Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon ve televizyon geçidi

Haftaya A101 marketlerde Nokia 2, Galaxy J7 Duo, Toshiba 55U6763DAT Smart UHD Led Tv, Acer dizüstü bilgisayar, Black&Decker 6L oto buzdolabı gibi ürünler var.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
33,1b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zaman zaman dikkat çekici fiyatlarla teknolojik ürünleri tüketiciler ile buluşturan A101 marketleri gelecek hafta çok sayıda akıllı telefon ve televizyonu uygun fiyattan satışa çıkarıyor.

19 Temmuz A101 aktüel ürünler Nokia 2

Haftaya A101 marketlerde göreceğimiz ürünlerden birisi Nokia 2. Nokia’nın 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon 212 yonga setinden gücünü alan telefonu giriş seviyesine hitap ediyor.

5 inçlik 720p ekrana sahip olan telefona 1GB RAM ve 8GB dahili hafıza eşlik ediyor. 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera barındıran modelde 4100mAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunuyor.

Ayrıca Bkz. "En hızlı Huawei şarj teknolojisi geliyor"

599TL gibi piyasanın oldukça altında bir fiyatla satışa sunulacak Nokia 2 modeline Android 8.0 güncellemesinin de sözü verilmişti. Yani güncel bir giriş seviyesi telefon sizi bekliyor.

 

Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon ve televizyon geçidi
Tam Boyutta Gör

19 Temmuz A101 aktüel ürünler Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 Duo modeli geçen ay da mağazada satışa çıkmıştı. 5.5 inçlik Super AMOLED HD ekrana sahip olan telefona 8 çekirdekli Exynos 7885 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13M+5MP çözünürlüğünde arka kamera mevcut.

Ön kamera 8MP çözünürlüğünde iken 3000mAh kapasiteli batarya çıkarılabilir olarak belirtilmiş. Android 8.0 Oreo işletim sistemi üzerinde çalışan telefon 1379TL fiyat etiketine sahip ve Samsung Türkiye garantili. Önceki satıştan 30TL daha pahalı olduğunu belirtelim.

 

Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon ve televizyon geçidi
Tam Boyutta Gör

19 Temmuz A101 aktüel ürünler Toshiba 55U6763DAT Smart UHD Led Tv

Pek çok kere A101 mağazalarında gördüğümüz Toshiba akıllı televizyonu bu kez biraz daha uygun fiyatla karşımızda. 55 inçlik 4K çözünürlüğündeki televizyon 50Hz yenileme hızına sahip. Bluetooth ve WiFi desteğinin yanında Netflix gibi bazı uygulamalarda ön yüklü olarak geliyor. Vestel garantisindeki televizyon 2799TL fiyat etiketine sahip.

 

Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon ve televizyon geçidi
Tam Boyutta Gör

19 Temmuz A101 aktüel ürünler Toshiba UHD Led Tv

50 inçlik 4K çözünürlüğünde ekrana sahip olan televizyon HDR10, X Sound ses teknolojisi, gelişmiş görüntü kalitesi gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Netflix gibi bazı uygulamaların ön yüklü olarak geldiği televizyon 2299TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Bu ürünler haricinde 15.6 inçlik HD ekran, Intel Core i5-7200U işlemci, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD gibi özellikleri olan Acer dizüstü bilgisayar 1899TL fiyat etiketine sahip. Yine Black&Decker 6L oto buzdolabı 200TL seviyesinde.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Red_devil33 11 ay en beğenilen
Yillarin uyducusu olarak yazıyorum . Babama a101 den jvc uhd tv aldık. İşte aynısı. Ilk başlarda vesteldir at çöp e gitsin gözüyle baktım. Ucuzdur diye babam aldı. Ama tv beni çok şaşırttı. Hızz desen muazzam bekleme yok internettede gayet iyi giriyor . Görüntü kalitesi beklediğinin çok ustunde . Kısaca benden geçer not aldı. Hergün tv lerle haşir neşir olan biriyim . Yavaş olan ve görüntü kalitesi berbat olan kendinden uydulu tv leri iyi bilirim.
Yillarin uyducusu olarak yazıyorum . Babama a101 den jvc uhd tv aldık. İşte aynısı. Ilk başlarda vesteldir at çöp e gitsin gözüyle baktım. Ucuzdur diye ba...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 11 ay Guest-FAA9DFD80
599 tl ye ne verecekti sana s835 mi
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BA224EDD2 11 ay
nokia telefon alınır
bence gayet iyi fiyat sonuçta 600tl ye piyasada bişey kalmadı. en azından bir telefona 7500 tl vermekten 100 kat daha mantıklı...
nokia telefon alınırbence gayet iyi fiyat sonuçta 600tl ye piyasada bişey kalmadı. en azından bir telefona 7500 tl vermekten 100 kat daha mantıklı.....
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dostum kertenkele 11 ay
Hepsi peşin fiyatı taksit yapınca en az 200 tl artıyor fiyatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 11 ay
Maaşının yarısına bu telefon alınabiliyorsa batsın bu dünya!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 11 ay
sonra da soruyorlar dolar kuru neden artıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haylaz__ 11 ay
Çok güzel konular bu marketlerin teknoloji indirimlerini takip ediyoruz ve fırsatlardan haberdar olmak istiyoruz teşekkürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FAA9DFD80 11 ay
Snapdragon 212 nedir ya ?

1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 11 ay Guest-FAA9DFD80
599 tl ye ne verecekti sana s835 mi
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 11 ay
Dolar ne kadar haberin var mı? Hesap makinesi vermediklerine dua et.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SPaCeLoRD 11 ay
superamoled hd yi anlamayan çıkar :)
ama bu a101 bim konuları vs artık dh yi basitleştiriyor. Bu sözde haberi yayınlamak için kaç para alıyorsunuz bilmiyorum ama, kaliteyi düşürüyor bu. a101, bim vs küçümsediğimden değil, böyle düşük işlere kaldığınız için kalite düşüyor. sf bölümünde paso konu açılıyor zaten.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kanatlandırmayan_Redbull 11 ay
Hic biri kalmiyor bunlarin malasef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 11 ay
55" Hilevel dan hiç bahsedilmemiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 11 ay
1 GB rami çok aramışlar mı acaba?

Hiç değilse 2 GB olaydı, alan arkasına bakmazdı.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 11 ay
Nokia 2 yaşlıya, anneye, babaya alınacak telefon. Şarjı uzun süre gidiyor, bilinen telefonlardan örnek vermek gerekirse redmi note 4x'le aynı anda şarjı bitiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +358 mustafaaydemirr +133 danger1513 +109 damn2u +90 Spider_hip +84 esmerbuyucu +79 yhanozdemir +72 torenbolen +70 ALPEREN A. +70 edirneli86 +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33124 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
a101, nokia 2 ve
8 etiket daha galaxy j7 duo haftaya a101 haftaya bim Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay LG’nin Wear OS tabanlı iki akıllı saati bu ay sonunda duyurulabilir 11 ay Bakterileri öldürüp üzerinden atan yüzey geliştirildi 11 ay Call of Duty: Black Ops 4'ün multiplayer beta tarihleri açıklandı 11 ay Yeni dönemde amiral gemisi telefonlar kaç liradan başlayacak? [Anket] 11 ay HBO ve Joss Whedon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: The Nevers 11 ay Türk jeti dünyaya açılıyor! Hürjet'in yer prototipi İngiltere'de sergilenecek 11 ay Honor Note 10'un yeni bir görseli ortaya çıktı 11 ay Yapay zeka insan gibi düşünebilir mi? 11 ay En çok arıza yapan iPhone modelleri açıklandı 11 ay Tezos, araştırmalar için hibe verecek 11 ay İlk kez renkli ve 3 boyutlu X-Ray taraması yapıldı 11 ay Elon Musk, Michigan eyaletinin içme sularını temizleyeceğini açıkladı 11 ay PC satışları 6 yılın ardından yükselişe geçti 11 ay Bitkilere hareket özgürlüğü sağlayan robot: Hexa 11 ay 2si1 | Üst konfigürasyonu 40.000TL olan yeni Macbook Pro 11 ay Yenilenen Mac mini, Eylül'de karşımıza çıkabilir 11 ay ABD, uzayda Rusya'ya muhtaç kaldı: SpaceX yine bekleneni veremedi 11 ay Samsung Galaxy J6+ detaylanıyor 11 ay Korsan film deposuna dönen Facebook, bu durumu görmezden geliyor 11 ay Harvard Üniversitesi: Klimalı yurt odalarında kalan öğrenciler, klimasız yurtlarda kalanlara göre daha başarılı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon ve televizyon geçidi Sonraki Tesla'nın Solar Roof ve Powerwall sistemi başarılı performans gösteriyor 11 ay WhatsApp Android için yeni “okundu olarak işaretle” özelliği geliştiriyor 11 ay Adobe Photoshop'un tam sürümü iPad'e geliyor 11 ay Xiaomi'nin 52 dolarlık klasik akıllı saati "Mijia Quartz Watch" tanıtıldı 11 ay Blue Origin'le uzay seyahatinin bedeli en az 200 bin dolar olacak 11 ay Tomruk taşımak için sürücüsüz kamyon geliştirildi 11 ay Samsung Galaxy Watch, IFA 2018'de tanıtılacak 11 ay Uber, ölümlü kazanın ardından 100 güvenlik sürücüsünü işten çıkarıyor 11 ay Coinbase CTO'su:" Kripto paraların yükselişine hazır olun " 11 ay Youtube, Twitch reklamı yapan kanalları kapatıyor 11 ay Slovak kripto para topluluğu bankaları hedef aldı [video] 11 ay Sabotajla suçlanan eski çalışanı Tesla'yı şikayet etti 11 ay Dünyanın en pahalı şehri belli oldu: İstanbul 67. sırada 11 ay The Walking Dead: Our World oyunu IOS ve Android için yayınlandı 11 ay Telefon fiyatları nereye gidiyor: Diğer ülkelerle kıyaslamalı analiz! 11 ay Tesla, çalışanların dinç kalmasını sağlamak için enerji içeceği dağıtıyor 11 ay Dünyanın en ucuz otomobili Tata Nano artık üretilmeyecek 11 ay Çin polisi, kripto paralarla bahis oynanan siteye operasyon düzenledi 11 ay 4 milyar ışık yılı uzaklığından misafirimiz var 11 ay Apple'dan Çin'e 300 milyon dolarlık temiz enerji yatırımı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Shenmue III Ryo'nun Hikayesini Tamamlamayacak
Bölüm Sonu Canavarı
Wolfenstein: Youngblood'da Mikro Ödemeler
Bölüm Sonu Canavarı
StarLadder Avrupa Minor Elemelerine
Bölüm Sonu Canavarı
2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135
DonanımHaber
Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri
DonanımHaber
2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım
DonanımHaber
Mursi Öldü
DH Forum
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim