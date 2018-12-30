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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu

Team Meat ile ortaklık yapan Epic Games, oyun mağazasında Super Meat Boy yapımını ücretsiz sunmaya başladı. Kampanya 10 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek.
4 ay
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4
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü oyun mağazalarının artması ile ısınan rekabet şüphesiz oyunculara yarıyor. Artık her hafta en az bir oyunun bir mağazada ücretsiz olduğunu görüyoruz. Bu hafta Super Meat Boy oyunu Epic Games mağazasında ücretsiz oldu.

Super Meat Boy neler sunuyor?

PC oyunları pazarında kendisine pay almak isteyen çiçeği burnunda Epic Games mağazası, ilgi çekebilmek için kampanyalar yapıyor. Team Meat imzalı Super Meat Boy buna son örnek oldu.

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2010 yılından itibaren satışa başlayan Super Meat Boy son olarak bu yıl Nintendo Switch konsoluna gelmişti. Xbox, Windows, Mac, Linux ve PlayStation platformlarında da oyunu bulabilmek mümkün.

Oyunda bir et küpü olarak Dr. Fetus’un kaçırdığı kız arkadaşımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Zorlu bir platform oyunu olan Super Meat Boy zamanında hayvan hakları savunucusu Peta ile tartışmaya da girmişti. Oyun Steam üzerinde de 2.4TL fiyat etiketi ile satılıyor.


 

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Seyrim 4 ay
Hoş bir oyun
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mr.biceps 4 ay
Teşekkür ederiz haber için, deneyelim bakalım.
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