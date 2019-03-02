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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor

7 Mart A101 ve 8 Mart BİM marketlerde Honor 7S akıllı telefon, Meizu A20 kablosuz hoparlör, HP dizüstü modeli gibi dikkat çekici ürünler yer alıyor. Detaylar haberimizde.
2 ay
58,2b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin ilk adreslerinden birisi haline gelen A101 ve BİM marketler haftaya yine dolu dolu kampanyalarla geliyor. 7 Mart A101 ve 8 Mart BİM marketlerde televizyondan telefona ve kablosuz hoparlöre pek çok ürün var.

7 Mart A101 aktüel ürünler

7 Mart A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S akıllı telefonu dikkat çekiyor. Yaz aylarında tanıtılan akıllı telefon ülkemizde ilk kez A101 ile satışa sunulacak. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei yonga pazarında da zirveye oynuyor"

2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip.

 

Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor
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Diğer taraftan 55 inçlik Samsung 55NU7300 kavisli televizyon da dikkat çekiyor. Dahili uydu alıcıya sahip olan akıllı televizyon 20W ses çıkışı veriyor. 4499TL fiyat etiketi piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

8 Mart BİM aktüel ürünler

8 Mart BİM aktüel ürünler arasındaHP 15-rb005nt 4US58EA model numaralı bir dizüstü yer alıyor. 15.6 inçlik ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan modelde AMD A4 9120 APU’su var. Çift çekirdekli işlemci ve Radeon R2 grafik birimi barındıran APU yanında 4GB DDR4 RAM ve 500GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor
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Gündelik işlemlerde pek sıkıntı çıkarmasa da biraz yüklendiğiniz takdirde zorlanmaya başlayabilir. Windows 10 Home işletim sistemi ile 1499TL fiyat etiketine sahip ve bu bütçenin yukarısına çıkamayacaklar için ideal olabilir.

 

Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor

Trust marka USB kontrolcü için model ismi verilmemiş ancak 19.90TL fiyat etiketi piyasanın daha altında seyrediyor ve düşük bütçe için iyi bir alternatif olabilir. HP Deskjet 2620 hepsi bir arada kablosuz yazıcı da 175TL fiyat etiketi ile halen piyasanın oldukça altında.

 

Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor

Çin menşeli Trax bebek izleme kamerası 149TL fiyat etiketi ile oldukça uygun. 1MP kamerası olan ürün çift taraflı ses iletişimi de sunuyor. WiFi ile bağlantı kuruyor ve akıllı telefonlardan kontrol ediliyor. Bu bakımdan güvenlik kamerası olarak da kullanılabiliyor.

 

Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor

Son olarak daha önce 100TL olarak giriş yapan Meizu A20 kablosuz hoparlör 75TL seviyesine inmiş ve kaçırılmayacak bir fırsat haline gelmiş. Bununla ilgili sitemizde bir inceleme de yayınlanmıştı.

27 Şubat ŞOK aktüel ürünler

27 Şubat ŞOK aktüel ürünler ürünler arasında yer alan Huawei Y7 2018 akıllı telefon modeli de 1149TL ile piyasa ile hemen hemen aynı.

 

Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor
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ssbrutality 2 ay en beğenilen
Çöp.
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justruth 2 ay
Nerde çarık çürük ürün var, bu marketlerde halka iyi bir şeymiş gibi o paralara çok iyi ürünler olduğu halde yutturuyorlar. Canım halkım, nereden bilecekler. Yazık ki ne yazık. Teyzelerimizin bile elinden düşürmeyerek kullandığı whatsapp gibi bir program için 16 gb çok yetersiz kalıyor. Dolayısıyla şu tarih itibariyle alınacak bir telefonda minimum özellikler qualcomm snapdragon 625, 3 gb ram, 32 gb hafıza.
Nerde çarık çürük ürün var, bu marketlerde halka iyi bir şeymiş gibi o paralara çok iyi ürünler olduğu halde yutturuyorlar. Canım halkım, nereden bilecekler. Ya...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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foreveriphone 2 ay
Depoda çürüyenleri getirmişler
1 Yanıt Yanıtla +7
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halbay 2 ay
A101 deki 7s yaşlı bir kullanıcı için yeter mi? Alo demek dışında neredeyse hiç kullanılmayacak. Olmaz derseniz alternatifi ne olabilir. Ekran büyük olmasın.
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Fenomenon 2 ay halbay
Hocam sen buradakilere bakma.
Honor 7s yeterli olacaktır.
Annemde Xperia XA var. 2gb tam. Helio P10 işlemci 16gb depolama var. Yeterli oluyor.
Huawei çok daha güncel bir telefon. Yeteceğini düşünüyorum.
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astegon 2 ay
Bence gayet mantıklı ve giriş seviyesi cihazlar.
İhtiyacı olanlar için birebir.
Power-user olanlar zaten gidip BİM'den ŞOK'tan 101'den elektronik alışverişi yapmaz.
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ECDAD_OSMANLI 2 ay
İşe yaramaz malzeme diyenler sabah 6da marketin önünde kuyruğa giriyor .dikkat edin adamlar sizi ekarte ediyor kendileri alıyor :):)
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renega 2 ay
xiaomi mi 9 gelse 3500tl alsak keşke
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Marketler iyicene coştu artık neler satıyorlar
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foreveriphone 2 ay
Depoda çürüyenleri getirmişler
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grafman09 2 ay foreveriphone
Söyleyelim de İphone XS max getirsinler, Sizde koşa koşa alın :)
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justruth 2 ay
Nerde çarık çürük ürün var, bu marketlerde halka iyi bir şeymiş gibi o paralara çok iyi ürünler olduğu halde yutturuyorlar. Canım halkım, nereden bilecekler. Yazık ki ne yazık. Teyzelerimizin bile elinden düşürmeyerek kullandığı whatsapp gibi bir program için 16 gb çok yetersiz kalıyor. Dolayısıyla şu tarih itibariyle alınacak bir telefonda minimum özellikler qualcomm snapdragon 625, 3 gb ram, 32 gb hafıza.
1 Yanıt Yanıtla +17
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TheNewAtilla 2 ay justruth
16 gb iphone se kullanıyorum. Bir sürü oynamadığım oyunlar yüklü olmasına rağmen 6-7 gb boş alan var.
Ha android de nedendir bilinmez depolama yetmiyordu lg g2 16 gb da
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Paetzold 2 ay
Yine birşey yok.
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hamza5806 2 ay
Çin malı almayin aldırmayın Doğu Türkistan zulmune sessiz kalmayin
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Zimmerit 2 ay hamza5806
Evinizde kullandığınız televizyondan tutunda,telefonunuza kadar bir çok cihazın yonga setleri çinde üretiliyor bu mantıkla bakarsanız teknolojik hiç bir cihaza el sürmemeniz gerekir ilkel yaşamla devam edersiniz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Whippoorwill 2 ay
O PC'ye 1 lira veren zarardadır. Net söyleyeyim.
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