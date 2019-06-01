Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var

Bugünlerde akıllı telefon almayı düşünenler için A101 ve BİM marketlerde uygun fiyatlı alternatifler var. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 ve Huawei Y5 2018 modelleri yer alacak.

6 Haziran A101 aktüel ürünler

6 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Casper VIA A3 yer alıyor. 6.2 inçlik 1080 x 2246 piksel çözünürlüğünde IPS ekran yer alan modele Snapdragon 450 yonga seti güç veriyor. Sisteme 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Casper VIA A3’ün ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde. Sony IMX486 sensörün kullanıldığı ana kamera, f/2.0 diyafram aralığı, 1/2.8” sensör boyutu ve 1.25µm piksel boyutu özelliklerine sahip. Portre modunda fotoğraf çekmeye yardımcı ikinci arka kamera ise 5 MP çözünürlüğünde.

Ön tarafta 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Ön kameranın yapay zekâ desteği sayesinde yüz güzelleştirme yamaları daha gerçekçi bir şekilde uygulanıyor ayrıca portre modunda fotoğraf çekilebiliyor. 3400mAh kapasiteli Casper VIA A3 1499TL gibi çok uygun bir fiyat etiketine sahip.

7 Haziran BİM aktüel ürünler

7 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Huawei Y5 2018 modeli var. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 879TL ve piyasanın ile aynı seviyede seyrediyor.

Son olarak HP marka mikrofonlu kulak içi kulaklık da dikkat çekiyor. Bas ve tiz desteği ile entegre mikrofon özellikleri sunan kablolu kulaklık 39.90TL fiyat etiketine sahip.