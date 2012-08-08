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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin yeni telefon-tablet hibridine ait GLBenchmark sonuçları ortaya çıktı

6 yıl
2,9b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Digitimes'ın Eylül-Ekim aylarında Full HD çözünürlüklü 5 inçlik bir HTC akıllı telefonunun çıkış yapacağına dair iddiasının ardından, modelin GLBenchmark sonuçları da ortaya çıktı.

HTC'nin One XXL adında Full HD ekranlı amiral gemisi yeni bir model üzerinde çalıştığına dair daha önce de bazı iddialar ortaya çıkmıştı. GLBenchmark sitesinde yerini alan modelin HTC 6435LVW kod adını taşıdığı görülüyor. 

5 inç olacağı belirtilen modelin ekran çözünürlüğü ise menü tuşları nedeniyle 1794 x 1080 olarak listeleniyor. İşlemci ise 4 çekirdekli değil, Qualcomm'un Krait mimarisini temel alan çift çekirdekli Snapdragon S4 Pro MSM8960 modeli. Grafik birimi olarak bu işlemciye Adreno 320 versiyonunun eşlik ettiği görülüyor. İşletim sistemi ise Android 4.0.4.

Sitede modelin Verizon operatörüne ait olacağı işaret edilmiş. Bu nedenle modelin LTE desteği ile ilk olarak ABD'de satışa çıkacağı ihtimali güçleniyor. Sonrasında ise global pazarlarda yerini alacaktır.

HTC'nin yeni modeli ile ilgili şimdilik detaylar bunlardan ibaret. Ancak kısa süre sonra daha detaylı açıklamalar yapılacaktır.

http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro21&D=HTC+6435LVW&testgroup=system Yorum Yaz
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OvernightSensation 6 yıl en beğenilen
o değilde şimdi gider değiştirilemez gömülü 2000 mah batarya koyar bütün her şeyi mahveder diye korkuyorum.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl beatles33
beatles33

Experianc

LKLC

Ben sadece ONE X değil HTC nin bütün android telefonlarını kastediyorum. Extra dahili yazılım arayüz hariç sıfır. Bu çıkacak üründe tablet-telefon karışımı melez ürün.HTC ninde yazılıma ağırlık vermesi gerek fark yaratması için
(Telefon kullanımını dahada kolaylaştırmak için)

Sense arayüzünün karşısında Touchwiz gibi saçmalıktan ibaret bir arayüzü tartışmak mantıksız, forumu takip etmiyorsunuz sanırım "HTC nin yazılıma ağırlık vermesi gerekiyor" demişsiniz,Jelly yazılımı çok yakında One X vb. ürünlerine update yapacak iken bu yorumu yazmanız son derece saçma olmuş siz öncelikle Samsung Galaxy S 'e neden 4.0 desteği vermediğini öğrenin
, yorumunuzun tam tersine değiştirilmesi lazım "Samsung neden yazılıma ağırlık vermiyor" şeklinde olacak.

Ben touchwiz i seviyorum.(göreceli)
Sizin dediğiniz olay güncelleme desteği extra yazılım değil.(Gerçi Samsung 2 sindede önde.Güncelleme desteğinde en önde olan Sony.Eski kernel üzerine 4.0.3/4.0.4 verse bile 2011 de çıkan cihazlarına İCS veriyor.Fakat stabilite sorunu var)Forumu iyi takip ederim.HTC ve samsung telefonlarınıda takip ediyorum.(Kulllanıyorum)

HTC ONE X daha 4.0.4 ve 3.0.x kernel almadan jealybean a nasıl yakında kavuşucak ? Bu işlerden anlamayanlar ahkam kesmiyor mu deli oluyorum.Kendim bu işlerle uğrasıyorum.(custom rom)Daha bu dediklerim gelicek sonra jelly bean gelir.(4.0.4 Ve 3.0.X kernelini nisan ayında çıktığından beri veremiyor.Kaç ay olmuş hesaplayın.) HTC ONE X ATT daha yeni 4.0.4 geldi.Global versiyonuna daha yok.

Galaxy S(2010 çıkışlı) e İCS gelmedi.Onun yerine İCS özelliklerini kapsayan Value patch yayınladı.(İCS veremediği telefonlarına bu değer patch ını vericek.)Peki Desire HD(2010 çıkışlı) hiç gelmedi ondan bir habersin anlaşılan.Bu telefona gingerbread sürümü geliştiricilerden araklanarak zar zor hazırlandı.Kullandığım telefoları bana öğretiyor


Benim dediğim yazılımlar ;





Galaxy S3 Özel yazılımlar : Akıllı bekleme , S Beam , Direkt arama , Akıllı uyarı, Pop up play , S Voice , AllShare Play-Cast
beatles33ExperiancLKLCBen sadece ONE X değil HTC nin bütün android telef...
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MASTERMIND 6 yıl
Şunu adam gibi full hd yapamamışlar mı milleti kanser ediyorlar?
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muratkaya 6 yıl
Htc xxl'ymiş, galaxy note'muş asus transformer'mıl bunların hepsi hikaye. Sony varken bunlara kafa yormaya değmez.
Not: bu tarz şeyleri yazanların psikolojşsini anlamak için denemek istedim. Kendimi hiç bu kadar aptal hissetmemiştim :) yazarken bile içim ürperdi.
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Umutcan 6 yıl muratkaya
muratkaya

Htc xxl'ymiş, galaxy note'muş asus transformer'mıl bunların hepsi hikaye. Sony varken bunlara kafa yormaya değmez.





Not: bu tarz şeyleri yazanların psikolojşsini anlamak için denemek istedim. Kendimi hiç bu kadar aptal hissetmemiştim :) yazarken bile içim ürperdi.

Sony herşeyimiz
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LKLC 6 yıl
beatles33
Experianc
LKLC
Ben sadece ONE X değil HTC nin bütün android telefonlarını kastediyorum. Extra dahili yazılım arayüz hariç sıfır. Bu çıkacak üründe tablet-telefon karışımı melez ürün.HTC ninde yazılıma ağırlık vermesi gerek fark yaratması için
(Telefon kullanımını dahada kolaylaştırmak için)
Sense arayüzünün karşısında Touchwiz gibi saçmalıktan ibaret bir arayüzü tartışmak mantıksız, forumu takip etmiyorsunuz sanırım HTC nin yazılıma ağırlık vermesi gerekiyor demişsiniz,Jelly yazılımı çok yakında One X vb. ürünlerine update yapacak iken bu yorumu yazmanız son derece saçma olmuş siz öncelikle Samsung Galaxy S e neden 4.0 desteği vermediğini öğrenin
, yorumunuzun tam tersine değiştirilmesi lazım Samsung neden yazılıma ağırlık vermiyor şeklinde olacak.

galaxy s ile aynı donanıma sahip desire hd ye neden verilmediyse ondan dolayı verilmedi. bu konuda samsung u savunmuyorum ama htc samsungdan iyi değil kesinlikle. ayrıca one x gibi galaxy s3 de çok yakında jellbean e yükseltilecek.
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Umutcan 6 yıl
Umarım htc bu cihaza çıkarılabilir batarya ve stylus koyar. Galaxy note 2 eğer kötü gpu ve 1680x1050 yerine 720p ekranla gelir ise ciddi olarak bu modeli düşünürüm.
İnternet ağırlıklı bir cihaz için daha yüksek çözünürlük her zaman iyidir. Bu cihaz ppi değeriyle ekran konusunda piyasada yeni bir devir açacak anlaşılan. Retina ismini akıllardan silecek.
Htc'nin de phablet segmentine girmesi iyi oldu, sonuç olarak biz kullanıcılar karlı çıkacağız.
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Amedra 6 yıl
ben şimdiden one x'imi satışa cikarayim o zaman.
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karakaya_o 6 yıl
IamGambLer
Note II ye rakip olabilir . Ancak benim tercihim note II den yana olacaktır

ne yönden?
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Provisional 6 yıl
DH Misafiri
sony tablet s hepsine bin basar, sony bu segmentte yer alsa daha iyisini yapar
Dedim Size Almayın BöyleleriniBöylelerini Forumda Sallandıracan Aslında

Her fanı sallandırırsan forumun üye sayısı %50 azalır.
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xconnect 6 yıl
Ben şu an note kullanıyorum. HTC yi çok bekledim ama bu segmentte bir ürün cıkarmadı. Sense için bile alınabilir. Note nin Çok kötü bir rehber sosyal medya uyumu var rehberdeki isimleri bir araya toplamak işkence. Ama şu bir gerçek HTC bir telefonu 6 ayda öldürüyor ve piyasasını bitiriyor.
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NowOrN3wer 6 yıl xconnect
xconnect
Ben şu an note kullanıyorum. HTC yi çok bekledim ama bu segmentte bir ürün cıkarmadı. Sense için bile alınabilir. Note nin Çok kötü bir rehber sosyal medya uyumu var rehberdeki isimleri bir araya toplamak işkence. Ama şu bir gerçek HTC bir telefonu 6 ayda öldürüyor ve piyasasını bitiriyor.

Samsung s , note ,w r ace ,mini ,gio beam,y serile ri var ki eminim birkac serisi daha var htc one x ,s v desire c ve cikarsa galaxy note benzeri telefon cikaracak nasil telefonu oldursun ?
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DH Misafiri 6 yıl
sony tablet s hepsine bin basar, sony bu segmentte yer alsa daha iyisini yapar

Dedim Size Almayın Böylelerini
Böylelerini Forumda Sallandıracan Aslında
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LKLC 6 yıl
Experianc



LKLC
IamGambLerNote II ye rakip olabilir . Ancak benim tercihim note II den yana olacaktır
hele bi dur çıksın cihazlar da neymiş ne değilmiş öğrenelim, ondan sonra seçim yaparsın.
Note gibi uygulamaları olması lazım. Note ve yeni çıkacan note tabletin tanıtım videosunu izlemeni öneririm. Birde S-pen teknolojisi var.


htc nin flyer tableti vardı ve gelişmiş bir kaç uygulama ile geliyordu. böyle bir phablet çıkaracaksalar eğer, boş bir şekilde müşteriye sunmayacaklar herhalde. hem htc yazılım konusunda samsungdan bir adım önde, ilginç yazılımlarla gelirler muhtemelen.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl LKLC
LKLC

Experianc



LKLC
IamGambLerNote II ye rakip olabilir . Ancak benim tercihim note II den yana olacaktır
hele bi dur çıksın cihazlar da neymiş ne değilmiş öğrenelim, ondan sonra seçim yaparsın.
Note gibi uygulamaları olması lazım. Note ve yeni çıkacan note tabletin tanıtım videosunu izlemeni öneririm. Birde S-pen teknolojisi var.


iki cihazla da ilgilenmiyorum ama htc nin flyer tableti vardı ve gelişmiş bir kaç uygulama ile geliyordu. böyle bir phablet çıkaracaksa eğer boş bir şekilde müşteriye sunmayacaklar herhalde. hem htc yazılım konusunda samsungdan bir adım önde.

Önde olan yazılımı neymiş merak ettim. Galaxy S3 ve notenin yazılımlarına bak sonra ONE X in yazılımlarına bak. ONE X de sense hariç hiç bir extra yazılım yok.2 telefonuda kullanıyorum.
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OvernightSensation 6 yıl en beğenilen
o değilde şimdi gider değiştirilemez gömülü 2000 mah batarya koyar bütün her şeyi mahveder diye korkuyorum.
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