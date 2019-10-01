Hacker uyumlu Lightning kabloları satışa çıkıyor

Evet yanlış duymadınız. Geçtiğimiz aylarda DEFCON konferansında sunumu yapılan ve bir Mac cihazını ele geçirebilecek çipe sahip Lightning kablolarının hacimli üretimi başlamış durumda.

O.MG Cable nedir?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ağustos ayında bir Lightning kablosunun nasıl hack aracına dönüştüğünü sizlere aktarmıştık. DEFCON konferansında yapılan sunumda MG kod adlı araştırmacı Lightning kablosunun içerisine mini bir yonga yerleştirerek Mac bilgisayarları uzaktan kontrol etmeyi başarmıştı. Mac kullanıcısı güvenli olarak düşündüğü kabloya onay verdiği için yonganın sisteme erişim sağlaması zor olmuyor.

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Yonga sisteme erişim sağladıktan sonra IP adresi ile araştırmacı uzaktan kontrole başlıyor. Terminal başlatmak veya farklı komutlar çalıştırmak bu sayede mümkün oluyor.

MG ilk etapta geliştirme aşamasında olan çözümleri 200$ fiyat etiketinden satışa sunmuştu. Şimdi ise O.MG Cable adıyla pazarlamaya başladı. Standart bir Lightning kablo olarak görünen hack aracının henüz fiyatı açıklanmadı.

Son kullanıcı tarafında oldukça büyük bir risk oluşturacak kabloya Apple’ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Bir kazaya uğramak istemeyen kullanıcıların O.MG Cable markasına dikkat etmesi gerekiyor.