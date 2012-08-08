HTC'nin yeni telefon-tablet hibridine ait GLBenchmark sonuçları ortaya çıktı

Digitimes'ın Eylül-Ekim aylarında Full HD çözünürlüklü 5 inçlik bir HTC akıllı telefonunun çıkış yapacağına dair iddiasının ardından, modelin GLBenchmark sonuçları da ortaya çıktı.





HTC'nin One XXL adında Full HD ekranlı amiral gemisi yeni bir model üzerinde çalıştığına dair daha önce de bazı iddialar ortaya çıkmıştı. GLBenchmark sitesinde yerini alan modelin HTC 6435LVW kod adını taşıdığı görülüyor.





5 inç olacağı belirtilen modelin ekran çözünürlüğü ise menü tuşları nedeniyle 1794 x 1080 olarak listeleniyor. İşlemci ise 4 çekirdekli değil, Qualcomm'un Krait mimarisini temel alan çift çekirdekli Snapdragon S4 Pro MSM8960 modeli. Grafik birimi olarak bu işlemciye Adreno 320 versiyonunun eşlik ettiği görülüyor. İşletim sistemi ise Android 4.0.4.





Sitede modelin Verizon operatörüne ait olacağı işaret edilmiş. Bu nedenle modelin LTE desteği ile ilk olarak ABD'de satışa çıkacağı ihtimali güçleniyor. Sonrasında ise global pazarlarda yerini alacaktır.





HTC'nin yeni modeli ile ilgili şimdilik detaylar bunlardan ibaret. Ancak kısa süre sonra daha detaylı açıklamalar yapılacaktır.