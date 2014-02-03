HTC'nin yeni amiral gemisi yine bir mini versiyon ile gelebilir





HTC'nin bu yıl ki amiral gemi modeli ile ilgili iddialar yoğunlaşmaya başlarken, firmanın yine bir mini modeli üzerinde çalıştığı iddiası da gündemi meşgul ediyor. Son olarak Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre HTC, M8 amiral gemi modelinin yanında M8 Mini modelini de lanse edecek.





HTC One amiral gemi modelinden sonra modaya uyarak One mini modelini lanse eden HTC, beklentilerin altında kalan donanım ve yüksek fiyat nedeniyle başarılı satışlar yapamamıştı. Firmanın bu yıl nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.





HTC'nin geçen yıl görkemli bir etkinlikle amiral gemi modelini tanıtması bu yıl da benzer bir lansmanın yapılacağı beklentisini artırıyor. Bazı kaynaklar ise ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde M8 amiral gemi modelinin lanse edileceğini belirtiyor. HTC M8 Mini modelinin ise M8 modelinin ardından bir süre bekleyerek piyasaya çıkacağı dile getiriliyor.





HTC M8 ve M8 mini donanımları ile ilgili herhangi bir detay yok. Ancak HTC M8 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, daha hızlı Snapdragon 800 MSM8974AB yongaseti ve arka tarafta çift kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor. M8 mini modelinde ise yine orta seviyeye yakın bir donanım kullnılacağı sanılıyor. Ayrıca sızan yeni görsellerde M8 serisinin ekran üstü 3'lü menü butonuna geri dönüş yapacağı ifade ediliyor.

http://androidspin.com/2014/02/02/leak-evleaks-leaks-existence-htc-m8-mini/