HTML5 için standartlar tanımlandı, uygulanabilirlik testlerine başlanıyor





Web sayfalarının tasarım kodlaması için geliştirilen ve uluslararası bir konsorsiyum tarafından standartları belirlenen HTML, internetin ilk döneminden bu yana var ve kullanıcı ile etkileşime geçmeyen statik bir yapıya sahip. Kişisel web sitelerinde kullanılan HTML kodlaması, kullanıcı ile formlar yoluyla etkileşime geçen dinamik sitelerin de sayfa tasarımı için kullanılıyor.



Yıllar boyunca geliştirilen standart bir süre öncesine kadar 4. sürüm üzerinde kullanılıyordu. Ancak bu sürümde video ve animasyonlar için harici bir yazılım olan Flash Player gibi eklentiler kullanılıyordu. W3C konsorsiyumu multimedya içeriklerini eklentisiz oynatabilecek, müzik akışları alabilecek, daha hızlı çalışacak ve güç tüketimini en aza indirecek HTML5 standardını geliştirdi ve son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.



HTML5 asıl olarak Apple ve Flash Player arasındaki tartışma ile popüler oldu. Bu sayede standart geniş kitleler tarafından tanındı.



Yaygın kullanılmasına rağmen, HTML5 için henüz bir standart haline geldi diyemeyiz. W3C konsorsiyumu yaptığı duyuruda standart tanımlamalarını tamamladıklarını açıkladı. Bunun anlamı standart içeriğindeki özellikler son halini aldı ve kurum ve geliştiriciler stabil olarak kullanmaya başlayabilir.



HTML5 için sonraki aşama 2014 yılına kadar standardın uygulanabilirliğini test etmek. Bu aşama Tavsiye Adayı olarak adlandırılıyor. Testler sona erdiğinde Tavsiye sürümü olarak 2014 ortalarında standart resmen duyurulacak. W3C patent politikası altında standart lisans ücreti olmadan dağıtılacak. Ayrıca HTML 5.1 sürümü de çalışmalara başladı.



HTML5 standardında pek çok önemli firma rol alıyor. Google, Apple, Microsoft, IBM bunlardan bazıları.



http://www.w3.org/2012/12/html5-cr