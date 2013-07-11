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HTC'nin yol haritası sızdı : Bu yıl güncellenmiş bir HTC One, gelecek yıl amiral gemi M8 modeli

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yol haritası sızdı : Bu yıl güncellenmiş bir HTC One, gelecek yıl amiral gemi M8 modeli

Yılın başlarında tanıttığı HTC One modeli sonrasında söz verdiği gibi herhangi bir yeni amiral gemi modeli pazara sunmayan ve alt seviye akıllı telefon segmentini desteklemeye devam eden Tayvanlı HTC'nin üst seviyeye yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

HTC One mini ve HTC One Max adlı iki farklı versiyonun yanında firmanın gelecek planları da internete sızdırıldı. 

Firmanın bu yıl ki planları arasında HTC One modelinin güncellenmiş bir versiyonunun satışa sunulması ihtimali bulunuyor. HTC One X modelinde olduğu gibi yıl sonuna doğru donanım özelliklerinde değişim yaşayan bir HTC One modeli karşımıza çıkabilir.
Bazı kaynaklar son dönemin iki popüler modeli One ve Butterfly modellerinin bir karışımı olabileceğini iddia ediyor. Ancak güncellenmiş HTC One modelinin ne tür bir donanım sunacağı belirsiz.

Firmanın gelecek yıl planları ise M8 kod adlı yeni bir amiral gemi modeli üzerinde yoğunlaşıyor. Sızıntıları önlemek adına firmanın devamlı kod adını değiştirdiği ve son bilinen ismin M8 olduğu belirtiliyor. HTC'nin Snapdragon 800 gibi üst seviye çözümlere yer vermesi beklenirken, bu modelle ilgili de şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor. Kaynaklar tüketici tepkisine göre zamanların ileri alınıp öne çekilebileceğini belirtiyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/122269-htc-m8-is-2014-s-flagship-handset-but-first-will-be-an-updated-htc-one Yorum Yaz
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alainn 5 yıl en beğenilen
Yeni bir cihaz dahamı !

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2 Yanıt Yanıtla +27
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TechnoMobile 5 yıl
Ya şu şirketler neden 1 yılda bir telefon çıkararak insanlarda 1 yılda bir telefon alma ihtiyacı varmış gibi hissettiriyorlar. Firmaların Ar-ge bölümü bir şeyi geliştirmekten daha çok insanlara yeni ihtiyaçlar çıkartmak için uğraşırlar. Örneğin bundan 20 yıl önce sadece evlerde bulunan telefonun cebimizde de olması gereken bir ihtiyaç olması gerektiğini düşündüler. Daha sonra telefonda insanlara bir kamera olması gerektiği ihtiyacını çıkardılar. Daha bunun gibi bir sürü yeni çıkarılan ihtiyaçlar. Bunların her ne kadar bazıları gerçek ihtiyaçlar olsa da çoğu şirketlerin para kazanmak için ortaya koyduğu insanlara çıkartılan yeni ihtiyaçlar. Örneğin akıllı saat, şu an aslında yaygınlaşmamış bu yüzden ihtiyaç olarak hissetmeyeceksiniz. Ancak insanlar kullanmaya başladıklarında siz de ihtiyacınız olduğunu hissedecek ve kullanmaya başlayacaksınız. Böylece aslında önceden olmayan sonradan ortaya şirketlerin para kazanmak için çıkardığı yeni ihtiyaçlarınız olacak.
Ya şu şirketler neden 1 yılda bir telefon çıkararak insanlarda 1 yılda bir telefon alma ihtiyacı varmış gibi hissettiriyorlar. Firmaların Ar-ge bölümü bir şeyi ...
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General. 5 yıl
Ne kadar çok telefon çıkıyor insan para bassa yetiştiremez
1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 5 yıl
Lan olum bırakın üretsin adamlar size ne? Alın bi' telefon kullanın, her sene telefon almak zorunda mısınız? Adam iPhone 4 almış, 4S çıkınca satıp onu alıyor. 5 için de aynı şekilde. Nedir bu tüketim çılgınlığı anlamıyorum ki? Yok HTC yeni modelde daha iyi işlemci kullanmış, yok HTC One alanları üzmüş falan. Olum telefon lan bu telefon. Azıcık fazla ya da eksik olması fark etmiyor çok. Her işinizi rahatlıkla görebilirsiniz yani. HTC One X aldım, 10 aydır kullanıyorum, değiştirmeyi de düşünmüyorum 2-3 sene daha. Bozulana kadar idare ederim.
KEEP CALM AND USE YOUR CURRENT SMARTPHONE.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Tedarik sorunu yasanmaz ve one modeli gibi şık olursa samsungu tahtindan eder bu m8 modeli
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Part Of The Nature 5 yıl
Bu nedir arkadas millet eve ekmek yerine telefon goturcek. En iyisi nexus 4 valla yada iphone. Her hafta telefon cikar mi ya :(
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legolas4121 5 yıl
Ekrani 5 inc mi olur 4.7 mi ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hersene aynı teyyare sıkıldı millet artık
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Puzzles 5 yıl
Hızlı koşan atın
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esqhia 5 yıl
weneorn
Söz verdiği gibi mi? Şu an Amerika ve Tayvanda satışa çıkan butterfly s(pil kapasitesiyle burun farkıyla önde one a göre) ne oluyor. Yani şu anda dünyadaki akıllı telefon pazarının yaklaşık 5te 2sinde başka bir amiral gemisi oluyor bu. Hatta temmuz sonuna kadar büyük olasılıkla Çinde de piyasaya gireceği konuşuluyor bu da dünya pazarının yarısından fazlası oluyor neredeyse. Bu mudur söz...

Dostum zorlama.Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.Butterfly s, one maxx, bide bu yeni güncellenip çıkacak cihaz farklı segmentlerde oluyomuş :)bakınız şu başlıktaki saf htc fanları. forum.donanimhaber.com/...
O yüzden kime ne anlatıyosun.Adamlar kendilerini inandırmış zaten masallara.Sana da anca böyle gözü kapalı eksi verirler ama merak etme seni de anlayan birileri var :)
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eeevrim 5 yıl
Htc de Samsung da S800 ün potansiyelinden bir an evvel faydalanmak istedikleri için one ve s4 modellerine s800 ü yerleştirecekler fakat s800 ün potansiyelini karşılayacak donanım one ve s4 de bulunmadığı için bir sonraki jenerasyon akıllı telefonları 2 k çözünürlük de ekran 3 gb ram 4k video kaydetme hız aşırtılmış s800 leri Ve lumia 1020 ile rekabet için samsung 16 mp kamera sunarken Htc 8 mp ultra pixelli kamera çözümü sunan telefonlar piyasaya sürecek...
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Nightmare70 5 yıl
ya beyler bir telefon alın ve 3 sene değiştirmeyin onu yazıktır günahtır milli servetimiz saçma sapan iki plastik parçasına gidiyor.Üst seviye bir telefon alın 3 yıl boyunca telefon haberlerine dahi bakmayın :)
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LilTunechi 5 yıl
samsungun s4 türevlerine yetişmesi dileğiyle.Tabi note ve diğer kısımlara girmiyorum.Samsung'un paralı askerleri sakin olun biraz.
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WmGMD 5 yıl
swat882
Samsunga laf atan HTC gençliği nerdesiniz
6 ayda bir amiral gemisi

6 ayda bir amiral gemisi diyorsunda kaç tane s4 türevi var haberin varmı ?
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gkn_ymz 5 yıl WmGMD
babacaka1234512

swat882

Samsunga laf atan HTC gençliği nerdesiniz
6 ayda bir amiral gemisi


6 ayda bir amiral gemisi diyorsunda kaç tane s4 türevi var haberin varmı ?

2-3 tane s4 modeli var ama hiç biri 9500 ve 9505'den iyi değil yani amiral gemisi değiller
bir tek g.kore versiyonu var o da sadece g.kore için olduğu için dikkate alamayız ama htc bunu geçen senede yaptı one x çıkardı gitti sonra one x+ çıkardı pili büyüttü işlemciyi hızlandırdı ve kasa boyutunda bir değişiklik yapmadı yani yapılabiliyormuş 2100mah pilli ve 1.7ghz işlemci her şeyden öte one x 4.0.4 ile geldi 4.1.1'de kaldı, one x+ 4.1.1 ile çıktı ve öyle kaldı güya amiral gemisi
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onur01651 5 yıl
Ve HTC batar
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