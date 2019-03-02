Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor

Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin ilk adreslerinden birisi haline gelen A101 ve BİM marketler haftaya yine dolu dolu kampanyalarla geliyor. 7 Mart A101 ve 8 Mart BİM marketlerde televizyondan telefona ve kablosuz hoparlöre pek çok ürün var.

7 Mart A101 aktüel ürünler

7 Mart A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S akıllı telefonu dikkat çekiyor. Yaz aylarında tanıtılan akıllı telefon ülkemizde ilk kez A101 ile satışa sunulacak. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

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2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer taraftan 55 inçlik Samsung 55NU7300 kavisli televizyon da dikkat çekiyor. Dahili uydu alıcıya sahip olan akıllı televizyon 20W ses çıkışı veriyor. 4499TL fiyat etiketi piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

8 Mart BİM aktüel ürünler

8 Mart BİM aktüel ürünler arasındaHP 15-rb005nt 4US58EA model numaralı bir dizüstü yer alıyor. 15.6 inçlik ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan modelde AMD A4 9120 APU’su var. Çift çekirdekli işlemci ve Radeon R2 grafik birimi barındıran APU yanında 4GB DDR4 RAM ve 500GB depolama kapasitesi bulunuyor.

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Gündelik işlemlerde pek sıkıntı çıkarmasa da biraz yüklendiğiniz takdirde zorlanmaya başlayabilir. Windows 10 Home işletim sistemi ile 1499TL fiyat etiketine sahip ve bu bütçenin yukarısına çıkamayacaklar için ideal olabilir.

Trust marka USB kontrolcü için model ismi verilmemiş ancak 19.90TL fiyat etiketi piyasanın daha altında seyrediyor ve düşük bütçe için iyi bir alternatif olabilir. HP Deskjet 2620 hepsi bir arada kablosuz yazıcı da 175TL fiyat etiketi ile halen piyasanın oldukça altında.

Çin menşeli Trax bebek izleme kamerası 149TL fiyat etiketi ile oldukça uygun. 1MP kamerası olan ürün çift taraflı ses iletişimi de sunuyor. WiFi ile bağlantı kuruyor ve akıllı telefonlardan kontrol ediliyor. Bu bakımdan güvenlik kamerası olarak da kullanılabiliyor.

Son olarak daha önce 100TL olarak giriş yapan Meizu A20 kablosuz hoparlör 75TL seviyesine inmiş ve kaçırılmayacak bir fırsat haline gelmiş. Bununla ilgili sitemizde bir inceleme de yayınlanmıştı.

27 Şubat ŞOK aktüel ürünler

27 Şubat ŞOK aktüel ürünler ürünler arasında yer alan Huawei Y7 2018 akıllı telefon modeli de 1149TL ile piyasa ile hemen hemen aynı.