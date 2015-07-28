Hala ucuz hala kendi çapında güçlü : Moto G 2015

Motorola'nın tarihindeki en çok satan akıllı telefon serisi olma başarısını gösteren Moto G, bu bakımdan pazardaki varlığını sürekli devam ettirdi. Motorola yeni nesil Moto G modelini tanıtarak seriye uzun süre bağlı kalacağı mesajını verdi.





Moto G 2015 olarak adlandırılan yeni model fiyat-performans konusundaki çizgisini bozmadan devam ettiriyor. Ek olarak yenilenmiş bir tasarım ve renk tercihleri ile biraz daha canlandırılmış.





Modelde 5 inçlik 720p çözünürlüğündeki ekran yerini korurken, işlemci artık 64-bit trendine katılıyor ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden yana tercihini kullanıyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite yanında 2GB RAM ve 16GB kapasite opsiyonel olarak sunuluyor. Seride bu bir ilk.





Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğündeki kamera çift ton LED flaş ile desteklenirken, 5MP çözünürlüğünde de bir ön kamera mevcut. Quick Capture yazılımı ile ekrana tek bir vuruş arka kamerayı açarken, çift vuruş ise ön kamerayı aktif hale getiriyor.





Model ile gelen en önemli yenilik özelleştirme platformu Moto Maker desteği. Bu sayede kullanıcılar arka kapak, kapak işlemesi, gövde rengi gibi pek çok seçenek arasından hoşuna gideni cihazına uygulayabilecek.





Moto G 2015 modeli bugün itibariyle ABD ve Hindistan'da satışa sunuldu. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi seçeneği sunan versiyon 180$ iken, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi sunan versiyon 200$ fiyat etiketine sahip. Modelin başka ülkelere gidip gitmeyeceği bilinmiyor.