En hızlı Huawei şarj teknolojisi geliyor

Hızlı şarj teknolojileri konusunda önemli adımlar atan ve sektörün en gelişmiş çözümlerinden birisini ortaya koyan Huawei teknolojisini daha da geliştiriyor. Önceki nesle göre yeni teknoloji çok daha hızlı.

En hızlısı

Sertifika onaylarında ortaya çıkan bilgilere göre Super Charge olarak bildiğimiz yeni nesil hızlı şarj teknolojisi 10V/4A çıkış gücüne sahip. Bu da 40W civarında bir enerji aktarımına denk geliyor. Huawei P20 serisinde 22W adaptör yer alıyordu.

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Onaya sunulan şarj adaptörü Yada Electronics tarafından üretilmiş. Yani bu teknolojiyi barındıran telefonların kutusundaki şarj adaptörü muhtemelen Yada Electronics tarafından üretilecek.

Yeni teknolojinin yüzde 90 doluluk oranına 30 dakikada çıkacağı ifade ediliyor. Karşılaştırma olarak OnePlus Dash teknolojisi aynı sürede yüzde 60, Quick Charge teknolojisi ise yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. Huawei’nin Honor Magic telefonu ise 45 dakikada doluyordu.

Sektörün en hızlı şarj teknolojisi olmaya aday Huawei Super Charge için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak kaynaklar Huawei Mate 20 modelinde bir sürpriz yapabileceğini düşünüyor.