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Haftanın en çok indirilen filmleri (6 Eylül)

TorrentFreak, çeşitli torrent sitelerinden topladığı veriler ile hazırladığı haftanın en çok indirilen filmleri listesini yayınladı. Bu hafta zirvede Ninja Kaplumbağalar 2 var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Torrent dünyasını yakından takip eden TorrentFreak, her hafta olduğu gibi bu hafta başında da torrent sitelerinde haftanın en çok indirilen filmlerini açıkladı. TorrentFreak'in, çeşitli torrent sitelerindeki indirme sayısı, yükleme sayısı ve popülerlik gibi verileri toplayarak hazırladığı listeye göre bu hafta en çok indirilen film Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden oldu. Zirvedeki yerini Ninja Kaplumbağalar'a kaptıran Sihirbazlar Çetesi 2 ise ikinci sıraya geriledi. TorrentFreak'in verilerine göre haftanın en çok indirilen 10 filmi şu şekilde sıralandı:

1. Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)
Yönetmen: Dave Green
Cast: Megan Fox, Will Arnett, Laura Linney, Stephen Amell, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan Ritchson, Brian Tee, Gary Anthony Williams, Sheamus ve Tyler Perry
IMDB Notu: 6.2

2. Sihirbazlar Çetesi 2 (Now You See Me 2)
Yönetmen: John M. Chu
Cast: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jay Chou, Sanaa Lathan, Michael Caine ve Morgan Freeman
IMDB Notu: 6.7
 
3. Jason Bourne
Yönetmen: Paul Greengrass
Cast: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles ve Riz Ahmed
IMDB Notu: 7 
 
 4. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War)
Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Cast: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily VanCamp, Tom Holland, Frank Grillo, William Hurt ve Daniel Brühl
IMDB Notu: 8.1
 
 5. The Secret Life of Pets
Yönetmen:  Yarrow Cheney, Chris Renaud
Cast: Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Steve Coogan, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, Jenny Slate ve Albert Brooks
IMDB Notu: 6.8
 
 6. Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit (Independence Day: Resurgence)
Yönetmen: Roland Emmerich
Cast: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe, Jessie T. Usher, Travis Tope, William Fichtner, Charlotte Gainsbourg, Judd Hirsch, Brent Spiner ve Sela Ward
IMDB Notu: 5.4
 
7. Kan Bağı (Blood Father)
Yönetmen: Jean-François Richet
Cast: Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks ve William H. Macy
IMDB Notu: 7.1

8. Korku Seansı 2 (The Conjuring 2)
Yönetmen: James Wan
Cast: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Frances O’Connor, Madison Wolfe, Simon McBurney ve Franka Potente
IMDB Notu: 7.8


9. Tarzan Efsanesi (The Legend of Tarzan)
Yönetmen: David Yates
Cast: Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou, Jim Broadbent ve Christoph Waltz
IMDB Notu: 6.5


10. Skiptrace
Yönetmen: Renny Harlin
Cast: Jackie Chan, Fan Bingbing ve Johnny Knoxville
IMDB Notu: 5.9


https://www.ivacy.com/blog/top-10-most-downloaded-movies-this-week/ Yorum Yaz
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
Evet hayatı boyunca internetten film izlemeyen torrent kullanmayan mülayim arkadaşlar konuya damlamış
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BekirHan 3 yıl
Bu nedir abi? Oldu olacak birde torrent linki verin bari millet indirsin filmleri! Oldu mu hiç?!?
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***Respect*** 3 yıl Kotaless
Kotaless

Uyuz tipler asıl sizin gibi okuduğunu anlamayan tipler. Tepkiler konunun torrent içerikli olmasıdır. Başka kaynak mı yok? Koy iTunes, vb. indirilme sayılarını olsun bitsin. Geçen hafta da aynısı yapıldı.
donanimhaber.com/...

Torrent olması sana neden dert oldu? Ha iTunes ha torrent arada çok mu fark var?

Maksat ''en çok indirilen filmler'' listesinin haberini yapmak, kaldı ki torrent çok daha geniş bir kitleye hitap ettiği için daha iyi bir istatistik verir.

Şu yazdıklarınızı okuyanda sizi filmlerin yapımcıları zanneder


Adama dert olan şeye bak. Torrent yazıyormuş. Sanki kendi torrentden hiç dosya çekmedi


Hey yavrum hey...
KotalessUyuz tipler asıl sizin gibi okuduğunu anlamayan tipler. Tepkiler konunun torrent içerikli olmasıdır. Başka kaynak mı yok? Koy iT...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
Evet hayatı boyunca internetten film izlemeyen torrent kullanmayan mülayim arkadaşlar konuya damlamış
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Kartal Göz 3 yıl
Yav vizyondan çıkıp internet ortamlarına düşen gişe filmlerinin neyini derleyip haber yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Mesele korsan-orijinal olması ya da torrent olup olmaması değil. Şu konunun amacı ve faydası nedir? Haber değeri var mıdır? Bundan 1-2 hafta veya daha sonrasında yine vizyondan çıkıp ortamlara düşüp en çok indirilecek filmler şimdiden bellidir. Hangi film en çok bekleniyorsa o film en çok indirilen olacaktır. Eee? Haber mi bu şimdi? Ne işe yaradı? Hiçbir şeye...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Suicude Squad Parody nerde
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Ed Wood 3 yıl
Torrent dosyası atın ne dediğiniz anlaşılmıyor.
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Xephrial 3 yıl
10. Filmin cast ekibi yanlış.

@Infinitum Nihil
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0MG90 3 yıl
Korku Seansı 2 ilk filmi kadar iyiydi. Annabelle 2'yi merakla bekliyorum.
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı'da Minyonlar kadar olmasa da iyi diyorlar.
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Guest-1E8C38219 3 yıl
Link atın da indirelim
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Turin Turambar. 3 yıl
Ben bu filmleri Utorrentten indiriyom beyler siz?
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GAMBIT 3 yıl
Güzel içerik ellerinize sağlık.
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Firaristt 3 yıl
Valla uğraştırmayın, linki de koyun bari. Bir saniye, ADİL KULLANIM KOTASI denen bir saçmalık varken film falan bu milletin neyine, açsınlar evlendirme programı izlesinler TV'den.
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BekirHan 3 yıl
Bu nedir abi? Oldu olacak birde torrent linki verin bari millet indirsin filmleri! Oldu mu hiç?!?
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