Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı!

Ölümsüzler diriliyor
Geçtiğimiz sezonun sonunda “ölümsüzler” olarak isimlendirilen yedi kişinin dirildiği sahne ile bölüm son buldu. Dizinin ikinci sezonunda yeniden dirilen Ölümsüzler’e karşı zorlu bir mücadeleye girişen Hakan ve Sadık olanlar Ölümsüzler’in şehri ve tüm insanlığı yok etme planlarına engel olmaya çalışacak.
Başrolünde Çağatay Ulusoy’ın oynadığı dizide Hazer Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin gibi önemli isimler bulunuyor. İlk sezonda bulunan bu oyunculara Engin Öztürk, Boran Kuzum, Ayşe Melike Çerçi ve Burçin Terzioğlu katılıyor. Fragmanda da oynayacakları roller hakkında bir takım ipuçları bulunuyor.Ayrıca Bkz. "Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı"
Dizinin ikinci sezonu 26 Nisan tarihinde platformdaki yerini alacak. Netflix’in Beren Saat’li Atiye dizisi hakkında bazı detaylarda geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Ayrıca “Ottoman Rising” isimli farklı bir yapımında duyumları geliyor. Kısacası Netflix, Türk yapımı dizilerle ülkemizdeki popülerliğini artırmaya devam ediyor.
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izlemek isteyen varsa netflix e üye olsun, 1 ay bedava, ordan izlesin.
Diziyi gömerken şunu bilmek lazım. Dizinin ilk sezonu gerçekten çok zor şekilde çekildi şimdi bununla ilgili açıklama var mı nette bilmiyorum o yüzden tam açıklama yapamıyorum.
Ortada bir emek var iyi veya kötü bizim bir şekilde bunu sahiplenmemiz lazım en azından yeni çıkacak dizilerinde bu platformda olması için.
İyi veya kötü bu tartışılır hatta uzun uzun tartışılır ama yinede Türk bir dizi sahiplenmek gerekir.
bununla ilgili çok derin araştırmalar yaptım
tarih 2019
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fragman, netflix ve