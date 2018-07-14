Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon ve televizyon geçidi

Zaman zaman dikkat çekici fiyatlarla teknolojik ürünleri tüketiciler ile buluşturan A101 marketleri gelecek hafta çok sayıda akıllı telefon ve televizyonu uygun fiyattan satışa çıkarıyor.

19 Temmuz A101 aktüel ürünler Nokia 2

Haftaya A101 marketlerde göreceğimiz ürünlerden birisi Nokia 2. Nokia’nın 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon 212 yonga setinden gücünü alan telefonu giriş seviyesine hitap ediyor.

5 inçlik 720p ekrana sahip olan telefona 1GB RAM ve 8GB dahili hafıza eşlik ediyor. 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera barındıran modelde 4100mAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunuyor.

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599TL gibi piyasanın oldukça altında bir fiyatla satışa sunulacak Nokia 2 modeline Android 8.0 güncellemesinin de sözü verilmişti. Yani güncel bir giriş seviyesi telefon sizi bekliyor.

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19 Temmuz A101 aktüel ürünler Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 Duo modeli geçen ay da mağazada satışa çıkmıştı. 5.5 inçlik Super AMOLED HD ekrana sahip olan telefona 8 çekirdekli Exynos 7885 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13M+5MP çözünürlüğünde arka kamera mevcut.

Ön kamera 8MP çözünürlüğünde iken 3000mAh kapasiteli batarya çıkarılabilir olarak belirtilmiş. Android 8.0 Oreo işletim sistemi üzerinde çalışan telefon 1379TL fiyat etiketine sahip ve Samsung Türkiye garantili. Önceki satıştan 30TL daha pahalı olduğunu belirtelim.

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19 Temmuz A101 aktüel ürünler Toshiba 55U6763DAT Smart UHD Led Tv

Pek çok kere A101 mağazalarında gördüğümüz Toshiba akıllı televizyonu bu kez biraz daha uygun fiyatla karşımızda. 55 inçlik 4K çözünürlüğündeki televizyon 50Hz yenileme hızına sahip. Bluetooth ve WiFi desteğinin yanında Netflix gibi bazı uygulamalarda ön yüklü olarak geliyor. Vestel garantisindeki televizyon 2799TL fiyat etiketine sahip.

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19 Temmuz A101 aktüel ürünler Toshiba UHD Led Tv

50 inçlik 4K çözünürlüğünde ekrana sahip olan televizyon HDR10, X Sound ses teknolojisi, gelişmiş görüntü kalitesi gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Netflix gibi bazı uygulamaların ön yüklü olarak geldiği televizyon 2299TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Bu ürünler haricinde 15.6 inçlik HD ekran, Intel Core i5-7200U işlemci, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD gibi özellikleri olan Acer dizüstü bilgisayar 1899TL fiyat etiketine sahip. Yine Black&Decker 6L oto buzdolabı 200TL seviyesinde.