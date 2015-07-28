Hala ucuz hala kendi çapında güçlü : Moto G 2015

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Motorola'nın tarihindeki en çok satan akıllı telefon serisi olma başarısını gösteren Moto G, bu bakımdan pazardaki varlığını sürekli devam ettirdi. Motorola yeni nesil Moto G modelini tanıtarak seriye uzun süre bağlı kalacağı mesajını verdi.
Moto G 2015 olarak adlandırılan yeni model fiyat-performans konusundaki çizgisini bozmadan devam ettiriyor. Ek olarak yenilenmiş bir tasarım ve renk tercihleri ile biraz daha canlandırılmış.
Modelde 5 inçlik 720p çözünürlüğündeki ekran yerini korurken, işlemci artık 64-bit trendine katılıyor ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden yana tercihini kullanıyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite yanında 2GB RAM ve 16GB kapasite opsiyonel olarak sunuluyor. Seride bu bir ilk.
Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğündeki kamera çift ton LED flaş ile desteklenirken, 5MP çözünürlüğünde de bir ön kamera mevcut. Quick Capture yazılımı ile ekrana tek bir vuruş arka kamerayı açarken, çift vuruş ise ön kamerayı aktif hale getiriyor.
Model ile gelen en önemli yenilik özelleştirme platformu Moto Maker desteği. Bu sayede kullanıcılar arka kapak, kapak işlemesi, gövde rengi gibi pek çok seçenek arasından hoşuna gideni cihazına uygulayabilecek.
Moto G 2015 modeli bugün itibariyle ABD ve Hindistan'da satışa sunuldu. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi seçeneği sunan versiyon 180$ iken, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi sunan versiyon 200$ fiyat etiketine sahip. Modelin başka ülkelere gidip gitmeyeceği bilinmiyor.
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g-sensorsüz çin malı telefon bile yok , ben misal kamera kullanmıyorum sevmiyorum arkadaş resim çekmeyi onun yerine oyun oynarım film izlerim internete girerim ,
adam gibi rami 2 gb koy arttırılabilir olsun 4 ve 8 gb olarak üret ,işlemci olarak en yüksek modellerden birini koy;Tegra K1 ,Exynos 7, snapdragon 810 falan koy sat ayrıca bir kaç tane de model çıkart batarya alanını büyüt sat oyun telefonu diye kameranın oyuncuda önemi yoktur yani kamerası için mi el konsolu satılıyor hayır adam gibi yapın adam gibi satın siz yapmazsanız iphone o işe de el tar yakında zaten hali hazırda ios eziyor işletim sistemi ve hız bazında
749 TL ye General Mobile 4G Dual almaktansa 50 TL daha verip Bu fiyata çıkarsa eğer Motorola Moto G 2015 almak daha mantıklı bence ikside aynı donanım ikiside aynı yazılım ne fark eder? Sadece Moto G 2015 daha kararlı bir sürüm alır. Deneme tahtası olmaz en azından
Ekstra olarak SU GEÇİRMEZ
4G LTE
Çift SİMLİ ve aynı anda çalışıyor
Eksileri
Pusula sensörü YOK (Ulan moto sebebi nedir ya sony gibi yaparsan komple batacan)
Gyro sensörü YOK
1. versiyona göre çok büyük, normal ebatlı modeli de yapılmalı.
Neden? 799 liraya lenovo p70 meizu m1 note varken üç dönemdir aynı donanımı kullanan telefona mi o parayı vereceksiniz?
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