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God of War'un fiyatında tam %50 indirim: 149 TL'ye düştü

Sony'nin dünya genelinde büyük beğeni toplayan ve satış rekorlarına imza atan yeni oyunu God of War, kısa bir süreliğine %50 indirimle satın alınabiliyor. Oyunun yeni fiyatı 149 TL.
11 ay
4,4b
1
55
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony, popüler oyunu God of War'un fiyatında indirime gitti. Henüz geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan God of War, şu an Playstation Store üzerinden tam %50 indirimle 149 TL'ye satın alınabiliyor.

Hatırlayacağınız üzere God of War, 20 Nisan'da 209 TL'lik bir fiyat etiketiyle Türk oyuncuların karşısına çıkmıştı. Ancak bundan yalnızca birkaç gün sonra Sony Türkiye, sürpriz bir hamleyle oyunun fiyatında tam 90 TL'lik zam yapmış ve God of War'un yeni fiyatını 299 TL olarak açıklamıştı.

Ayrıca Bkz. "God of War filmi mi geliyor? Ünlü yönetmenden açıklamalar"
Şimdiyse "Days of Play" kampanyası kapsamında oyuncular God of War'u tam yüzde elli indirimle satın alabiliyor. Sony'nin birçok oyun, konsol ve konsol aksesuarlarında indirime gittiği Days of Play kampanyaları 18 Haziran'a kadar geçerli olacak.

God of War'u %50 indirimle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Playstation Store'daki diğer indirimlere göz atmak içinse buraya tıklamanız yeterli.

https://store.playstation.com/tr-tr/grid/STORE-MSF75508-PRICEDROPSCHI/1 Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 11 ay en beğenilen
Ne oldu satmadı mı? Sen oyunu 300 tl'den satarsan aradan daha 1 ay geçmeden böyle indirirsin. Tavsiyem 300 tl'den oyun almayın arkadaşlar, böyle fiyatlandırmalar yaptıkları sürece eleşirmezseniz bir tepkiniz olmazsa yarın da 400 tl'ye satarlar. Ps4 fanboyları gelir şimdi "zaa Xbox'da oyun yoğğğğ, sen fağirsen biz neydağ, meta puanları 93 yeağğğ" der ortalığı bulandırırlar, bunları da takmayın 500 tl'ye de satılsa alır bunlar.
Edit: Bazı kıt arkadaşlar anlamamış Türkiye satışlarını kastediyorum.
Ne oldu satmadı mı? Sen oyunu 300 tl'den satarsan aradan daha 1 ay geçmeden böyle indirirsin. Tavsiyem 300 tl'den oyun almayın arkadaşlar, böyle fiyatlandırmal...
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3 Yanıt Yanıtla +47
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LazBoard 11 ay
Küfür gibi dahada çıkışta oyun alınmaz
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Thesix 11 ay
İndirimli hali bile pahalı
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haktan24 11 ay
o bu degilde abi oyun muhteşem olmus kesinlikle ya ps4 sahibiyseniz almadıysanız kesinlikle kacırmayın bir oyun bu kadar mi mükemmel olur arkadas nasıl bir grafik mevcut oyunda ps4 ün 10 dakkada bir fanı yükseliyor düşüyor sesler muazzam oynanıs harikulade müzikler efsane kesinlikle indirimi kacırmayın arkadaslar yüklenın oyun hakikatten tarifi anlatılmaz derecede kaliteli yapılmıs cory balrog a binlerce kez teşekkürler.
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Guest-C192699FC 11 ay Ceqa
Bence uk sonyden zılgıtı yedi sony türkiye olm malmısınız god of war satmıyor memlekette demiş olacak ki god of war son çıkan oyun 1 2 aylık exculusive oyun yarı yarıya düştü ayrıca spotify bu işi nasıl yapıyor bakmak lazım spotifyın 50 tl olması lazım dolar hesabına göre ama 12 tl şimdi ben bu hizmeti desteklemek için ilk çıktığından beri premium üyesiyim ama netflix sony plusta güzel bişey gelirse aylık alıp kapatıyorum insanların firmaların anlaması lazım.nasıl bir insan kaynakları varsa çözmüş adamlar işi helal olsun spotifya
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Guest-C192699FC 11 ay
Haha 10 dolar düşmüş abd de türkiyede yarı yarıya ulan bu forumdakiler harbiden çok tutarlı düzgün yorumlar yazıyor helal olsun bundan 1 hafta önce pahalı olduğunu yazdık 1 hafta sonra yarı yarıya indirdiler ben açık söyleyeyim bir süre daha hiç birşey almayacağım bakalım bir daha cesaret ederler mi
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Nickola Tesla 11 ay
Ulan neye sevinir hale geldik be?Oyunun indirimsiz fiyatının bu şekilde olması gerekirken indirimli hali bu durumda.Ölmüşüz ağlayanımız yok.Bence biraz daha beklemekte fayda var.Fiyatlar daha çok düşer gibime geliyor.Önümüzde yaz indirimleri var daha
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Blackworms 11 ay
Yalnız 1 ay sonra indirim yapmak, oyunu çıkışında satın alan adama küfür etmektir resmen. Ayrıca satın alım davranışını da değiştireceği için ne öngörüleme yapılabilir ne de analiz. Dili yanan adam gidip çıkışta oyun alır mı? Bekler indirimi sonuna kadar. Sen de sonra satış tahmini vermeye kasarsın. :)
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Outlaw-E 11 ay
Olması gereken çıkış fiyatı bu aslında.
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--CarpeDiem-- 11 ay
60 olunca alırız acelimiz mi var

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E.w.i.f.K 11 ay
Bilgi icin tesekkur ederim :)
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E.w.i.f.K 11 ay
Ps4 pro var korsan seylerle ugrasmak istemiyorum. Bf1 devrim 49 tl alinir mi?
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braveheart655 11 ay E.w.i.f.K
Bu gece 02:00 a kadar Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Bundle plus ile 43.10 TL. Alacaksanız onu alın ;)
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WaBoSe 11 ay
Arkadaş adamlar genel indirim yapmış isteyen alsın istemeyen almasın.Siz sanıyosunuzki çıkış fiyatından alanların hepsi oyunları hiç satmıyor alıyor oynuyor 10 tl ucuza satıyor.Adamın kaybettiği bişey yok hem çıkar çıkmaz oynuyor hemde zararsız satıyor.Bende indirim dönemini bekleyip alıp bir hakkını satıyorum oyunu bitirince diğer hakkınıda satıp minimum paraya oyun oynuyorum.Malesef fiyatlardan dolayı oyunları arşivliyemiyoruz bitirip satıyoruz.Paramızın değeri artınca oyunlar ucuzlar.Senin 150tl adamlar için 30 euro bile etmiyor düşün adamlara görede biz şuan beleşe oyun alıyoruz gibi birşey yani.Sony tr burda ofis gibi birşey dışardan yönetildiğini kaç kere söylediler.Keşke bizde oyunları +60tl ye alabilsek
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