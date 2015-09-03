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HTC'nin yeni cihaz lansmanı 6 Eylül'de olacak

3 yıl
2,7b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni cihaz lansmanı 6 Eylül'de olacak

Bir süredir HTC'nin kurtarıcı olarak tanımladığı yeni bir akıllı telefonu ile ilgili iddialar sık sık gündeme geliyor. HTC One A9 olarak adlandırılacağı tahmin edilen akıllı telefonun ne zaman lanse edileceği de ortaya çıktı.

HTC'nin devam eden IFA 2015 fuarında Berlin'de yeni cihazını görücüye çıkaracağı tahmin ediliyordu. Ancak HTC Çin tarafından sosyal medyada paylaşılan mesaja göre firma 6 Eylül itibariyle yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman muhtemelen Çin'de yapılacak. 

Tanıtımda HTC One A9 mu tanıtılacak net olarak bilinmiyor. Ancak HTC'nin cihazı için “süper yakışıklı” benzeri bir ifade kullanması buna bir işaret olarak görülüyor. Ayrıca yeni cihazda MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini kullanacak olması da Çin pazarını daha mantıklı hale getiriyor. 

20nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan Helio X20, yoğun iş yüklerinde 2 adet Cortex-A72, orta seviye iş yüklerinde 4 adet Cortex-A53 ve en düşük iş yüklerinde yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini devreye sokarak en iyi performansı en iyi enerji tasarrufu ile sunmayı amaçlıyor. 

Yongaseti beraberinde 4 çekirdekli ve 850MHz saat hızında çalışan Mali-T880 grafik birimi getiriyor. Ancak yongasetinin eksik tarafı LPDDR3 belleklere kadar ve 2K ekranlara kadar destek sunabilmesi. 

HTC One/Aero A9 modelinde Full HD ekran, 3GB RAM değerlerinin yanında arka kameranın RAW desteği sunacağı da iddia ediliyor. Görseldeki silüet daha önce internete sızdırılan görüntülerdeki Aero A9 cihazının arka profiline oldukça benziyor. 

Bazı kaynaklar HTC One/Aero A9 modelinin Snapdragon 615 yongaseti ile geleceğini de iddia ediyor. Modelin 500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olması beklenirken, Çin pazarından sonra ABD'de AT&T operatörü tarafından satışa sunulacağı ifade ediliyor.  
HTC'nin yeni cihaz lansmanı 6 Eylül'de olacak
 

http://www.gsmarena.com/htc_teases_its_aero_flagship_to_be_unveiled_on_sept_6-news-13785.php Yorum Yaz
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muzaffers 3 yıl
Htc telefon işine eskiden yön verirdi, şimdi taklit mi ediyor.
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BekirTemel 3 yıl
Zor dostum zor.
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kadirirdem 3 yıl
bekliyoruz adam gibi bişey olsa bari......
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İssiz Adam 3 yıl
Arkadas turkiyede iki marka var ki tamamen distributor yuzunden satmiyor:mazda ve htc..
Adam gibi fiyat politikasi uygulasalar nasil satarlar ama...
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fuujitsu 3 yıl
Guzel olur inşaallah.
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THUGGER 3 yıl
Bakalim nasil olacak.
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join 3 yıl
2K ekrana kadar destek sunmanın nesi eksiklik, el kadar telefonda ne gerek var zaten 4K ya. 2K bile fazla iken ne diye zorluyorlar bir de eksiklik olarak göstermeyin bari.
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personalcomputer 3 yıl join
Haklısınız, küçücük ekranda ne kadar ayrıntı görebilir ki insan?
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lapatid 3 yıl
daha modern bir tasarim ile gelmeliler bence one m ve one x serisinden tamamen farkli olmali,onun disinda cok kasmalarina gerek yok,islemciyi mediatek den,kamerayi sony den(g4 deki sensoru alsalar yeter de artar bile),ekrani sharp dan alirsin(full hd olmali bence fazlasi abarti),8.5 mm nin altina en az 3200 mah batarya koysa,fiyatini da ulkemiz hesabina gore 2500 liranin altina gelecek sekilde tutsa kendi sinifinda f/p amiral gemisi olur bence
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WB 3 yıl
Bu tasarimla cikacaksa CEO'yu gene kovsunlar bence
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doctor_bey 3 yıl
O tip ne la, çakma Çin telefonlarına benziyor, hatta onlardan daha tipsiz
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