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Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı!

Netflix tarafından yayınlanan ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız’ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon 26 Nisan tarihinde platform içerisindeki yerini alacak.
1 ay
5,8b
1
32
Sinema ve Dizi
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Netflix’in ilk Türk dizi olan Hakan: Muhafız ilk sezonuyla özellikle ülkemizde kendinden sıkça söz ettirmeyi başardı. Arada fazla zaman bırakmadan dizinin ikinci sezonunun yayınlanacağı biliniyordu. An itibariyle Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunun resmi fragmanı yayınlandı.

Ölümsüzler diriliyor

Geçtiğimiz sezonun sonunda “ölümsüzler” olarak isimlendirilen yedi kişinin dirildiği sahne ile bölüm son buldu. Dizinin ikinci sezonunda yeniden dirilen Ölümsüzler’e karşı zorlu bir mücadeleye girişen Hakan ve Sadık olanlar Ölümsüzler’in şehri ve tüm insanlığı yok etme planlarına engel olmaya çalışacak.

Başrolünde Çağatay Ulusoy’ın oynadığı dizide Hazer Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin gibi önemli isimler bulunuyor. İlk sezonda bulunan bu oyunculara Engin Öztürk, Boran Kuzum, Ayşe Melike Çerçi  ve Burçin Terzioğlu katılıyor. Fragmanda da oynayacakları roller hakkında bir takım ipuçları bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı"

Dizinin ikinci sezonu 26 Nisan tarihinde platformdaki yerini alacak. Netflix’in Beren Saat’li Atiye dizisi hakkında bazı detaylarda geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Ayrıca “Ottoman Rising” isimli farklı bir yapımında duyumları geliyor. Kısacası Netflix, Türk yapımı dizilerle ülkemizdeki popülerliğini artırmaya devam ediyor.


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haQQo 1 ay en beğenilen
Çöp 2
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temhemrime 1 ay
Bu dizinin nesini beğeniyorlar anlamıyorum.Tamam Netflix'in ilk Türk dizisi ama maalesef çok kalitesiz.Merak ediyorum acaba bu dizi eğer bizim değil de başka bir ülkenin yapımı olsaydı ne kadarı izlerdi?En fazla %1-2'si izlerdi.
Bu dizinin nesini beğeniyorlar anlamıyorum.Tamam Netflix'in ilk Türk dizisi ama maalesef çok kalitesiz.Merak ediyorum acaba bu dizi eğer bizim değil de başka bi...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Giresunlufuk 1 ay
Burçin Terzioğlu için izkeyecektim ama yok, içimden izlemek falan gelmiyor. Olmamış.
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TraVeLL 1 ay
bizimkilerin tutmuş olan sevilen yabancı dizileri lacasade papel i mesela örnek alıp o tarzda isler yapması lazım.ordaki gerilim,şaşırtmalar,kurgu,dram hepsinden birşey çıkarmaları lazım.boyle hakan muhafız gibi olmaz.bana çok basit geldi hiç beğenmedim.
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BlackLead 1 ay
abi yok ne kadar beğenmek istesem de olmuyor. İkinci sezon trailer'ında ki " ilk önce istanbulu alacağız, sonra tüm dünyayı ele geçireceğiz" repliğini görünce kahkahayı basıp kapadım videoyu.
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Musty3535123 1 ay
diziyi ben beyendim, türk dizisi izlemeyen biri olarak farklı bir türk dizisi. 2. sezonuda izliycem.
izlemek isteyen varsa netflix e üye olsun, 1 ay bedava, ordan izlesin.
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The.Mafia 1 ay
Bu dizi bence çok kalite değil
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Psychotechnic 1 ay
Benim fikrim şöyle. Bunlar senaryoyu yazdılar netflixe sundular. Netflix de bunların cebine 3-5 kuruş verip ya siz bi diziyi çekin de bakalım. Bunlar çektiler diziyi. Netflix de beğendi. Bu sefer biraz daha para verdi 2. Sezonu çektirdi. Bundan sonra sezon gelirse o zaman daha yüksek bütçeli olur diye tahmin ediyorum.
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Sterilmikrop 1 ay
Arkadaşlar,
Diziyi gömerken şunu bilmek lazım. Dizinin ilk sezonu gerçekten çok zor şekilde çekildi şimdi bununla ilgili açıklama var mı nette bilmiyorum o yüzden tam açıklama yapamıyorum.
Ortada bir emek var iyi veya kötü bizim bir şekilde bunu sahiplenmemiz lazım en azından yeni çıkacak dizilerinde bu platformda olması için.
İyi veya kötü bu tartışılır hatta uzun uzun tartışılır ama yinede Türk bir dizi sahiplenmek gerekir.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Dostum sahiplenmek lazımda çok kötü diyorlar
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Askaparta 1 ay
Bizi biraz merak ettirir, gerisi gelir.
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SEO-Uzmanı 1 ay
40 yaşında gelmesi gereken bir mehdi olayı var !
bununla ilgili çok derin araştırmalar yaptım
tarih 2019
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smart1978 1 ay SEO-Uzmanı
Acem/ Farsi uydurma inanislarindan. Olsa olsa Iran'n ic karisikligi yikilisi filan icin cuk gibi oturur ama Mehdi filan degildir. Oyle algida olusturulabilir ama onemli olan sonuc ne olacagidir. Hersey kontrol altinda ;)
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temhemrime 1 ay
Bu dizinin nesini beğeniyorlar anlamıyorum.Tamam Netflix'in ilk Türk dizisi ama maalesef çok kalitesiz.Merak ediyorum acaba bu dizi eğer bizim değil de başka bir ülkenin yapımı olsaydı ne kadarı izlerdi?En fazla %1-2'si izlerdi.
2 Yanıt Yanıtla +7
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ibrahimsevencan 1 ay temhemrime
Netflix kullanıyor musun
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Sebnem Ferah 1 ay temhemrime
Evet dizi pek iyi degil ama netflixteki dizilerle karsilastirilirsa cogundan iyi. 1 aylik deneme surumu aldim hic bisey izlemeden bitti.
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