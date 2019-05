HTC'nin yol haritası sızdı : Bu yıl güncellenmiş bir HTC One, gelecek yıl amiral gemi M8 modeli

Yılın başlarında tanıttığı HTC One modeli sonrasında söz verdiği gibi herhangi bir yeni amiral gemi modeli pazara sunmayan ve alt seviye akıllı telefon segmentini desteklemeye devam eden Tayvanlı HTC'nin üst seviyeye yapacağı hamleler merakla bekleniyor.





HTC One mini ve HTC One Max adlı iki farklı versiyonun yanında firmanın gelecek planları da internete sızdırıldı.





Firmanın bu yıl ki planları arasında HTC One modelinin güncellenmiş bir versiyonunun satışa sunulması ihtimali bulunuyor. HTC One X modelinde olduğu gibi yıl sonuna doğru donanım özelliklerinde değişim yaşayan bir HTC One modeli karşımıza çıkabilir.

Bazı kaynaklar son dönemin iki popüler modeli One ve Butterfly modellerinin bir karışımı olabileceğini iddia ediyor. Ancak güncellenmiş HTC One modelinin ne tür bir donanım sunacağı belirsiz.





Firmanın gelecek yıl planları ise M8 kod adlı yeni bir amiral gemi modeli üzerinde yoğunlaşıyor. Sızıntıları önlemek adına firmanın devamlı kod adını değiştirdiği ve son bilinen ismin M8 olduğu belirtiliyor. HTC'nin Snapdragon 800 gibi üst seviye çözümlere yer vermesi beklenirken, bu modelle ilgili de şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor. Kaynaklar tüketici tepkisine göre zamanların ileri alınıp öne çekilebileceğini belirtiyor.

http://www.pocket-lint.com/news/122269-htc-m8-is-2014-s-flagship-handset-but-first-will-be-an-updated-htc-one