Haftanın en çok indirilen filmleri

Torrent dünyasını yakından takip eden TorrentFreak, her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de torrent sitelerinde haftanın en çok indirilen filmlerini açıkladı. TorrentFreak'in, çeşitli torrent sitelerindeki indirme sayısı, yükleme sayısı ve popülerlik gibi verileri toplayarak hazırladığı listeye göre bu hafta en çok indirilen film Sihirbazlar Çetesi 2 (Now You See Me 2) oldu. Sihirbazlar Çetesi 2 böylece bir kez daha zirvedeki yerini korumayı başardı. TorrentFreak'in verilerine göre haftanın en çok indirilen 10 filmi şu şekilde sıralandı:

1. Sihirbazlar Çetesi 2 (Now You See Me 2)

Yönetmen: John M. Chu

Cast: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jay Chou, Sanaa Lathan, Michael Caine ve Morgan Freeman

IMDB Notu: 6.7

2. Kan Bağı (Blood Father)

Yönetmen: Jean-François Richet

Cast: Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks ve William H. Macy

IMDB Notu: 7.1

3. Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit (Independence Day: Resurgence)

Yönetmen: Roland Emmerich

Cast: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe, Jessie T. Usher, Travis Tope, William Fichtner, Charlotte Gainsbourg, Judd Hirsch, Brent Spiner ve Sela Ward

IMDB Notu: 5.4

4. Korku Seansı 2 (The Conjuring 2)

Yönetmen: James Wan

Cast: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Frances O’Connor, Madison Wolfe, Simon McBurney ve Franka Potente

IMDB Notu: 7.8

5. Tarzan Efsanesi (The Legend of Tarzan)

Yönetmen: David Yates

Cast: Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou, Jim Broadbent ve Christoph Waltz



IMDB Notu: 6.5

6. Neighbours 2: Sorority Rising

Yönetmen: Nicholas Stoller



Cast: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, Chloë Grace Moretz, Dave Franco, Ike Barinholtz, Carla Gallo, Selena Gomez ve Lisa Kudrow



IMDB Notu: 5.9

7. Jason Bourne

Yönetmen: Paul Greengrass

Cast: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles ve Riz Ahmed

IMDB Notu: 7

8. Orman Çocuğu (The Jungle Book)

Yönetmen: Jon Favreau

Cast: Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito, Christopher Walken ve Neel Sethi

IMDB Notu: 7.7

9. Warcraft

Yönetmen: Duncan Jones

Cast: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Robert Kazinsky ve Daniel Wu

IMDB Notu: 7.3

10. Köstebek (Imperium)

Yönetmen: Daniel Ragussis

Cast: Daniel Radcliffe, Toni Collette, Tracy Letts, Devin Druid, Pawel Szajda, Nestor Carbonell ve Sam Trammell

IMDB Notu: 6.5

