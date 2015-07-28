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Hala ucuz hala kendi çapında güçlü : Moto G 2015

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hala ucuz hala kendi çapında güçlü : Moto G 2015

Motorola'nın tarihindeki en çok satan akıllı telefon serisi olma başarısını gösteren Moto G, bu bakımdan pazardaki varlığını sürekli devam ettirdi. Motorola yeni nesil Moto G modelini tanıtarak seriye uzun süre bağlı kalacağı mesajını verdi.

Moto G 2015 olarak adlandırılan yeni model fiyat-performans konusundaki çizgisini bozmadan devam ettiriyor. Ek olarak yenilenmiş bir tasarım ve renk tercihleri ile biraz daha canlandırılmış. 

Modelde 5 inçlik 720p çözünürlüğündeki ekran yerini korurken, işlemci artık 64-bit trendine katılıyor ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden yana tercihini kullanıyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite yanında 2GB RAM ve 16GB kapasite opsiyonel olarak sunuluyor. Seride bu bir ilk. 

Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğündeki kamera çift ton LED flaş ile desteklenirken, 5MP çözünürlüğünde de bir ön kamera mevcut. Quick Capture yazılımı ile ekrana tek bir vuruş arka kamerayı açarken, çift vuruş ise ön kamerayı aktif hale getiriyor. 

Model ile gelen en önemli yenilik özelleştirme platformu Moto Maker desteği. Bu sayede kullanıcılar arka kapak, kapak işlemesi, gövde rengi gibi pek çok seçenek arasından hoşuna gideni cihazına uygulayabilecek. 

Moto G 2015 modeli bugün itibariyle ABD ve Hindistan'da satışa sunuldu. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi seçeneği sunan versiyon 180$ iken, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi sunan versiyon 200$ fiyat etiketine sahip. Modelin başka ülkelere gidip gitmeyeceği bilinmiyor.  

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olağan_şüpheli 4 yıl
2gb ram olanı iyimiş. bir 10 dolar daha arttırıp sd610 kulansalardı daha iyi olurdu
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tobepeople 4 yıl
yaw arkadaş bir kez olsun adam gibi telefon yapsınlar bu ne , berbat işlemci
g-sensorsüz çin malı telefon bile yok , ben misal kamera kullanmıyorum sevmiyorum arkadaş resim çekmeyi onun yerine oyun oynarım film izlerim internete girerim ,
adam gibi rami 2 gb koy arttırılabilir olsun 4 ve 8 gb olarak üret ,işlemci olarak en yüksek modellerden birini koy;Tegra K1 ,Exynos 7, snapdragon 810 falan koy sat ayrıca bir kaç tane de model çıkart batarya alanını büyüt sat oyun telefonu diye kameranın oyuncuda önemi yoktur yani kamerası için mi el konsolu satılıyor hayır adam gibi yapın adam gibi satın siz yapmazsanız iphone o işe de el tar yakında zaten hali hazırda ios eziyor işletim sistemi ve hız bazında
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CFTCLR7 4 yıl
kullanan varmı beyler nasıl biri acaba :)
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Orion10 4 yıl
Angel of the Lord
a_y_k_u_tŞuan türkiyeye gelmiş olsa ve fiyatı 799 lira olsa kesinlikle alırdım.
Neden? 799 liraya lenovo p70 meizu m1 note varken üç dönemdir aynı donanımı kullanan telefona mi o parayı vereceksiniz?

749 TL ye General Mobile 4G Dual almaktansa 50 TL daha verip Bu fiyata çıkarsa eğer Motorola Moto G 2015 almak daha mantıklı bence ikside aynı donanım ikiside aynı yazılım ne fark eder? Sadece Moto G 2015 daha kararlı bir sürüm alır. Deneme tahtası olmaz en azından
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.i. 4 yıl
Artıları
Ekstra olarak SU GEÇİRMEZ
4G LTE
Çift SİMLİ ve aynı anda çalışıyor

Eksileri
Pusula sensörü YOK (Ulan moto sebebi nedir ya sony gibi yaparsan komple batacan)
Gyro sensörü YOK
1. versiyona göre çok büyük, normal ebatlı modeli de yapılmalı.


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KraftMK 4 yıl
Bence rezalet. 1gb lik modeli yok sayarsak 2gb lik model en fazla 600tl olmalı.
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ons 4 yıl
S615 olmayınca olay bitti zaten. Yine de uygun fiyata alınabilir bir telefon bence. Ama p70'den en az 50- 100TL düşük olmalı ki tercih edilsin.
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gunman233 4 yıl
Artık özellikle Mtk 6752 (8 çekirdek cortex a53 64 bit 1.7 ghz) gibi güçlü işlemcili 2 gb ramli birçok telefon çıktı. Snapdragon 410'lu telefon alınmaz özellikle 1 gb modeli direkt elenir. Snapdragon 615 ayarında bir işlemcidir özellikle 720p ekran varsa performans çok iyidir, fiyatlar da uygun genelde. Lenovo p70 gibi bataryası ile de öne çıkan, Çift sim + sd kart destekli telefonlar da piyasaya girdi uygun fiyata.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Şuan türkiyeye gelmiş olsa ve fiyatı 799 lira olsa kesinlikle alırdım.
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Angel of the Lord 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t
Şuan türkiyeye gelmiş olsa ve fiyatı 799 lira olsa kesinlikle alırdım.

Neden? 799 liraya lenovo p70 meizu m1 note varken üç dönemdir aynı donanımı kullanan telefona mi o parayı vereceksiniz?
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General. 4 yıl
En azından S615 olmalıydı. Onu geçtim ülkemize gelmeyecek zaten.
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simbolmina 4 yıl
Başka marka olsa herkes çöp derdi şuna. Ben şahsen almam.
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Batuist 4 yıl
ekran full hd olsaymış iyiymiş..
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doctor_bey 4 yıl
Dedim yine mi s410 + 1gb kombinasyonu, tutturdum da, ama 2gb versiyonu başarılı duruyor,keşke bizde o iyi fiyattan alabilsek burada
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