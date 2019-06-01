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Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var

6 Haziran A101 aktüel ürünler arasında çok uygun fiyata yapay zekalı Casper VIA A3 yer alırken 7 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Huawei Y5 2018 modeli var.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var

Bugünlerde akıllı telefon almayı düşünenler için A101 ve BİM marketlerde uygun fiyatlı alternatifler var. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 ve Huawei Y5 2018 modelleri yer alacak.

6 Haziran A101 aktüel ürünler

6 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Casper VIA A3 yer alıyor. 6.2 inçlik 1080 x 2246 piksel çözünürlüğünde IPS ekran yer alan modele Snapdragon 450 yonga seti güç veriyor. Sisteme 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu"

Casper VIA A3’ün ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde. Sony IMX486 sensörün kullanıldığı ana kamera, f/2.0 diyafram aralığı, 1/2.8” sensör boyutu ve 1.25µm piksel boyutu özelliklerine sahip. Portre modunda fotoğraf çekmeye yardımcı ikinci arka kamera ise 5 MP çözünürlüğünde.

Ön tarafta 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Ön kameranın yapay zekâ desteği sayesinde yüz güzelleştirme yamaları daha gerçekçi bir şekilde uygulanıyor ayrıca portre modunda fotoğraf çekilebiliyor. 3400mAh kapasiteli Casper VIA A3 1499TL gibi çok uygun bir fiyat etiketine sahip.

Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var
 

7 Haziran BİM aktüel ürünler

7 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Huawei Y5 2018 modeli var. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 879TL ve piyasanın ile aynı seviyede seyrediyor.

Son olarak HP marka mikrofonlu kulak içi kulaklık da dikkat çekiyor. Bas ve tiz desteği ile entegre mikrofon özellikleri sunan kablolu kulaklık 39.90TL fiyat etiketine sahip.

 

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the_dedektif 1 hf. en beğenilen
Pöç.
1 Yanıt Yanıtla +15
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RascH 1 hf.
Bu çöpler için mi yurt dışı telefon harcı 618₺ oldu? Yurtdışından telefon getirme hakkı bunlar için mi 3 yılda bire çıktı? Yazıklar olsun.
Yanıtla +12
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pranis 1 hf.
Casper, vestel bunlar çöp. Her türlü ürünleri çöp.
Yanıtla +6
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Paetzold 1 hf.
Alınacak en ufak birşey yok arkadaş bunlar nedir
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grafman09 1 hf.
Aman dikkat üç harfliler yorum yapıyor.. Ç Ö P :)
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Bay Robot 1 hf.
Yıllardır cortex a53 kullanıyor çöpler ne cortexmiş arkadaş
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pastadanadam 1 hf.
Telefonu full ekranmış gibi, alt barı yokmuş gibi göster gitsin, kim ne diyecek dimi? Ne güzel iş be.
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a_y_k_u_t 1 hf.
Telefonları geç de kulaklığa bir bakarım. 40 liraya xiaomi piston fresh'ten başka kulaklık kalmamış piyasada..
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Şıh Hazretleri 1 hf. a_y_k_u_t
Valla hocam ben de bulamadım, ikidir alıyorum, jaklarından bozuluyor. Alternatif olarak iyi bir şey bulamadım.
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hamzasoph 1 hf.
SD 450 yi yazmıyor, 8 çekirdeği hızını yazarak ava çıkmışlar. Çakallığa gel
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MS4343 1 hf. hamzasoph
O ayri, ayni telefonu Teknosa 1399 TL'ye satiyordu (gecen hafta falan...hâlâ o fiyat mi bilmem)
Edit: Simdi baktim... 1899 TL yapmis!
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Fenomenon 1 hf.
S450 için 1500 lira ucuz değil ki.
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RascH 1 hf.
Bu çöpler için mi yurt dışı telefon harcı 618₺ oldu? Yurtdışından telefon getirme hakkı bunlar için mi 3 yılda bire çıktı? Yazıklar olsun.
Yanıtla +12
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pranis 1 hf.
Casper, vestel bunlar çöp. Her türlü ürünleri çöp.
Yanıtla +6
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ThePscho 1 hf.
Snapdragon 450'yi görene kadar iyi diyordum.
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