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En hızlı Huawei şarj teknolojisi geliyor

Yeni nesil Huawei Super Charge hızlı şarj teknolojisi yüzde 90 doluluk oranına 30 dakikada çıkacak. Sektörde bu bir rekor anlamına geliyor. Detaylar haberimizde.
10 ay
2,4b
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5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hızlı şarj teknolojileri konusunda önemli adımlar atan ve sektörün en gelişmiş çözümlerinden birisini ortaya koyan Huawei teknolojisini daha da geliştiriyor. Önceki nesle göre yeni teknoloji çok daha hızlı.

En hızlısı

Sertifika onaylarında ortaya çıkan bilgilere göre Super Charge olarak bildiğimiz yeni nesil hızlı şarj teknolojisi 10V/4A çıkış gücüne sahip. Bu da 40W civarında bir enerji aktarımına denk geliyor. Huawei P20 serisinde 22W adaptör yer alıyordu.   

Ayrıca Bkz. "Huawei Talkband B5 duyuruldu"

Onaya sunulan şarj adaptörü Yada Electronics tarafından üretilmiş. Yani bu teknolojiyi barındıran telefonların kutusundaki şarj adaptörü muhtemelen Yada Electronics tarafından üretilecek.

Yeni teknolojinin yüzde 90 doluluk oranına 30 dakikada çıkacağı ifade ediliyor. Karşılaştırma olarak OnePlus Dash teknolojisi aynı sürede yüzde 60, Quick Charge teknolojisi ise yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. Huawei’nin Honor Magic telefonu ise 45 dakikada doluyordu.

Sektörün en hızlı şarj teknolojisi olmaya aday Huawei Super Charge için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak kaynaklar Huawei Mate 20 modelinde bir sürpriz yapabileceğini düşünüyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/07/12/huawei-super-charge-tech-surface-online/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 10 ay
Vücuttaki yağları yakarak şarj olan telefon yapsınlar 1 milyar satar.
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Slaved by makarna 10 ay en beğenilen
En hızlı şarj sistemi Meizu'da, 20 dakikada %100 şarj ediyor.
meizu.com/...
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maxmania 10 ay
ben hızlı şarj kullanmak zorunda kalırsam mümkün oldukça %75-80 den fazla şarj etmiyorum. bir kez pili bozdum, artık evde bilgisayarın düz usb girişinden usul yavaş dolmasını bekliyorum.
hızlanması iyi de pilleri sabitleyince bir anlamı kalmıyor. tamir gören telefonun su geçirmezliği şüpheli, gözüm gibi baktığım telefonunpil değişimi sonrasında sağında solunda çiziklerin olması hoş olmadı.
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Sazankiller 10 ay
30 dakika da yüzde 90 dolduran ilk 2 dakikada hepsi satılan telefon haberlerine benziyor.20 dakikda yüzde yüz dolduran olursa ilgimi çeker.
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Slaved by makarna 10 ay en beğenilen
En hızlı şarj sistemi Meizu'da, 20 dakikada %100 şarj ediyor.
meizu.com/...
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Bloodin 10 ay Slaved by makarna
Meizu'nun Super mCharge desteğine sahip telefonları çıktı mı hocam? Hangi modellerde var acaba?
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Tugrul_512bit 10 ay
Vücuttaki yağları yakarak şarj olan telefon yapsınlar 1 milyar satar.
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