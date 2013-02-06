HTC'nin yeni modeli Alive ismini alabilir





HTC'nin 19 Şubat'ta tanıtması beklenen M7 modeli için Almanya sayfasında yayınladığı bir afiş modele ait yeni soru işaretleri oluşturdu.





4.7 inçlik Full HD ekran ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi yanında üç adet 4.3MP çözünürlükte sensör katmanından örnekleme yaparak en iyi görüntü kalitesi vermeyi amaçlayan Ultrapixel teknolojisi sunacağı da belirtilen model için yayınlanan afişte, Alive Soon şeklinde bir slogana yer veriliyor.





Görselde ise HTC logolu bir devre kartı üzerinde parlak kırmızı renkli bir kalp bulunuyor ve kalbin damarları devre kartını besliyor.





Şifreli bu görselin neye işaret ettiği bilinmiyor ancak kullanıcıların yaşamından güç alan bir HTC cihazı anlamına geliyor olabilir. Diğer bir görüş ise M7 olarak bilinen modelin HTC Alive şeklinde lanse edilebileceği yönünde. Alive kelimesinin farklı renkte olması da buna işaret ediyor olabilir. Tahminler bu kompozisyonun ileride varsayılan duvar kağıtları arasında yer alacanı belirtiyor.





HTC'nin hem kamera hem de ses teknolojisi ile yeni modelinde önemli yenilikler sunacağı biliniyor. Afiş buna referansta bulunuyor da olabilir. İki hafta sonraki lansmanda yeni modelle ilgili detaylar kesinleşmiş olacak.

http://androidheadlines.com/2013/02/htc-hints-that-something-is-coming-alive-soon.html