Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı!

Netflix’in ilk Türk dizi olan Hakan: Muhafız ilk sezonuyla özellikle ülkemizde kendinden sıkça söz ettirmeyi başardı. Arada fazla zaman bırakmadan dizinin ikinci sezonunun yayınlanacağı biliniyordu. An itibariyle Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunun resmi fragmanı yayınlandı.

Ölümsüzler diriliyor

Geçtiğimiz sezonun sonunda “ölümsüzler” olarak isimlendirilen yedi kişinin dirildiği sahne ile bölüm son buldu. Dizinin ikinci sezonunda yeniden dirilen Ölümsüzler’e karşı zorlu bir mücadeleye girişen Hakan ve Sadık olanlar Ölümsüzler’in şehri ve tüm insanlığı yok etme planlarına engel olmaya çalışacak.

Başrolünde Çağatay Ulusoy’ın oynadığı dizide Hazer Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin gibi önemli isimler bulunuyor. İlk sezonda bulunan bu oyunculara Engin Öztürk, Boran Kuzum, Ayşe Melike Çerçi ve Burçin Terzioğlu katılıyor. Fragmanda da oynayacakları roller hakkında bir takım ipuçları bulunuyor.

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"Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı"

Dizinin ikinci sezonu 26 Nisan tarihinde platformdaki yerini alacak. Netflix’in Beren Saat’li Atiye dizisi hakkında bazı detaylarda geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Ayrıca “Ottoman Rising” isimli farklı bir yapımında duyumları geliyor. Kısacası Netflix, Türk yapımı dizilerle ülkemizdeki popülerliğini artırmaya devam ediyor.