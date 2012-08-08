HTC'nin yeni telefon-tablet hibridine ait GLBenchmark sonuçları ortaya çıktı

Haber Editörü
Digitimes'ın Eylül-Ekim aylarında Full HD çözünürlüklü 5 inçlik bir HTC akıllı telefonunun çıkış yapacağına dair iddiasının ardından, modelin GLBenchmark sonuçları da ortaya çıktı.
HTC'nin One XXL adında Full HD ekranlı amiral gemisi yeni bir model üzerinde çalıştığına dair daha önce de bazı iddialar ortaya çıkmıştı. GLBenchmark sitesinde yerini alan modelin HTC 6435LVW kod adını taşıdığı görülüyor.
5 inç olacağı belirtilen modelin ekran çözünürlüğü ise menü tuşları nedeniyle 1794 x 1080 olarak listeleniyor. İşlemci ise 4 çekirdekli değil, Qualcomm'un Krait mimarisini temel alan çift çekirdekli Snapdragon S4 Pro MSM8960 modeli. Grafik birimi olarak bu işlemciye Adreno 320 versiyonunun eşlik ettiği görülüyor. İşletim sistemi ise Android 4.0.4.
Sitede modelin Verizon operatörüne ait olacağı işaret edilmiş. Bu nedenle modelin LTE desteği ile ilk olarak ABD'de satışa çıkacağı ihtimali güçleniyor. Sonrasında ise global pazarlarda yerini alacaktır.
HTC'nin yeni modeli ile ilgili şimdilik detaylar bunlardan ibaret. Ancak kısa süre sonra daha detaylı açıklamalar yapılacaktır.
http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro21&D=HTC+6435LVW&testgroup=system Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben touchwiz i seviyorum.(göreceli)
Sizin dediğiniz olay güncelleme desteği extra yazılım değil.(Gerçi Samsung 2 sindede önde.Güncelleme desteğinde en önde olan Sony.Eski kernel üzerine 4.0.3/4.0.4 verse bile 2011 de çıkan cihazlarına İCS veriyor.Fakat stabilite sorunu var)Forumu iyi takip ederim.HTC ve samsung telefonlarınıda takip ediyorum.(Kulllanıyorum)
HTC ONE X daha 4.0.4 ve 3.0.x kernel almadan jealybean a nasıl yakında kavuşucak ? Bu işlerden anlamayanlar ahkam kesmiyor mu deli oluyorum.Kendim bu işlerle uğrasıyorum.(custom rom)Daha bu dediklerim gelicek sonra jelly bean gelir.(4.0.4 Ve 3.0.X kernelini nisan ayında çıktığından beri veremiyor.Kaç ay olmuş hesaplayın.) HTC ONE X ATT daha yeni 4.0.4 geldi.Global versiyonuna daha yok.
Galaxy S(2010 çıkışlı) e İCS gelmedi.Onun yerine İCS özelliklerini kapsayan Value patch yayınladı.(İCS veremediği telefonlarına bu değer patch ını vericek.)Peki Desire HD(2010 çıkışlı) hiç gelmedi ondan bir habersin anlaşılan.Bu telefona gingerbread sürümü geliştiricilerden araklanarak zar zor hazırlandı.Kullandığım telefoları bana öğretiyor
Benim dediğim yazılımlar ;
Galaxy S3 Özel yazılımlar : Akıllı bekleme , S Beam , Direkt arama , Akıllı uyarı, Pop up play , S Voice , AllShare Play-Cast