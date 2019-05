Haftanın en çok indirilen filmleri (6 Eylül)

Torrent dünyasını yakından takip eden TorrentFreak, her hafta olduğu gibi bu hafta başında da torrent sitelerinde haftanın en çok indirilen filmlerini açıkladı. TorrentFreak'in, çeşitli torrent sitelerindeki indirme sayısı, yükleme sayısı ve popülerlik gibi verileri toplayarak hazırladığı listeye göre bu hafta en çok indirilen film Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden oldu. Zirvedeki yerini Ninja Kaplumbağalar'a kaptıran Sihirbazlar Çetesi 2 ise ikinci sıraya geriledi. TorrentFreak'in verilerine göre haftanın en çok indirilen 10 filmi şu şekilde sıralandı:



1. Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)

Yönetmen: Dave Green

Cast: Megan Fox, Will Arnett, Laura Linney, Stephen Amell, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan Ritchson, Brian Tee, Gary Anthony Williams, Sheamus ve Tyler Perry

IMDB Notu: 6.2



2. Sihirbazlar Çetesi 2 (Now You See Me 2)

Yönetmen: John M. Chu

Cast: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jay Chou, Sanaa Lathan, Michael Caine ve Morgan Freeman

IMDB Notu: 6.7

3. Jason Bourne

Yönetmen: Paul Greengrass

Cast: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles ve Riz Ahmed

IMDB Notu: 7

4. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Cast: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily VanCamp, Tom Holland, Frank Grillo, William Hurt ve Daniel Brühl

IMDB Notu: 8.1

5. The Secret Life of Pets

Yönetmen: Yarrow Cheney, Chris Renaud

Cast: Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Steve Coogan, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, Jenny Slate ve Albert Brooks

IMDB Notu: 6.8

6. Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit (Independence Day: Resurgence)

Yönetmen: Roland Emmerich

Cast: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe, Jessie T. Usher, Travis Tope, William Fichtner, Charlotte Gainsbourg, Judd Hirsch, Brent Spiner ve Sela Ward

IMDB Notu: 5.4

7. Kan Bağı (Blood Father)

Yönetmen: Jean-François Richet

Cast: Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks ve William H. Macy

IMDB Notu: 7.1



8. Korku Seansı 2 (The Conjuring 2)

Yönetmen: James Wan

Cast: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Frances O’Connor, Madison Wolfe, Simon McBurney ve Franka Potente

IMDB Notu: 7.8





9. Tarzan Efsanesi (The Legend of Tarzan)

Yönetmen: David Yates

Cast: Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou, Jim Broadbent ve Christoph Waltz

IMDB Notu: 6.5





10. Skiptrace

Yönetmen: Renny Harlin

Cast: Jackie Chan, Fan Bingbing ve Johnny Knoxville

IMDB Notu: 5.9





