mini falan değil, hatta mini'yi de bırak, ne amaca hizmet ettiği belli olmayan bi soru işareti idi. bu aleti niye çıkardıklarını hiç anlayabilmiş değilim.

- mini desen mini değil, kasa one ile neredeyse aynı büyüklükte (5mm küçük mini mi olur???)
- tamam mini olmasın ama özellikleri iyi desen, özellikleri iyi değil (utanmadan 1gb ram koymuşlar)
- tamam özellikleri de iyi olmasın ama hiç olmazsa htc one şıklığında bi alet desen, kasanın etrafına çektikleri bembeyaz plastik kaplama ile htc one şıklığını da baltalamışlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

- tamam şık da olmasın ama hiç olmazsa ucuz bir htc one modeli desen, ucuz değil direk 1450 gibi fiyatlardan pazara girdi ve hala 1200-1300 bandında fiyatlara sahip.

ulan geri zekalı HTC ne amaca hizmet çıkardın bu telefonu?????
one mini gibi olacaksa yeni bir ölü doğum olur. htc one mini denilen saçmalık aslında mini falan değil, hatta mini'yi de bırak, ne amaca hizmet ettiği belli ol...
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doctor5945 5 yıl
Htc one modelinin minisini samsung s4 ile aynı paraya satıyor allah akıl fikir versin bu tayvanlılara diyeceğim ama vermez bu asyalıların kitabıda yok.
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frislusw 5 yıl doctor5945
doctor5945
Htc one modelinin minisini samsung s4 ile aynı paraya satıyor allah akıl fikir versin bu tayvanlılara diyeceğim ama vermez bu asyalıların kitabıda yok.

Kasa kalitesi yuzunden o paraya satiliyor ama genel anlamda kasa katilesinin fiyatlarivarttirdigi ve bununda satislari dusurdugu ortada
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xxSpecter 5 yıl
Android alacaksan 3 Firma: Xiaomi, Sony ve HTC.
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Gürbüz G 5 yıl
Android camiasında iki marka var, Htc ve Sony kesinlikle.
İkisi de farklılaşma anlamında çok iyi işler yaptılar ve yapıyorlar.
Yeni nesil One modeli de keza birçok yeniliklerle gelecektir.
Stabilite anlamında yine android telefonlar içinde en iyi model yeni One modeli olacak muhtemelen. Ses ve ekran özellikleri de sınıfının en iyisi olacak. İşlemci yeni nesil S800AC vs. olup kamerada da yeni kumar oynamazlarsa HTC'nin özlediği günler çok uzak değil.
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frislusw 5 yıl
Ekran boyutlarini dusurdukleri zaman yuksek performans veren islemcilerin ayni performansi bu kucuk ekranlarda verebilecegini dusunmuyorum sony compact ozellikleri ile fok iyk bkr telefon ancak oyunlarda ve internette bellirli bir zaman sonra asiri performans kaybi yaayacagini dusunuyorum samsung note 3 neo da kullanilan islemci modellerinin bu mini modellerinde daha performansli olacagi kanaatindeyim
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Schnitter 5 yıl
Htc tuslari ekranin icine koyarsa kullanici kaybeder.
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frislusw 5 yıl Schnitter
Leonidas1903
Htc tuslari ekranin icine koyarsa kullanici kaybeder.

Ya aslinda bu sanal tuslari ekranin icine sokacagina telefonun ustune tus koy varsin telefon biraz buyusun ekran tamamiyle bizim olsun
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simbilli 5 yıl
Allahın emri o. İyi bir telefon piyasaya çıkaracaksan minisi olmak zorunda.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htcden yine umudum yok
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HTC Specialist 5 yıl
MWC'den ayrı bir etkinlik olacak :)
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Mugetsuga 5 yıl
One mini gibi dev mini yapmasın normal bir mini bekliyoruz tabi özellikleri düşürmeden.
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Balawitz 5 yıl
Sanal tuslar iyi guzel de mini adi altinda alt sinif telefon cikarirlarda aglamasinlar sonra neden zarar ediyoruz diye. Bu konuda Sony'ye buyuk tesekkur borcluyuz.
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orhanyıldız 5 yıl
Sanal buton tasarımı bozuyor bence kapasitifle devam edilmeli.
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