God of War'un fiyatında tam %50 indirim: 149 TL'ye düştü

Sony, popüler oyunu God of War'un fiyatında indirime gitti. Henüz geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan God of War, şu an Playstation Store üzerinden tam %50 indirimle 149 TL'ye satın alınabiliyor.Hatırlayacağınız üzere God of War, 20 Nisan'da 209 TL'lik bir fiyat etiketiyle Türk oyuncuların karşısına çıkmıştı. Ancak bundan yalnızca birkaç gün sonra Sony Türkiye, sürpriz bir hamleyle oyunun fiyatında tam 90 TL'lik zam yapmış ve God of War'un yeni fiyatını 299 TL olarak açıklamıştı.Şimdiyse "Days of Play" kampanyası kapsamında oyuncular God of War'u tam yüzde elli indirimle satın alabiliyor. Sony'nin birçok oyun, konsol ve konsol aksesuarlarında indirime gittiği Days of Play kampanyaları 18 Haziran'a kadar geçerli olacak.God of War'u %50 indirimle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Playstation Store'daki diğer indirimlere göz atmak içinse buraya tıklamanız yeterli.