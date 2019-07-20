Kim Nerede? 131 Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir 56 Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var 53 GM 9 Pro Android Q ile karşınızda
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var

Haftaya A101 ve BİM marketlerde piyasaya göre oldukça uygun fiyata bulabileceğiniz Huawei Honor 7S ve Xiaomi Redmi Go akıllı telefon modelleri raflara çıkıyor.
4 sa.
2,6b
56
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var

Yurtdışından bile telefon getirmenin oldukça maliyetli olduğu son dönemlerde zincir mağazaların teknoloji kampanyaları daha fazla takip edilmeye başlandı. Haftaya A101 ve BİM marketlerde uygun fiyatlı teknolojik ürünler var.

25 Temmuz A101 aktüel ürünler

25 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S akıllı telefonu dikkat çekiyor. Yaz aylarında tanıtılan akıllı telefon ülkemizde ilk kez A101 ile satışa sunulacak. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix, mobil aboneliğini uygulamaya başlayacak"

2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın altında sayılır.

Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var
 

Diğer taraftan Samsung’un 58 inçlik 4K akıllı televizyonu ilk kez satışa çıkıyor. 4999TL fiyat etiketi ile oldukça uygun bir seviyede olduğunu belirtmek gerek.

26 Temmuz BİM aktüel ürünler

26 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go akıllı telefonu var. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 599TL ve fiyatının çok düşük seviyelere geldiğini belirtelim.

Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var
 

Diğer taraftan SanDisk 32GB USB 3.0 bellek 29.90TL fiyat etiketine sahip. 32GB microSD kart ise 27.50TL seviyesinde.

Yine telefonunuza tutacak desteği, harici batarya ve fan desteği sunan aksesuar 29.90TL iken ses duyarlı LED entegre edilmiş ilginç gözlük konsepti ise 39.90TL fiyat etiketine sahip.

Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var
 

Son olarak Bilkom güvencesi altında olduğu belirtilen Apple onaylı Lightning kablo 29.90TL iken mikrofonlu kulaklık 14.90TL fiyat etiketine sahip.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
12 Angry Men 2 sa.
Haftalık çöp konusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreylare 2 sa.
Bu telefonlardan birini bana getirseler hediye olarak bile almam satarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 16 dk. 5G özellikli Huawei Mate X, TENAA onayı aldı 46 dk. Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir 1 sa. Ubisoft CEO'su açıkladı: Oyunlarımızı Google Stadia'ya taşımak maliyeli olmayacak 2 sa. Xiaomi, Black Shark 2 Pro'nun tanıtım tarihini açıkladı 2 sa. Apollo 11 görevi, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ile yeniden hayat buldu 3 sa. Huawei’nin Android’den vazgeçmeye niyeti yok 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var Sonraki The Witcher dizisinden ilk fragman geldi 6 sa. Google Stadia Pro ile her ay bir oyun bedava verilecek 7 sa. Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri 8 sa. Twitter kullanım dışı Tweet’lere açıklama ekleyecek 8 sa. Gigabyte X570 Aorus Xtreme ve Silahşörleri 19 sa. GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir 20 sa. Netflix, mobil aboneliğini uygulamaya başlayacak 20 sa. Anakartlara AMD AGESA güncellemesi geri çekildi 21 sa. MSI 32 MB EEPROM hafızalı anakartlarını duyurdu 21 sa. Editör ve oyuncu olarak tercihim "Asus ROG Swift PG278QR incelemesi" 21 sa. Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R 22 sa. Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı 23 sa. Microsoft yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti 23 sa. La Casa De Papel senaristi açıkladı: "Ankara isminde karakter eklemeyi düşündük" 1 gün GM 9 Pro Android Q ile karşınızda 1 gün Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor çok yakında Türkiye'de 1 gün Bu anakart USB zengini | MSI X570 Creation 1 gün COD Modern Warfare’den yeni bir çok oyunculu mod videosu geldi 1 gün Merakla beklenen Google Pixel 4 serisinin özellikleri ortaya çıktı 1 gün Xiaomi'den Yeni Bir İndirim Kampanyası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kıbrıs giriş-çıkışıyla iPhone kaydettirmek?
DH Forum
[CANLI YAYIN 17:50'de] ...::: TOMORROWLAND 2019 :::...(2.GÜN) ...
DH Forum
Dragon Ball Xenoverse 2'nin Oynaması Ücretsiz Versiyonu Ninten...
Bölüm Sonu Canavarı
IGN Control'ün Yan Görevlerinin Bulunduğu Bir Oynanış Videosu ...
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim