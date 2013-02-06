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HTC'nin yeni modeli Alive ismini alabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni modeli Alive ismini alabilir

HTC'nin 19 Şubat'ta tanıtması beklenen M7 modeli için Almanya sayfasında yayınladığı bir afiş modele ait yeni soru işaretleri oluşturdu.

4.7 inçlik Full HD ekran ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi yanında üç adet 4.3MP çözünürlükte sensör katmanından örnekleme yaparak en iyi görüntü kalitesi vermeyi amaçlayan Ultrapixel teknolojisi sunacağı da belirtilen model için yayınlanan afişte, Alive Soon şeklinde bir slogana yer veriliyor.

Görselde ise HTC logolu bir devre kartı üzerinde parlak kırmızı renkli bir kalp bulunuyor ve kalbin damarları devre kartını besliyor. 

Şifreli bu görselin neye işaret ettiği bilinmiyor ancak kullanıcıların yaşamından güç alan bir HTC cihazı anlamına geliyor olabilir. Diğer bir görüş ise M7 olarak bilinen modelin HTC Alive şeklinde lanse edilebileceği yönünde. Alive kelimesinin farklı renkte olması da buna işaret ediyor olabilir. Tahminler bu kompozisyonun ileride varsayılan duvar kağıtları arasında yer alacanı belirtiyor.

HTC'nin hem kamera hem de ses teknolojisi ile yeni modelinde önemli yenilikler sunacağı biliniyor. Afiş buna referansta bulunuyor da olabilir. İki hafta sonraki lansmanda yeni modelle ilgili detaylar kesinleşmiş olacak.

http://androidheadlines.com/2013/02/htc-hints-that-something-is-coming-alive-soon.html Yorum Yaz
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Lepanto 6 yıl en beğenilen
Görsel güzelmiş açıkçası. Kamera ve ses konusundaki yeniliklerini merak ediyorum HTC'nin, bu konular atlanıyor genelde. Özellikle ses konusunda doğru dürüst kalite sunan bir telefon çıkmadı. Belki HTC yapar, ufak bir ihtimal de olsa. Bu arada şu S4 Pro işlemciyi de bıraksın artık firmalar amiral gemilerinde, bu yıl 4 çekirdekli Cortex-A15 işlemcilerin yılı olmalı, daha da geciktirmesinler artık şu mimariyi.

Bu sene akıllı telefon dünyasında işler değişiyor, son dönemlerdeki gibi Apple-Samsung-HTC üçlüsünün elinde değil artık segment. Bu sene Sony ve LG'nin de iddialı katılım göstermeleri segment açısından güzel oldu. Nokia da uyandı artık. Oppo, Lenovo, Huawei gibi firmalar da iddialı ürünlerle geliyorlar, kısacası 2013 teknoloji açısından çok temiz bir yıl olacak, heyecanlanıyorum
Görsel güzelmiş açıkçası. Kamera ve ses konusundaki yeniliklerini merak ediyorum HTC'nin, bu konular atlanıyor genelde. Özellikle ses konusunda doğru dürüst ka...
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mobi 6 yıl
Bu telefon ile önceki haberdede bileşen sıkıntısı olabilir diyodu, önce HTC onu düzeltsin
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..scream.. 6 yıl
htc ile ilgili tek korkum senelerdir yaptıkları hatalı satış stratejisi(sürekli amiral gemisi çıkarmaları).. ama htc nin satış stratejisinde bu sefer hataya düşeceğini sanmıyorum. çünkü diğer markalarda işin içine iyice girmiş durumda.. bekleyip görcez bakalım. sabırsızlıkla 19 şubatı bekliyorum...
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kemaloztin 6 yıl
Güzel telefon
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erci501 6 yıl
relais
erci501 HTC şu pazarlama işini öğrenemedi. Hem 6 ayda bir amiral gemisi çıkar hemde her yıl yeni isimlendirme yap. Yap onex 2 diye. Insanlarin aklında biraz yer edin. Bu kafayı değiştir HTC.
HTC nin CEO sunun sizden CEOluk dersleri alması gerekiyor bence. Mesleğin nedir bilmiyorum ama harcandığın yönünde ciddi bir kanaatim oluştu

harcanmıyorum satış müdürüyüm
1 Yanıt Yanıtla
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relais 6 yıl erci501
erci501

relais

erci501 HTC şu pazarlama işini öğrenemedi. Hem 6 ayda bir amiral gemisi çıkar hemde her yıl yeni isimlendirme yap. Yap onex 2 diye. Insanlarin aklında biraz yer edin. Bu kafayı değiştir HTC.
HTC nin CEO sunun sizden CEOluk dersleri alması gerekiyor bence. Mesleğin nedir bilmiyorum ama harcandığın yönünde ciddi bir kanaatim oluştu


harcanmıyorum satış müdürüyüm

Sanırım küresel ölçekte bir firmada çalışıyorsun. Bulunduğun firmanda da üstteki gibi orjinal, kimsenin aklına gelmeyen muhteşem çözümlerini sunarsan kısa zamanda CEO olursun gibime geliyor. Yolun açık olsun
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FERFEROS 6 yıl
Bu sene güzel çekişme olacak.
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ColorTR 6 yıl
Bir tane dengesiz var, küçükken ailesinden şiddet görmüş pisikolojik bir manyak; zevk için herkese eksi verip duruyor :)
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Lepanto 6 yıl
Görsel güzelmiş açıkçası. Kamera ve ses konusundaki yeniliklerini merak ediyorum HTC'nin, bu konular atlanıyor genelde. Özellikle ses konusunda doğru dürüst kalite sunan bir telefon çıkmadı. Belki HTC yapar, ufak bir ihtimal de olsa. Bu arada şu S4 Pro işlemciyi de bıraksın artık firmalar amiral gemilerinde, bu yıl 4 çekirdekli Cortex-A15 işlemcilerin yılı olmalı, daha da geciktirmesinler artık şu mimariyi.

Bu sene akıllı telefon dünyasında işler değişiyor, son dönemlerdeki gibi Apple-Samsung-HTC üçlüsünün elinde değil artık segment. Bu sene Sony ve LG'nin de iddialı katılım göstermeleri segment açısından güzel oldu. Nokia da uyandı artık. Oppo, Lenovo, Huawei gibi firmalar da iddialı ürünlerle geliyorlar, kısacası 2013 teknoloji açısından çok temiz bir yıl olacak, heyecanlanıyorum
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Rajeesh 6 yıl
kamerayı geçtim de ses olayını merak ediyorum. standart ses sunmaktan ilerisine geçmediler bir türlü çok geri planda kalıyor ses
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ColorTR 6 yıl
Bir an önce çıksın, türkiye'ye de gelsin de adı ne olursa olsun.
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jakops. 6 yıl
Kulağa hoş geliyor.
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cagataykoroglu 6 yıl
olabilir? alabilir? alamaz? alamalı mı? olmalı mı? olsa sizce nasıl olurdu?
Haberler ve başlıklar Facebook un "Bugün nasılsın?", "Kız arkadaşınla aran nasıl?" "Hacı rengin solmuş. Üşüttün mü?" gibi anlamsız sorularına benzedi.
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El Sonidito 6 yıl
Bu haber olayı iyice kötüye sardı.Bir haberde s600 yada s800 ile çıkıcak diyordunuz şimdide yine s4 proya döndünüz acaba hangisi gerçek ?

Saygılar,
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itachi237 6 yıl
bu cihazın butterfly modeli ile farkı nedir ? tasarım ve pil mi ?
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