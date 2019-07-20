Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var

Yurtdışından bile telefon getirmenin oldukça maliyetli olduğu son dönemlerde zincir mağazaların teknoloji kampanyaları daha fazla takip edilmeye başlandı. Haftaya A101 ve BİM marketlerde uygun fiyatlı teknolojik ürünler var.

25 Temmuz A101 aktüel ürünler

25 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S akıllı telefonu dikkat çekiyor. Yaz aylarında tanıtılan akıllı telefon ülkemizde ilk kez A101 ile satışa sunulacak. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

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2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın altında sayılır.

Diğer taraftan Samsung’un 58 inçlik 4K akıllı televizyonu ilk kez satışa çıkıyor. 4999TL fiyat etiketi ile oldukça uygun bir seviyede olduğunu belirtmek gerek.

26 Temmuz BİM aktüel ürünler

26 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go akıllı telefonu var. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 599TL ve fiyatının çok düşük seviyelere geldiğini belirtelim.

Diğer taraftan SanDisk 32GB USB 3.0 bellek 29.90TL fiyat etiketine sahip. 32GB microSD kart ise 27.50TL seviyesinde.

Yine telefonunuza tutacak desteği, harici batarya ve fan desteği sunan aksesuar 29.90TL iken ses duyarlı LED entegre edilmiş ilginç gözlük konsepti ise 39.90TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak Bilkom güvencesi altında olduğu belirtilen Apple onaylı Lightning kablo 29.90TL iken mikrofonlu kulaklık 14.90TL fiyat etiketine sahip.