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HTML5 için standartlar tanımlandı, uygulanabilirlik testlerine başlanıyor

6 yıl
928
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18
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Web sayfalarının tasarım kodlaması için geliştirilen ve uluslararası bir konsorsiyum tarafından standartları belirlenen HTML, internetin ilk döneminden bu yana var ve kullanıcı ile etkileşime geçmeyen statik bir yapıya sahip. Kişisel web sitelerinde kullanılan HTML kodlaması, kullanıcı ile formlar yoluyla etkileşime geçen dinamik sitelerin de sayfa tasarımı için kullanılıyor.

Yıllar boyunca geliştirilen standart bir süre öncesine kadar 4. sürüm üzerinde kullanılıyordu. Ancak bu sürümde video ve animasyonlar için harici bir yazılım olan Flash Player gibi eklentiler kullanılıyordu. W3C konsorsiyumu multimedya içeriklerini eklentisiz oynatabilecek, müzik akışları alabilecek, daha hızlı çalışacak ve güç tüketimini en aza indirecek HTML5 standardını geliştirdi ve son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

HTML5 asıl olarak Apple ve Flash Player arasındaki tartışma ile popüler oldu. Bu sayede standart geniş kitleler tarafından tanındı.

Yaygın kullanılmasına rağmen, HTML5 için henüz bir standart haline geldi diyemeyiz. W3C konsorsiyumu yaptığı duyuruda standart tanımlamalarını tamamladıklarını açıkladı. Bunun anlamı standart içeriğindeki özellikler son halini aldı ve kurum ve geliştiriciler stabil olarak kullanmaya başlayabilir.

HTML5 için sonraki aşama 2014 yılına kadar standardın uygulanabilirliğini test etmek. Bu aşama Tavsiye Adayı olarak adlandırılıyor. Testler sona erdiğinde Tavsiye sürümü olarak 2014 ortalarında standart resmen duyurulacak. W3C patent politikası altında standart lisans ücreti olmadan dağıtılacak. Ayrıca HTML 5.1 sürümü de çalışmalara başladı.

HTML5 standardında pek çok önemli firma rol alıyor. Google, Apple, Microsoft, IBM bunlardan bazıları. 

http://www.w3.org/2012/12/html5-cr Yorum Yaz
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Team McLaren 6 yıl en beğenilen
arm tabanlı cihaz patlaması yaşanmasa hala flash'ı memnun memnun kullanıyor olacaktık.
jobs kendi yaptığı cihazda flash düzgün çalışmıyor diye konuyu açtı, android olsun o olsun bu olsun cihazların da devamı gelince mecburen ihtiyaç haline geldi.
flash patlakmış da dandikmiş de peeeh. iPhone 3g'ye kadar apple'ın ismini duymamış çoluk çocuk şimdi 'html5 rules' diye ortada geziyor. sorsan ne olduğunu anlatamaz.
flash'da bir sıkıntı yok. zaten x86-x64 için uygun birşey. çıkıp da arm'de performanslı olmuyor diye dandik denemez.
teknoloji o yöne doğru gelişti, yeni bir standart gerekti, şimdi de o yapılıyor. bu kadar basit.
arm tabanlı cihaz patlaması yaşanmasa hala flash'ı memnun memnun kullanıyor olacaktık.jobs kendi yaptığı cihazda flash düzgün çalışmıyor diye konuyu açtı, a...
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janparey 6 yıl
a.f.y.

html5 şu anda flash tan stabil çalışmıyor ki; Tüm tarayıcıları göz önüne alın ve cevap verin bana; şu anda html5 videoları flash videolardan daha az mı sorunlu?Yapmayın etmeyin. Zamanında flash ın sektör standardı olmasını istemeyen apple ın uydurması bunlar. Ben mac kullanıyorum ve mac ler özellikle flash a karşı allerjen üretiliyorlar. Cihaz sapıtıyor. Optimizasyon ve iyileştirme diye bir şey var sonuçta ve dediğim gibi html5 de şu anda stabil değil. Bu konuda flash dan daha iyi değil. Flash ın optimizasyonu iyileştirilse tavır alınmasaydı bu günkü karışıklıkta olmayacaktı.Sektör devleri flash a karşı cephe aldılar ama bana göre bu süreçte kendileride çok daha stabil öneri ortaya koyamadılar. HTML5 bir betik dil, flash ın alternatifi asla olamaz. Millet en çokta bu konuda yanılıyor.

Bir programın yaşattığı tecrübe her kulanıcı ve bilgisayar üzerinde farklıdır,bunu bir programcı olarak bilirsiniz.Dolayısıyla ne kadar stabil ne kadar düzgün çalıştığını kişinin o pc üzerindeki tecrübesinden başka birşey değildir.Ben apple yada başka bir şirket söyledi diye değil şu yüzden flash'ın terkedilmesini istiyorum; koskoca internet aleminin kaderi yada gidiş yönü adobe gibi bir şirketin geliştirdiği kar amaçlı bir ürüne bırakılması yerine dost-düşman farketmeden bu teknolojiyi kullanan bütün şirketlerin birlik kurduğu konsorsiyumun bunu belirlemesi bence her durumda daha iyidir.Bir linux kullanıcısı olarak adobe'un güncelleme çıkarmasını bekleyip her sürümde optimizasyonu doğru düzgün yapılmamış bir flash ile karşılaştığınızda hak verirsiniz herlade.html5'in en iyi yanı cross-platform olup bir tarafa önem verirken diğer tarafı mağdur etmeyecek.Belki şu konuda haklı olabilirsiniz html5 şu anda kullanıcılarına düzgün bir deneyim yaşatmayabilir ancak bu zamanla en düzgün biçimini alacaktır.Ayrıca html5 özelliklerini her tarayıcı farklı derecede uyguluyor.Bir html5 özelliği bir tarayıcıda varken diğerinde olmayabiliyor.Dolayısı ile birçok değişken söz konusu eğer deneyimden bahsediyorsak.Diğer bir konu ise html5'in asla flash'ın yerini alamayacak olması.Bu tamamen doğru flash'ın hedef aldığı kitle reklam göstererek kazanç sağlıyor ve dolayısı ile adobe ,flash ile banner gibi şeyler yaratmayı çeşitli araçlarla olabildiğince kolay hale getirmeye çalışıyor.Ancak html5 konsorsiyumunun kullanıcıya bir video izletirken alttan banner çıkmasını sağlayan aracı nasıl geliştirebilirim diye bir derdi yok,tek amaçları son internet teknolojilerini son kullanıcıya en iyi şekilde ulaştırmak.Html5'in flash'ın yerini alacağı aşikar çünkü tabletler hızla yayılıyor,gerek apple gerekse anroid tarafında flash terkedilmiş bir teknoloji.Web geliştiricleri de eğer crossplatrform bir site yaratmak için seçimlerini htm5'e kaydıracaklardır.fakat olan zamanında o kadar emek ve zaman harcayıp flash öğretilmeye çalışılan öğrencilerin emeklerine olacak.
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ßæ 6 yıl
jay jay justified
a.f.y. html5 şu anda flash tan stabil çalışmıyor ki; Tüm tarayıcıları göz önüne alın ve cevap verin bana; şu anda html5 videoları flash videolardan daha az mı sorunlu? Yapmayın etmeyin. Zamanında flash ın sektör standardı olmasını istemeyen apple ın uydurması bunlar. Ben mac kullanıyorum ve mac ler özellikle flash a karşı allerjen üretiliyorlar. Cihaz sapıtıyor. Optimizasyon ve iyileştirme diye bir şey var sonuçta ve dediğim gibi html5 de şu anda stabil değil. Bu konuda flash dan daha iyi değil. Flash ın optimizasyonu iyileştirilse tavır alınmasaydı bu günkü karışıklıkta olmayacaktı. Sektör devleri flash a karşı cephe aldılar ama bana göre bu süreçte kendileride çok daha stabil öneri ortaya koyamadılar. HTML5 bir betik dil, flash ın alternatifi asla olamaz. Millet en çokta bu konuda yanılıyor.
Hadi flash alternatifleri stabil değiller, daha çok yeniler, yapıları farklı falan filan. Peki 15 senelik flash neden stabil değil hocam, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tarayıcıları sürekli kilitliyor, cevap veremez hale getiriyor. Neden kusursuz değil, neden her güncellemede kusursuzlaşmak yerine durmadan yeni hatalara sebep oluyor? Mesela donanımsal hızlandırma mevzusu var. Bu konuda çok büyük ümitlerim vardı benim amma ve lakin bilgisayarım her gün birkaç defa flash player ile savaşıyor ve yenik düşüyor. Bi türlü anlamıyorum ben bu işi. Sorun flashtan mı kaynaklanıyor yoksa flash uygulamalarından mı?

Çok basit bir açıklaması var. 15 sene önckei flash ile bugünkü flash'ı aynı göremezsiniz. çok şey değişti.
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jay jay justified 6 yıl ßæ
ßæ

Çok basit bir açıklaması var. 15 sene önckei flash ile bugünkü flash'ı aynı göremezsiniz. çok şey değişti.


Ben anlayamıyorum belki de; şu basit açıklamayı açıklar mısınız? Çok şey değişti de, ne değişti? Hiç değilse kaynak verin de okuyalım.
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ßæ 6 yıl
VOLTA
arm tabanlı cihaz patlaması yaşanmasa hala flashı memnun memnun kullanıyor olacaktık.jobs kendi yaptığı cihazda flash düzgün çalışmıyor diye konuyu açtı, android olsun o olsun bu olsun cihazların da devamı gelince mecburen ihtiyaç haline geldi.flash patlakmış da dandikmiş de peeeh. iPhone 3gye kadar appleın ismini duymamış çoluk çocuk şimdi html5 rules diye ortada geziyor. sorsan ne olduğunu anlatamaz.flashda bir sıkıntı yok. zaten x86-x64 için uygun birşey. çıkıp da armde performanslı olmuyor diye dandik denemez.teknoloji o yöne doğru gelişti, yeni bir standart gerekti, şimdi de o yapılıyor. bu kadar basit.

Pes artık. HTML5 Apple tarafından geliştirilmedi. Apple yayılmasını sağladı.
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a.f.y. 6 yıl
html5 şu anda flash tan stabil çalışmıyor ki;
Tüm tarayıcıları göz önüne alın ve cevap verin bana; şu anda html5 videoları flash videolardan daha az mı sorunlu?
Yapmayın etmeyin. Zamanında flash ın sektör standardı olmasını istemeyen apple ın uydurması bunlar. Ben mac kullanıyorum ve mac ler özellikle flash a karşı allerjen üretiliyorlar. Cihaz sapıtıyor. Optimizasyon ve iyileştirme diye bir şey var sonuçta ve dediğim gibi html5 de şu anda stabil değil. Bu konuda flash dan daha iyi değil. Flash ın optimizasyonu iyileştirilse tavır alınmasaydı bu günkü karışıklıkta olmayacaktı.
Sektör devleri flash a karşı cephe aldılar ama bana göre bu süreçte kendileride çok daha stabil öneri ortaya koyamadılar. HTML5 bir betik dil, flash ın alternatifi asla olamaz. Millet en çokta bu konuda yanılıyor.
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jay jay justified 6 yıl a.f.y.
a.f.y.

html5 şu anda flash tan stabil çalışmıyor ki;

Tüm tarayıcıları göz önüne alın ve cevap verin bana; şu anda html5 videoları flash videolardan daha az mı sorunlu?

Yapmayın etmeyin. Zamanında flash ın sektör standardı olmasını istemeyen apple ın uydurması bunlar. Ben mac kullanıyorum ve mac ler özellikle flash a karşı allerjen üretiliyorlar. Cihaz sapıtıyor. Optimizasyon ve iyileştirme diye bir şey var sonuçta ve dediğim gibi html5 de şu anda stabil değil. Bu konuda flash dan daha iyi değil. Flash ın optimizasyonu iyileştirilse tavır alınmasaydı bu günkü karışıklıkta olmayacaktı.

Sektör devleri flash a karşı cephe aldılar ama bana göre bu süreçte kendileride çok daha stabil öneri ortaya koyamadılar. HTML5 bir betik dil, flash ın alternatifi asla olamaz. Millet en çokta bu konuda yanılıyor.


Hadi flash alternatifleri stabil değiller, daha çok yeniler, yapıları farklı falan filan. Peki 15 senelik flash neden stabil değil hocam, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tarayıcıları sürekli kilitliyor, cevap veremez hale getiriyor. Neden kusursuz değil, neden her güncellemede kusursuzlaşmak yerine durmadan yeni hatalara sebep oluyor? Mesela donanımsal hızlandırma mevzusu var. Bu konuda çok büyük ümitlerim vardı benim amma ve lakin bilgisayarım her gün birkaç defa flash player ile savaşıyor ve yenik düşüyor. Bi' türlü anlamıyorum ben bu işi. Sorun flash'tan mı kaynaklanıyor yoksa flash uygulamalarından mı?
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en taro adun 6 yıl
jay jay justified

regaibyigit. Microsoft Silverlightı bitirdiini açıkladı..
Yani? Soruma cevap değil bu. :)


Arkadaşın silverlight hakkında verdiği cevap bende inanılmaz derecede Troll Oktay'ın "Eto Bitmiş" videosunu paylaşma isteği yarattı.


Silverlight bitmişşş...





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Zenci Forvet 6 yıl en taro adun
en taro adun

jay jay justified

regaibyigit. Microsoft Silverlightı bitirdiini açıkladı..
Yani? Soruma cevap değil bu. :)


Arkadaşın silverlight hakkında verdiği cevap bende inanılmaz derecede Troll Oktay'ın "Eto Bitmiş" videosunu paylaşma isteği yarattı.


Silverlight bitmişşş...








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scoopi 6 yıl
Umarim artik video siteleri de yavas yavas htm5'e gecer.
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regaibyigit. 6 yıl
jay jay justified
Orijinalden alıntı: VOLTA arm tabanlı cihaz patlaması yaşanmasa hala flashı memnun memnun kullanıyor olacaktık. jobs kendi yaptığı cihazda flash düzgün çalışmıyor diye konuyu açtı, android olsun o olsun bu olsun cihazların da devamı gelince mecburen ihtiyaç haline geldi. flash patlakmış da dandikmiş de peeeh. iPhone 3gye kadar appleın ismini duymamış çoluk çocuk şimdi html5 rules diye ortada geziyor. sorsan ne olduğunu anlatamaz. flashda bir sıkıntı yok. zaten x86-x64 için uygun birşey. çıkıp da armde performanslı olmuyor diye dandik denemez. teknoloji o yöne doğru gelişti, yeni bir standart gerekti, şimdi de o yapılıyor. bu kadar basit.
Silverlight hakkında ne düşünüyorsunuz? Malum, bir de o çıktı 5 sene kadar evvel.

Microsoft Silverlight'ı bitirdiini açıkladı..
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jay jay justified 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Microsoft Silverlight'ı bitirdiini açıkladı..


Yani? Soruma cevap değil bu. :)
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Team McLaren 6 yıl en beğenilen
arm tabanlı cihaz patlaması yaşanmasa hala flash'ı memnun memnun kullanıyor olacaktık.
jobs kendi yaptığı cihazda flash düzgün çalışmıyor diye konuyu açtı, android olsun o olsun bu olsun cihazların da devamı gelince mecburen ihtiyaç haline geldi.
flash patlakmış da dandikmiş de peeeh. iPhone 3g'ye kadar apple'ın ismini duymamış çoluk çocuk şimdi 'html5 rules' diye ortada geziyor. sorsan ne olduğunu anlatamaz.
flash'da bir sıkıntı yok. zaten x86-x64 için uygun birşey. çıkıp da arm'de performanslı olmuyor diye dandik denemez.
teknoloji o yöne doğru gelişti, yeni bir standart gerekti, şimdi de o yapılıyor. bu kadar basit.
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jay jay justified 6 yıl Team McLaren
VOLTA

arm tabanlı cihaz patlaması yaşanmasa hala flash'ı memnun memnun kullanıyor olacaktık.

jobs kendi yaptığı cihazda flash düzgün çalışmıyor diye konuyu açtı, android olsun o olsun bu olsun cihazların da devamı gelince mecburen ihtiyaç haline geldi.

flash patlakmış da dandikmiş de peeeh. iPhone 3g'ye kadar apple'ın ismini duymamış çoluk çocuk şimdi 'html5 rules' diye ortada geziyor. sorsan ne olduğunu anlatamaz.

flash'da bir sıkıntı yok. zaten x86-x64 için uygun birşey. çıkıp da arm'de performanslı olmuyor diye dandik denemez.

teknoloji o yöne doğru gelişti, yeni bir standart gerekti, şimdi de o yapılıyor. bu kadar basit.

Silverlight hakkında ne düşünüyorsunuz? Malum, bir de o çıktı 5 sene kadar evvel.
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regaibyigit. 6 yıl
vitor reis
vay be.. bu forum flashın htlm5 den daha stabil olduğunu söyleyen üyelerde gördü zamanında. nerden nereye herkes sonunda steve jobsun dediklerine bir bir gelmeye başladı

Bi zahmet adam o kadar dedi flash'dan bişey olmaz diye
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vitor reis 6 yıl
vay be.. bu forum flash'ın htlm5 den daha stabil olduğunu söyleyen üyelerde gördü zamanında. nerden nereye
herkes sonunda steve jobs'un dediklerine bir bir gelmeye başladı
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