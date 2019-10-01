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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hacker uyumlu Lightning kabloları satışa çıkıyor

    O.MG Cable adındaki Lightning kablosu, barındırdığı özel bir yonga sayesinde taktığınız Mac bilgisayarına erişim sağlayarak uzak sunucudan kodlar çalıştırabiliyor.
    1 hf.
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    5
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Evet yanlış duymadınız. Geçtiğimiz aylarda DEFCON konferansında sunumu yapılan ve bir Mac cihazını ele geçirebilecek çipe sahip Lightning kablolarının hacimli üretimi başlamış durumda.

    O.MG Cable nedir?

    Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ağustos ayında bir Lightning kablosunun nasıl hack aracına dönüştüğünü sizlere aktarmıştık. DEFCON konferansında yapılan sunumda MG kod adlı araştırmacı Lightning kablosunun içerisine mini bir yonga yerleştirerek Mac bilgisayarları uzaktan kontrol etmeyi başarmıştı. Mac kullanıcısı güvenli olarak düşündüğü kabloya onay verdiği için yonganın sisteme erişim sağlaması zor olmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Kablosuz şarj olabilen HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi satışa çıkıyor"

    Yonga sisteme erişim sağladıktan sonra IP adresi ile araştırmacı uzaktan kontrole başlıyor. Terminal başlatmak veya farklı komutlar çalıştırmak bu sayede mümkün oluyor.

    MG ilk etapta geliştirme aşamasında olan çözümleri 200$ fiyat etiketinden satışa sunmuştu. Şimdi ise O.MG Cable adıyla pazarlamaya başladı. Standart bir Lightning kablo olarak görünen hack aracının henüz fiyatı açıklanmadı.

    Son kullanıcı tarafında oldukça büyük bir risk oluşturacak kabloya Apple’ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Bir kazaya uğramak istemeyen kullanıcıların O.MG Cable markasına dikkat etmesi gerekiyor.

     


    https://www.ubergizmo.com/2019/10/hacking-iphone-lightning-cables-will-be-sold/ Yorum Yaz
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    Angelica 1 hf. en beğenilen
    Burda bile androidciler var
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    drjacob 1 hf.
    bir güncelleme ile devre dışı bırakır
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    yorumculuklar 1 hf.
    Apple'ın üzerinde lightningden kurtulmak için baskı oluşturur diyeceğim ama bir sonraki seride zaten UCB-C ye geçeceklerken biraz Apple destekli bir hamle geldi. iPhone 12 nin portları daha güvenli eski iPhone larda bu risk var atın çöpe gelin. Bu arada 12 deki en büyük inovasyonun USB-C olduğunu öğrenmiş de olduk
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    Angelica 1 hf. en beğenilen
    Burda bile androidciler var
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    Silent Guardian 1 hf.
    Apple’da salak ya, update yayınlayamayacak.
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    XIII 1 hf.
    Eyyy apple yaparsan böyle aktif chipli kablo onlarda bu fikri geliştirip sana karşı kullanır işte böyle.
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